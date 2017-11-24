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«Красный Берег» — святое место

15:10. 24 ноября 2017 Просмотров - 109 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: www.world-war.ru

На Гомельщине, в деревне Красный Берег Жлобинского района во время войны фашисты создали сборный пункт для детей, которых насильно отнимали у родителей. У тех детей забирали кровь для раненых немецких офицеров.

Сегодня установлены имена только 15 малолетних узников. Нам удалось встретиться с работниками мемориала, которые рассказали историю этого места.

День открытия концентрационного лагеря неизвестен. В 1943 году этот концлагерь был официально объявлен, как донорский. На территории Красного Берега было два детских донорских накопителя — с первой группой крови, резус фактор положительный, где забирали кровь у детей полностью всю. На втором накопителе, расположенном на территории воинской части, за 7 недель дети сдавали кровь от 8 до 19 раз.

Здесь находились дети от 8 до 14 лет только славянской национальности — не только из Беларуси, но и России, Украины. Обязательно первой группы крови, резус фактор положительный. После полного забора крови дети уничтожались. По данным архивов известно, что из этого лагеря фашисты вывезли 1990 детей донорами в Германию. Забирали кровь для раненых офицеров и солдат вермахта.

По приказу Гитлера на территории Беларуси было создано пять детских донорских концлагерей. Из них два – на полное уничтожение: д. Скобровка (Пуховичский район Минская область) и деревня Красный Берег (Жлобинского района Гомельской области). С первой группой крови здесь не выжил никто. Со второго накопителя, удалось выжить девяти свидетелям. Екатерина Емельяновна Клочкова, узница детского концлагеря «Красный берег» выжила чудом. В 1943 она пять недель провела в краснобережских бараках.

Екатерина Емельяновна Клочкова

Екатерина Емельяновна Клочкова

«За эти пять недель они брали кровь в тюбики такие большие. Не знаю даже, как их измерить — 10, 20 грамм? Как вытягнут кровь, человек тогда слабый, падает. Сами понимаете, что с человеком, когда кровь вытягнут. Раз в день давали кусочек хлеба. Вообще я плохо помню, что давали, но выжила ж пять недель. А самый страшный момент был, когда нас отобрали, сказали, что деток палить будут». Захоронений не было, детей сжигали на кострах и в котельной на территории концлагеря. Лагерь был закрыт 25 июня 1944, это день освобождения Красного Берега.

На территории Беларуси несколько деревень с названием Красный Берег. Из них две в Гомельской области. Первое упоминание о нашей деревне относится к 1317 году. Наши пращуры пришли на правый берег красивой реки, отсюда название – первая версия. Вторая версия названия деревни связана с войной с Наполеоном 1812 года. Здесь на правом берегу реки проходила семнадцатидневная битва с частью войск Наполеона. После битвы правый берег реки был от крови красный. Войска Наполеона не прошли. Третья версия — деревня стоит, в основном, на красной глине. В далекие времена, когда случались большие паводки, после паводков берега оголялись и становились красными. Какая кому версия нравится, пожалуйста, выбирайте. Деревня Красный берег входит в состав объединенных деревень. По данным сельсовета, сейчас здесь проживает больше 4 000 человек.

Памятный мемориал «Красный Берег» был открыт 28 июня 2007 года, охраняется государством, имеет республиканское значение. Мемориал начал создаваться в начале 90-х, но распад Советского Союза, обесценивание денег превратило это место в долгострой. Мечтаем получить международный статус. Потому что наш мемориал единственный в Европе и, видимо, единственный в мире, который посвящен детям, погибшим в Великой Отечественной войне.

