Дьявольское искушение. Влечение и размножение

Современные религии называют секс без любви и брака дьявольским искушением, поддаваясь которому с легкостью можно "загреметь" в ад. Эзотерики же видят в половом сношении сакральный смысл, говоря о том, что только в момент соития наступает полная гармония энергий "инь" и "ян". Индуисты и вовсе уверены в божественном начале половых отношений и даже посвятили этому действу целую книгу – "Камасутру". Правда ли, что нити, связывающие мужчин и женщин, настолько сильны, что даже церковь вынужденно примирилась с ними? Верно ли, что практика целибата в католичестве часто заставляет отрекаться ее служителей от Бога и обращаться к дьяволу? Почему влечение без перспективы размножения греховно в большинстве известных культур?