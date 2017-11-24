«Красный Берег» — святое место

Источник: www.world-war.ru

На Гомельщине, в деревне Красный Берег Жлобинского района во время войны фашисты создали сборный пункт для детей, которых насильно отнимали у родителей. У тех детей забирали кровь для раненых немецких офицеров.

Сегодня установлены имена только 15 малолетних узников. Нам удалось встретиться с работниками мемориала, которые рассказали историю этого места.

День открытия концентрационного лагеря неизвестен. В 1943 году этот концлагерь был официально объявлен, как донорский. На территории Красного Берега было два детских донорских накопителя — с первой группой крови, резус фактор положительный, где забирали кровь у детей полностью всю. На втором накопителе, расположенном на территории воинской части, за 7 недель дети сдавали кровь от 8 до 19 раз.

Здесь находились дети от 8 до 14 лет только славянской национальности — не только из Беларуси, но и России, Украины. Обязательно первой группы крови, резус фактор положительный. После полного забора крови дети уничтожались. По данным архивов известно, что из этого лагеря фашисты вывезли 1990 детей донорами в Германию. Забирали кровь для раненых офицеров и солдат вермахта.

По приказу Гитлера на территории Беларуси было создано пять детских донорских концлагерей. Из них два – на полное уничтожение: д. Скобровка (Пуховичский район Минская область) и деревня Красный Берег (Жлобинского района Гомельской области). С первой группой крови здесь не выжил никто. Со второго накопителя, удалось выжить девяти свидетелям. Екатерина Емельяновна Клочкова, узница детского концлагеря «Красный берег» выжила чудом. В 1943 она пять недель провела в краснобережских бараках.

«За эти пять недель они брали кровь в тюбики такие большие. Не знаю даже, как их измерить — 10, 20 грамм? Как вытягнут кровь, человек тогда слабый, падает. Сами понимаете, что с человеком, когда кровь вытягнут. Раз в день давали кусочек хлеба. Вообще я плохо помню, что давали, но выжила ж пять недель. А самый страшный момент был, когда нас отобрали, сказали, что деток палить будут». Захоронений не было, детей сжигали на кострах и в котельной на территории концлагеря. Лагерь был закрыт 25 июня 1944, это день освобождения Красного Берега.

На территории Беларуси несколько деревень с названием Красный Берег. Из них две в Гомельской области. Первое упоминание о нашей деревне относится к 1317 году. Наши пращуры пришли на правый берег красивой реки, отсюда название – первая версия. Вторая версия названия деревни связана с войной с Наполеоном 1812 года. Здесь на правом берегу реки проходила семнадцатидневная битва с частью войск Наполеона. После битвы правый берег реки был от крови красный. Войска Наполеона не прошли. Третья версия — деревня стоит, в основном, на красной глине. В далекие времена, когда случались большие паводки, после паводков берега оголялись и становились красными. Какая кому версия нравится, пожалуйста, выбирайте. Деревня Красный берег входит в состав объединенных деревень. По данным сельсовета, сейчас здесь проживает больше 4 000 человек.

Памятный мемориал «Красный Берег» был открыт 28 июня 2007 года, охраняется государством, имеет республиканское значение. Мемориал начал создаваться в начале 90-х, но распад Советского Союза, обесценивание денег превратило это место в долгострой. Мечтаем получить международный статус. Потому что наш мемориал единственный в Европе и, видимо, единственный в мире, который посвящен детям, погибшим в Великой Отечественной войне.

Сюда приезжает много экскурсий со всех стран СНГ и Европы. Из России приезжали, начиная от Смоленской области и до Дальнего востока. Также здесь были представители Китая, Индии, Канады, США, Японии, Кубы. Поэтому можно сказать, что наш мемориал известен по всему миру. Он создавался заслуженным архитектором Республики Беларусь, Лауреатом Ленинской премии и премии Ленинского комсомола, почетным жителем Жлобинского района Леонидом Менделевичем Левиным. 1 марта 2014 года, к сожалению, на 77 году жизни он скончался. Его основные работы: мемориал Хатынь, мемориал Площадь Победы в городе Минске, мемориал жертвам Холокоста «Яма», который открылся 6 лет назад, отдельные памятники по России, Беларуси и Украине. Самостоятельного музея мы не имеем. В усадьбе генерал-лейтенанта Гатовского действует зал, рассказывающий об истории Красного берега.

Источник: nstarikov.ru