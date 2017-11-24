Говорите правду — и вы будете здоровы!

Если вы хотите значительно улучшить состояние своего здоровья, перестаньте лгать.





Именно к этому выводу пришли исследователи из американского университета Нотр-Дам.

Для того, чтобы понять, насколько правдивость может улучшить здоровье, Анита Келли вместе с коллегами 10 недель тестировали 110 испытуемых в рамках эксперимента под названием «Наука правды».

Добровольцы были поделены на 2 группы.

В первой группе участникам запрещалось говорить неправду, другая же группа испытуемых могла вести себя как обычно.

Каждую неделю участники эксперимента приходили в лабораторию, чтобы исследователи могли оценить состояние их здоровья и проверить при помощи детектора лжи степень дезинформации, выданной за правду за этот период времени.

Проведенный лабораторный анализ показал, что улучшение состояния здоровья прямо связано со снижением уровня лжи.

Добровольцы, которые старались меньше обманывать, отметили, что стали более спокойными, у них исчезли головные боли и раздражения горла.

При этом даже в группе В те испытуемые, которые сознательно ограничивали себя в повседневной лжи, также стали чувствовать себя лучше, по сравнению с остальными участниками контрольной группы.

Ученые подчеркнули, что людям, не использующих ложные оправдания по мелочам (например, почему опоздал на работу, не выполнил текущие задания), не преувеличивающих своих достижений или талантов, легче строить личные отношения и наладить контакты в социуме.

Все участники эксперимента «Наука правды» остались довольны своей «честной жизнью», они даже не подозревали, что ложь не только осложняет их жизнь, но и ухудшает самочувствие.

По мнению же вашингтонских ученых из Сиэтла, проводивших эксперименты в клинике Мейо в Рочестере, иногда вранье может не просто ухудшать физическое и психическое здоровье человека, но и быть по-настоящему смертельно опасным занятием.

Особенно это касается случаев, когда ложь применяется на приеме у врача, где необходимо максимально правдиво рассказать о симптомах заболевания и образе жизни больного.

Источник МедВести

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Ложь — главная причина болезней или почему нельзя врать

Всем привет! На этот раз расскажу, почему, если хочешь быть здоровым и жить полноценной счастливой жизнью не стоит лгать. Кажется невероятным, но ложь — главная причина всех болезней, и это правда. Объясню почему.

Ложь — это то, что не существует. Когда человек говорит о том, чего нет на самом деле, он лжёт.

Увы, но это негативно сказывается на здоровье духа и тела. Представьте, что любая ваша мысль будет написана большими буквами на небе и будет видна всем.

Разве тогда будет возможна ложь, если все про всех всё знают? На самом деле всё так и есть. Наши мысли никуда не деваются, а сразу же сливаются в общее энергоинформационное поле мироздания, то есть «по секрету всему свету».

Хорошенько подумайте об этом, прежде чем вообще о чём-то подумать и тем более сказать.

Каждый из людей, так же как все растения, животные, а также горы, реки, моря, океаны, пустыни, саванны и вообще вся Земля и Солнце и другие планеты и звёзды — все мы являемся частичками или клеточками мироздания, которое в целом всегда гармонично.

Даже если кажется, что мир стремится к хаосу в отдельной локальной точке, в целом он уравновешен, так как всегда действует закон сохранения энергии. Согласно этому закону правда является нормой, а ложь — это патология.

Мироздание есть единый многомерный организм.

Каждая клеточка в нём выполняет свою определённую роль, заслуживая тем самым право на своё существование. Точно также в человеческом теле роль каждой клетки и органа строго выверена.

Если нарушена роль какой-то клетки, если она перестаёт выполнять свои функции, то заболевает вначале орган, где она находится, а потом и весь организм.

Чем больше больных клеток, тем меньше здоровья в организме и однажды может даже наступить смерть от так называемой старости, которая по сути есть накопление болезней.

Однако организм всегда борется с плохими клеточками и изживает их, иначе погибнет сам. Тоже самое и с мирозданием. Если какая-то его клетка больна, она несёт в себе не пользу, а вред и тогда мироздание жертвует частью себя, чтобы сохранить целостность, то есть изживает эту клетку.

Когда человек лжёт, он вносит фальшь в мир и нарушает стройные энергоинформационные связи со всем своим окружением.

Да, иногда кажется, что ложь бывает во спасение, но в итоге после «спасения» возникают новые проблемы, уже в результате лжи. Лгать во имя спасения — это тоже самое, как убивать убийцу, чтобы положить конец убийствам.

Лгущий человек является для мироздания больной клеткой, так как нарушает её правильное функционирование, разрушая стройные информационные связи.

