Либеральный мазохизм

Когда в прошлом, 2016 году, депутаты Государственной Думы РФ приняли уточняющие поправки к федеральному закону 2012 года "О некоммерческих организациях", все либеральные массы вскипели волною лютого гнева. Я думаю, многие из вас помнят, с какой яростью из всех либеральных утюгов осуществлялось набрасывание излюбленной у нашей демшизы субстанции на вентиляторы общественного мнения. Слушая в то время господ либералов, я уже просто физически ощущал себя попеременно то вымирающим жителем Мордора, то узником сталинского ГУЛАГа. Тоталитаризм, он такой, понимаешь, суровый. Получил от деда из Казахстана посылку с вкусняшкой – все, пиши на лбу печатными буквами: ИА. Иностранный агент, то есть.



Реальность, как и ожидалось, оказалось совершенно другой, прозаически скучной. Никакого дробного перестука чекистских каблуков по темным парадным и катания на черных "воронках" до подвалов Лубянки. Все обыденно и скучно. В страшном антилиберальном законе оказалось такое количество дыр, что обзадовидовался бы раздавленный беспощадными гусеницами тоталитарного трактора санкционный "Маасдам". Поэтому, ознакомившись с текстом либеральной страшилки, старые адвокаты сняли очки с выдающихся шнобелей, и, явив бренному миру свет древней семитской мудрости, посоветовали страдающим иностранным агентам не суетиться под клиентом, а поменять вывеску. Точнее, добавить. Иностранные, совершенно ничем таким не пахнущие, бабки по-прежнему заносят тюками в старую контору, а в новой конторе сидят благородные либералы с честными-пречестными глазами и пышут праведным гневом на жестокие притеснения. Но это сложная схема. Опять же за консультацию адвокатам платить пришлось. Остальные НКО (сиречь, неправительственные конторы), сидящие на иноземном подкорме, умнее оказались. Вспомнив, что строгость российских законов всегда смягчалась необязательностью их исполнения, они поступили с требованием регистрации как студенты с первой парой. Забили попросту.



Я к чему это безобразие вспомнил? А к тому, что все мы были недавно свидетелями, как российский канал "Раша Тудей" пиндосы демонстративно нагнули требованием регистрации в качестве иностранного агента. Что означает тотальный шмон и полную отчетность, включая извещение ФБР, как зовут нанятого уборщика или водилу. Свобода слова, она такая, да. При том что, например, канал "Аль-Джазира", являющийся, по факту, рупором фундаментальных исламистов, подобной регистрации до сих пор избегает.



Ну ладно, в жопе у каждой избушки свои погремушки. Но я ждал образцово-показательной истерики от нашего либералитета. Если братцы-грантоеды возмущались лейблом "иностранного агента" в России, то, приличия ради, должны же были они сказать хотя бы символическое "фу" и в отношении пиндосовского произвола? Какое там. Заглохли, словно им в пасти ватных тампонов напихали. А старичок Познер так и вовсе предложил не отвечать симметрично на заокеанское хамство, а прикинуться ветошью и не отсвечивать. А еще кожаные булки вазелином обработать, чтобы пиндосы смогли нас, наконец, полюбить по-настоящему. Думаете, вот оно, родное днище? Не, нам ниже - многие грассирующие либерасты, фанаты тёти Ксюшади, принесли розог с кнутами, и предлагают санкционные радения устроить. Мол, мало нам впендюрили, давайте сами еще сами себя качественно высечем. С гиком и уханьем.



Похоже, все-таки, что старина Климов со своей идеей фикс про тесную связь потомственных либералов российских и половых извращений был не так уж и не прав. "Старушке в подарок прислали кофейник, а пуделю плетку и медный ошейник". Разница между этим пуделем и российской либерастней заключается в том, что пудель не был рад подарку.