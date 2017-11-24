Главная » Видео, Мировоззрение, Невероятное в мире

Дьявольское искушение. Влечение и размножение

18:50. 24 ноября 2017 Просмотров - 140 Один комментарий Опубликовал:

Современные религии называют секс без любви и брака дьявольским искушением, поддаваясь которому с легкостью можно "загреметь" в ад. Эзотерики же видят в половом сношении сакральный смысл, говоря о том, что только в момент соития наступает полная гармония энергий "инь" и "ян". Индуисты и вовсе уверены в божественном начале половых отношений и даже посвятили этому действу целую книгу – "Камасутру". Правда ли, что нити, связывающие мужчин и женщин, настолько сильны, что даже церковь вынужденно примирилась с ними? Верно ли, что практика целибата в католичестве часто заставляет отрекаться ее служителей от Бога и обращаться к дьяволу? Почему влечение без перспективы размножения греховно в большинстве известных культур?

Метки: грех, искушение, позитивная энергия, религия
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Андерс Брейвик поднялся против оккупантов
Источник http://via-midgard.info/
Факты экстремизма евреев
Факты экстремизма евреев Большинство религий считают истинными именно себя. Но есть одна религия, которая не просто считает другие ложными, а провозглашает только своих соплеменников людьми, остальных же – подобными скоту. Она утверждает, что только их ...
Уволен чиновник ФМС, заявивший об угрозе выживания белой расы
В среду вечером руководство Федеральной миграционной службы уволило пресс-секретаря ведомства Константина Полторанина, который ранее дал скандальное интервью о проблемах миграции в РФ и Европе.В интервью Полторанин отметил, что массовая миграция ставит ...
Африканские мигранты в Южной Америке
Оригинал взят у yuri_shap2015 в Африканские мигранты в Южной АмерикеВ истории мира очень важное место занимает открытие Америки. Все мы знаем как она открывалась, как развивалась, и как её осваивали.Обычно основное внимание уделяется Карибскому бассейну и ...
Зачем США гонят беженцев в Европу
Бесконечный поток беженцев в Европу стал результатом действий США и их сателлитов на Ближнем Востоке. Это действие имеет далеко идущие последствия. Но так ли всё просто на самом деле, как нам объясняют «мировые СМИ»? Комментарий по этому поводу даёт мой ...
Как знания Левашова изменяют людей [КультУра Руси]
Николай Викторович Левашов оставил нам фундамент знаний, так необходимый для развития. Прочитав его книги человек просыпается душой, вспоминая и резонируя с глубиной мысли. Читатель просыпается от ментального сна, в который нас сознательно погрузили ...

Один комментарий»

  • 15969 10316
    Ликвидатор 24 ноября 2017 в 19:29 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    a WordPress rating system

    пункт первый не озвучивает никто.
    Кто живёт со своей половинкой – живёт по своей судьбе. Кто не со своей – не по своей. Остальное – вторично.
    Вот все тексты – это уже обсуждение вторичного.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>