Поэтому в ответ на ложь мироздание (или если вам так проще думать — Бог или Вселенная) посылает человеку наказание с тем, чтобы он осознал неправильность своей лжи и прекратил это делать.

Наказание может быть в виде любых негативных жизненных обстоятельств, которые на первый взгляд никак не связаны с ложью. Если человек продолжает лгать, следует ещё более сильное наказание.

Это может быть даже отсутствие счастья в жизни или постоянные неудачи на работе.

Когда человек вносит фальшь в мир, в ответ он получает фальшь в свою жизнь — она начинает рушиться. Если человек не останавливается в своей лжи, он погибает, умирает, то есть заканчивает своё существование. Таким образом мироздание избавляется от диссонанса в себе.

Тоже самое происходит и в нашем теле. Стоит в нём появиться вирусу, как начинается внутренняя борьба за здоровье и в случае успеха вирус погибает.

Ложь — это энерго-информационный вирус. Поэтому когда человек лжёт, он рушит своё здоровье. Этому есть научное объяснение.

Возьмите обычный полиграф или «детектор лжи». Он построен на принципе отклонения показателей тела от нормы, когда человек сознательно лжёт. Во время лжи у человека происходит микростресс, изменяется ритм дыхания, электропроводность кожи, пульс и артериальное давление.

В то время, когда человек говорит правду, с его телом всё в норме. Как говорят — все болезни от нервов — но именно собственная ложь ввергает человека в стресс.

Тогда и получается, что все болезни от лжи.

Ложь — болезнь, правда — лечение





Арабская пословица

Это тоже самое как с добром и злом. Добро — это норма, поэтому не требует награды, в то время как зло всегда наказуемо. Ложь есть синоним зла.

Если не лгать не получается, если к этому вынуждают обстоятельства жизни, подумайте хорошенько, как вы докатились до такой жизни и всегда ли так было? Может быть неправильная жизнь началась с первой маленькой как бы незаметной лжи?

Например, когда я стала сыроедом, то активно вела блог в живом журнале. У меня было много читателей, среди которых не было сыроедов.

Пару недель я боялась писать правду о своём питании в блоге, боялась, что от меня все отвернутся и перестанут читать. Однако, однажды набралась храбрости и написала всё как есть.

Итог удивил и обрадовал. Пришло много новых читателей, единомышленников в плане питания, блог вышел на новый виток популярности и никто меня при этом не осуждал.

Оттока почти не было, прежние друзья-мясоеды продолжили меня читать и комментировать и кто знает, возможно они что-то тоже поменяли в своём питании или хотя бы задумались об этом.

С тех пор поняла, что замалчивать правду (это тоже вид лжи) не стоит. А что было бы, умолчи я о своих переменах в жизни? Сто пудов пришлось бы или лгать или замалчивать многие темы.

Чем больше лжи, тем больше новой лжи. Одна настраивается на другую и надо уже очень много помнить — что, кому, когда, где и по какому поводу говорил и увязывать с тем, что собираешься сказать. Так никаких нервов не хватит, тем более, что правда всё равно откроется.

Также есть заведомая ложь — это когда вы не выполняете своих обещаний.

Сказал, что буду делать то-то и то-то и не сделал. Это же касается лжи себе. Некоторые люди занимаются самообманом, пытаясь таким образом закрыть глаза на правду. Но методики страуса, зарывающего голову в песок или Винни Пуха, который прячется, накрывая голову горшком — не состоятельны. Рано или поздно, но любая ложь всегда обнаруживается.

С другой стороны сейчас лгут многие — СМИ, политики, авторитеты, реклама, фармацевты, врачи, институты, кино и книги. Ложь настолько прочно вошла в жизнь современного общества, что на некоторых людей, говорящих только правду смотрят как чудаков. При этом люди в большинстве своём больны и даже не догадываются об истиной причине своих хворей.

Печально, но дети начинают лгать в ответ на ложь своих родителей. Изначально ребёнок доверяет маме и папе, считая богами. Он верит всему, что скажут и сделают. Однако с опытом начинает замечать, что не всегда то, что говорят люди, есть на самом деле. Так человек учится лгать. Но ребёнка не надо учить говорить правду, он умеет это изначально. Если хотите, чтобы ваш ребёнок вам не лгал, не лгите в первую очередь ему сами.

К сожалению, в нашем мире пропагандируют и навязывают ложь как нечто правильное в поведении людей.

Вот, например, фильм «Изобретение лжи» (или в правильном переводе “Оборотная сторона правды”), где извратили понятие правды.