Л.М. Левин

Леонид Менделевич Левин

Сюда приезжает много экскурсий со всех стран СНГ и Европы. Из России приезжали, начиная от Смоленской области и до Дальнего востока. Также здесь были представители Китая, Индии, Канады, США, Японии, Кубы. Поэтому можно сказать, что наш мемориал известен по всему миру. Он создавался заслуженным архитектором Республики Беларусь, Лауреатом Ленинской премии и премии Ленинского комсомола, почетным жителем Жлобинского района Леонидом Менделевичем Левиным. 1 марта 2014 года, к сожалению, на 77 году жизни он скончался. Его основные работы: мемориал Хатынь, мемориал Площадь Победы в городе Минске, мемориал жертвам Холокоста «Яма», который открылся 6 лет назад, отдельные памятники по России, Беларуси и Украине. Самостоятельного музея мы не имеем. В усадьбе генерал-лейтенанта Гатовского действует зал, рассказывающий об истории Красного берега.

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Площадь Солнца

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Мертвый класс

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Кораблик Надежды

05

Дорогой, добрый папенька! Пишу я тебе письмо из немецкой каторги. Когда ты, папенька, будешь читать это письмо, меня в живых не будет. И моя просьба к тебе, отец: покарай немецких кровопийц. Это завещание твоей умирающей дочери. Несколько слов о матери. Когда вернешься, маму не ищи. Ее расстреляли немцы. Когда допытывались о тебе офицер бил её плеткой по лицу. Мама не стерпела и гордо сказала, вот её последние слова: «Вы не запугаете меня битьем. Я уверена, что муж вернется назад и вышвырнет вас, подлых захватчиков отсюда вон». И офицер выстрелил маме в рот. Папенька, мне сегодня исполнилось 15 лет, и если бы сейчас ты встретил меня, то не узнал бы свою дочь. Я стала очень худенькая, мои глаза ввалились, косички мне остригли наголо, руки высохли, похожи на грабли. Когда я кашляю, изо рта идет кровь — у меня отбили легкие. А помнишь, папа, два года тому назад, когда мне исполнилось 13 лет? Какие хорошие были мои именины? Ты мне, папа, тогда сказал: Расти, доченька, на радость большой! Играл патефон, подруги поздравляли меня с днем рождения, и мы пели нашу любимую пионерскую песню. А теперь, папа, когда взгляну на себя в зеркало – платье рваное, в лоскутках, на шее номер, как у преступницы, сама худая, как скелет, — и соленые слезы текут из глаз. Что толку, что мне исполнилось 15 лет. Я никому не нужна. Здесь многие люди никому не нужны. Бродят голодные, затравленные овчарками. Каждый день их уводят и убивают. Да, папа, и я рабыня немецкого барона работаю у немца Шарлэна прачкой, стираю белье, мою полы. Работаю очень много, а кушаю два раза в день в корыте с «Розой» и «Кларой» — так зовут хозяйских свиней. Так приказал барон. «Русе была и будет свинья», — сказал он. Я очень боюсь «Клары». Это большая и жадная свинья. Она мне один раз чуть не откусали палец, когда я из корыта достала картошку. Живу в дровяном сарае: в комнату мне входить нельзя. Один раз горничная, полька Юзефа дала мне кусочек хлеба, а хозяйка увидела и долго била Юзефу плеткой по голове и спине. Два раза я убегала от хозяев, но меня находил ихний дворник. Тогда сам барон срывал с меня платье и бил ногами. Я теряла сознание. Потом на меня выливали ведро воды и бросали в подвал. Сегодня я узнала новость: Юзефа сказала, что господа уезжают в Германию с большой партией невольников и невольниц с Витебщины. Теперь они берут и меня с собой. Нет, я не поеду в эту трижды проклятую Германию! Я решила лучше умереть на родной сторонушке, чем быть втоптанной в проклятую немецкую землю. Только смерть спасет меня от жестокого битья. Не хочу больше мучиться рабыней у проклятых, жестоких немцев, не давших мне жить! Завещаю, папа: отомсти за маму и за меня. Прощай, добрый папенька, ухожу умирать. Твоя дочь Катя Сусанина. Мое сердце верит: письмо дойдет. 12 марта 1943 г.

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
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