Показан мир, где ложь полностью отсутствует. Все друг другу говорят только правду. При этом это далеко не идеальный мир. Он такой же как и тот, в котором мы живём. Люди делают гадости и нелицеприятные вещи, но в этом фильме они это не скрывают и говорят всё как есть.





Похоже стыда там нет вообще, иначе люди бы не творили то, что они творят. И вот главный герой однажды начинает лгать и пользоваться своей ложью себе во благо. Его жизнь налаживается, он пишет успешные выдуманные сценарии для фильмов, женится на красивой девушке.





В последнем эпизоде фильма показана семья героя, когда он с сыном получают на тарелке завтрак от жены. Они пробуют и кривятся. Еда явно невкусная, а жене и маме говорят, что завтрак удался. Так в мире появляется ещё один лжец — маленький сын героя, на этом фильм заканчивается, как бы говоря, что ложь в жизни приводит к счастливому концу.





Концепция этого фильма обманчива. Там все вроде бы говорят правду, а живут не очень и этим самым создатели фильма говорят о том, что правда не спасает, а ложь — да. Но это не так!

Причина любой лжи — личное несовершенство и эгоизм, то есть убеждённость в самостоятельности от остального мира и независимости.

Чем лучше и гармоничней человек, тем меньше у него нужды и желания что-то приукрашивать, замалчивать и вообще лгать.

Поэтому избавляться от лжи в жизни нужно не только по этическим соображениям, но и чтобы жить лучше. Ложь — это уход от себя настоящего.

Чем больше лжёшь, тем меньше видишь правды и понимаешь её и тем ты дальше от осознанности и понимания мира и себя.

Единственный путь к здоровью — это следование законам, которые запрограммированы в нас иерархически более высокими системами, служение поддержанию и продолжению жизни и следование истине — постоянная честность во всех отношениях

Правду похоронишь, да сам из ямы не вылезешь.





Русская пословица

В христианстве различают восемь смертных грехов — гордыня, алчность, зависть, гнев, похоть, чревоугодие, лень и уныние. Лжецам там почему-то наказание не предусмотрено. В то время как ложь порождает все порицаемые этой религией грехи.

Почему тогда о ней ни слова?

В буддизме есть пять обетов — не врать, не воровать, не убивать, не прелюбодействовать и не принимать веществ, изменяющих сознание.

Однажды я приняла эти обеты и стала им следовать.

Самым трудным оказалось изжить в себе ложь.

Я то думала, что говорю правду, но когда стала за собой намеренно следить, обнаружилось, что частенько я что-то приукрашиваю, недоговариваю, даю ложные обещания, говорю полуправду или вообще вру по мелочам.

Причём даже несмотря на повышение осознанности в этом вопросе, ложь ещё долгое время вылетала из меня на автомате. Тогда я тут же вслух извинялась, говорила, что солгала и произносила правду. Постепенно спонтанная ложь исчезла и жить стало легче. Даже более того, я стала чувствовать чужую ложь.

Чтобы видеть правду и отличает её от лжи, нужно иметь совесть и различение добра и зла.

Различение даётся каждому свыше согласно уровня его нравственности, а она всегда выше, если человек говорит правду.

То есть чем чаще вы будете говорить правду, тем меньше найдётся поводов для лжи и тем меньше лжи будет в окружающем вас мире, тем больше вся ваша жизнь будет совершенней и гармоничней, а значит и здоровья у вас будет тоже гораздо больше.

Просто потому, что вы не отклоняетесь от нормы и мирозданию нет нужды вас ни наказывать, ни тем более уничтожать.

Любые слова — это одежда мыслей и смысла.

Ими можно прикрыть как голую правду, так и голую ложь.

У животных нет такого преимущества перед людьми, нет второй сигнальной системы в виде речи и слов. Все они телепаты, а передавая мысль напрямую, не облекая её в слова — лгать невозможно, ведь не зря же есть афоризм, что «мысль изречённая есть ложь».

Когда-то и мы были такими. Изобретение слов понадобилось именно для лжи. Вслед за этим понадобилось изобретать одежду, чтобы прикрыть нездоровое, а значит и некрасивое тело.

Вот и получается, что если бы не было лжи, мы все были бы совершенны — красивы и здоровы и жили бы много сотен лет.

Говорите правду — это легко и приятно.

Ангелина Веретенникова — www.veretalan.ru

Источник

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Постоянная честность во всех отношениях — главный секрет здоровья

Ложь — главная причина болезней

Самый главный, основной, единственный путь к достижению здоровья на всех уровнях — следование закону который запрограммирован в нас иерархически более высокими системами, закону, лежащем в основе нашего существования — это служение, поддержание и продолжение жизни, и 100-процентное следование истине.

Ложь — главная причина болезней. Единственная причина лжи — заблуждение, под названием эгоизм, в основе которого лежит ложное убеждение о самостоятельности и независимом происхождении отдельного человека и человечества в целом.

Лекция Дмитрия Шаменкова

Дмитрий Шаменков - врач, специалист по осознанному управлению здоровьем, биотерапии и профилактике старения.

Закончил с отличием уникальный научный факультет Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова и Российской академии медицинских наук.

Создал и длительный период времени был руководителем нескольких крупных медицинских проектов, в том числе, научной и оздоровительной направленности.

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как пример..

Самая больная нация

Немного интересных фактов о США

— Население США составляет менее 5% от мирового, при этом 25% всех заключенных в мире — это американцы.





— Форд, «Дюпон», «Дженерал моторс», IBM, Exxon, ITT Corporation, Голливуд, Кока-кола, General Electric сотрудничали с Гитлером.





— Американцы — самая больная нация людей, ими потребляется 50% таблеток от всех выпитых в мире.





— 20 тыс. детей постоянно ночуют в приютах Нью-Йорка.





— Лишь 32% всех американцев в возрасте до 25 лет имеют работу с полной занятостью.





— Америка основана каннибалами. Переселенцы 17 века пожирали друг друга при неурожае и в суровые зимы. Учёные до сих пор находят останки поселенцев Вирджинии, со следами кулинарной разделки.





— За 10 лет более 20 тыс. детей погибли в США от рук членов их собственных семей (это в 3 раза больше потерь в Ираке, Афганистане).





— 26% янки не знают, что Земля вращается вокруг Солнца, опрос агентства «Фонд национальной науки».





— Согласно исследованиям профильного агентства (SAMHSA) более 20% американцев в возрасте от 18 лет имеет отклонения в психике.





— За последний год количество бездомных в Нью-Йорке увеличилось почти на 15%, до отметки в 60000 человек.





— Америка — лидер по производству порнографии. Почти 90% всей порнографии в мире сделано в США.





— По данным агентства Impact Databank продажи крепкого спиртного в США в 2012 году, составили 226 млн декалитров…, что в пять раз больше, чем в Российской Федерации.





— За последние 35 лет в США не было построено ни одной новой АЭС.





— Департамент обороны США: 71% американцев в возрасте от 18 до 24 лет не могут быть приняты на военную службу (здоровье, судимости и т.п.).





— За последние 40 лет в США из-за ошибок следствия к смертной казни приговорили 27 человек.





— В США мам отправляют в декретный отпуск без сохранения содержания, две неоплачиваемые недели на восстановление после родов — и вперёд к станку.





— 25% девушек-подростков в США имеют по крайней мере одно венерическое заболевание.





— Исследовательский центр The Center for Inquiry: «Более 50% американцев до 44 лет не прочитывают за год и одной книги.»





— 25% детей в США воспитываются родителем-одиночкой.





— Обама хвастался на весь мир, что он разорвал в клочья экономику России, на деле же, Обама за время своего правления увеличил гос. долг США на 74%, с $10,6 трлн в 2009 года, до $18,7 трлн в 2015 году.





— 52% американцев не на что содержать дом, в котором живут (влазят в кредиты, устраиваются на вторую работу и т.п.).





— Пока Обама обтирал кожаное президентское кресло, число американцев, нуждающихся в талонах на еду, выросло с 32 до 46 млн.





— Доля детей, рождённых в США вне брака, составляет 41%, в 1960 году, таких было 5%.





— В 1980 г. американский ОМОН (SWAT) провёл по США около 3000 рейдов, теперь по стране их проводится более 80 000 в год.





— Число осужденных негров в США, сейчас больше, чем было рабов в 1850 году.





— Каждые 19 минут в США умирает один американец от передозировки таблетками.





— Приём скорой помощи в Нью-Джерси $ 8200, укол от столбняка $180, бинт $242, бактерицидная мазь $8.





— В 2014 году общий долг по кредитам на обучение в США составил $1,2 трлн, вырос с 2008 г. на 84%.

P.S.: Вот такая она, «самая великая страна» больших возможностей. А по сути, империя зла, сеющая у себя и по всему миру горе, смерть, разруху и потрясения.

Екатерина Иванова

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P.S.

Закон КАРМЫ (Закон Космической Справедливости или Причинно-следственной связи) отменить невозможно, даже ребятам со своим печатным станком...

Чтобы определить самое "больное" государство (или нацию) нужно всего лишь выяснить, где больше всего проводится операций по замене органов, где самые "лучшие" клиники по трансплантологии...

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