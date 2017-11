Центральный банк – главное детище и венец буржуазной революции

Концептуал СМИ Тема центральных банков аккуратно обходится в учебниках по политологии или по теории государства и права

Позволю себе не согласиться с учебниками по истории, утверждающими, что главными инициаторами, организаторами и бенефициарами буржуазных революций были ремесленники, торговцы и фермеры. Нет, таковыми были в первую очередь ростовщики. Им было тесно в своём «подполье», так как в христианском мире существовали жёсткие ограничения и даже запреты на предоставление денег и иного имущества под процент.

Главным непосредственным результатом буржуазной революции обычно называют ликвидацию или ограничение монархической власти и создание парламентов как институтов демократии. Удивительно, но с этим тезисом все соглашаются. А я согласиться не могу. Потому что главным институтом, родившимся в результате буржуазных революций, был центральный банк. Тема центральных банков аккуратно обходится в учебниках по политологии или по теории государства и права. Правда, в доверительных беседах профессора признают, что центральный банк также является органом власти, но «не признанным». Мол, это неформальный орган власти, которую можно поставить на пятое место: после трёх «признанных» и СМИ, называемых четвёртой властью. Однако я не могу согласиться и с тем, что центральный банк называют всего лишь пятой властью: по значимости, по влиянию на жизнь общества этот институт стоит на первом месте. Это первая власть, а парламенты, как их ни называй – конгрессами, национальными собраниями, радами, курултаями и т. п. – оказываются за редкими исключениями лишь ширмами.

Ещё центральные банки называют институтами, осуществляющими эмиссию денег. Иногда добавляют, что ЦБ – это кредитор последней инстанции, орган банковского надзора, финансовый мегарегулятор. Однако вы нигде не прочтёте, что это генеральные штабы ростовщиков (сегодня они себя называют банкирами), что это пункты управления банковскими картелями, что это верховные властные структуры. То есть они управляют и парламентами, и органами исполнительной власти, и судами. А заодно и средствами массовой информации. Вспомним циничную фразу Меира Ротшильда (1744-1812): «Дайте мне управлять деньгами страны, и мне нет дела, кто будет устанавливать там законы». История последних двух веков даёт бесчисленное множество свидетельств того, что именно банкиры управляют странами, развязывают войны, дают направление ходу событий в сфере международных отношений.

Великобритания

Считается, что буржуазная революция на островах Туманного Альбиона началась в 1640 году. Длилась она долго, революционный процесс закончился в 1688-89 годах. Произошла так называемая «Славная революция»: подпавший под контроль ростовщиков английский парламент постановил изгнать Якова II из страны, а на трон пригласить правителя протестантской Голландии Вильгельма Оранского. В 1689 году состоялась его коронация, на которой он подтвердил свою верность двум парламентским документам, принятым незадолго до этого, – Habeas Corpus act и Билль о правах (оба были написаны по заказу и под диктовку ростовщиков).

Именно при Вильгельме и произошло создание центрального банка. Он получил название Банка Англии (название сохраняется до настоящего времени). Известна точная дата рождения центробанка – 27 июля 1694 года.

То есть с момента окончания революции до учреждения Банка Англии прошло всего пять лет. Банк Англии считается первым центробанком в мире. Правда, некоторые отдают пальму первенства Центробанку Швеции, созданному в 1668 году, но он не имел абсолютной монополии на денежную эмиссию и не был классическим центробанком. К тому же другие страны впоследствии создавали свои центральные банки, ориентируясь на опыт Банка Англии.

Франция

Здесь буржуазная революция проходила в 1789-1799 гг. В 1800 году Наполеон Бонапарт издал указ о создании Банка Франции. Получается, что центробанк был учреждён уже через год после окончания французской революции. Контроль над этим ведомством и монополию на французские финансы получили 15 крупнейших банков Франции, которые поддерживали революцию. К середине XIX столетия центробанк уже печатал деньги для всей Франции.

Россия

На рельсы капиталистического развития Россия встала в правление императора Александра II. Его вспоминают как освободителя крепостных крестьян, инициатора известного манифеста 19 февраля (3 марта) 1861 года, но кроме отмены крепостного права на счету этого императора целый ряд других реформ (высшего и среднего образования, военная, земская, судебная, городского самоуправления, финансовая). Это был мягкий, нереволюционный разворот помещичьей России в сторону капитализма. Революции 1905-07 гг. и февраля 1917 года лишь осуществляли «доработку» русского капитализма.

И на самом старте реформ, направленных на капиталистический разворот России, в стране был создан центробанк. Он получил название Государственный банк Российской империи. Центробанк был основан в 1860 году на основе реорганизации Государственного коммерческого банка. Основные положения процедуры реорганизации и устав Государственного банка были утверждены указом Александра II от 31 мая 1860 года. Первоначально предполагалось, что центробанк в России будет акционерным обществом с участием в нем отечественных и иностранных банкиров. Однако, слава богу, этот вариант был отвергнут, центральный банк стал государственным, причем организационно находился в сфере влияния Минфина. Позднее предпринимались попытки сделать центробанк частным акционерным обществом, но они успехом не увенчались.

Япония

В этой азиатской стране буржуазная революция имеет точную датировку – 1868 год. Она получила название «революция Мэйдзи» («Просвещенное правление»). Центральный банк Японии был создан в 1882 году. Тогда же появилась иена, которую стал эмитировать Банк Японии. Иена заменила собой разрозненные валюты, выпускавшиеся местными княжествами. С момента революции до создания центробанка в Японии прошло всего 14 лет.

США

В США буржуазной революции как таковой не было, была борьба за независимость от Великобритании. Победа в этой борьбе была достигнута в 1776 году. Казалось бы, что центральный банк там должен был возникнуть сразу же после получения независимости, но Америка развивалась по особому алгоритму. Отцы-основатели США и их последователи хотели быть хозяевами в стране. А центральный банк, проект которого действительно имелся уже в 70-е годы XVIII века, им не нравился. Это был проект центробанка, предложенный европейскими банкирами и ростовщиками. Создание такого центробанка перечеркивало бы победу Америки в борьбе за независимость. Она оказалась бы уже не в политической и военной, а в финансовой зависимости от Старого Света.

Тем не менее в 1781 году был создан Банк Северной Америки (Bank of North America), по структуре похожий на Банк Англии. С 1782 года он стал печатать банкноты, принимаемые по номиналу всеми государственными учреждениями США, другие банки действовать на территории США права не имели. В банке Северной Америки находились все средства Конгресса. Кроме этого, Банк выкупал правительственные долговые обязательства. В конце 1783 года банк прекратил функционировать как центральный, его статус был понижен до коммерческого.

Вторая попытка создания центробанка имела место в самом конце XVIII века. В 1791 году был учреждён Первый банк Соединённых Штатов (First Bank of the United States), он просуществовал двадцать лет, до 1811 года. Главным лоббистом Первого банка стал тогдашний министр финансов Александр Гамильтон, представлявший интересы банкиров и ростовщиков Старого Света. Он предложил создать банк на частной основе, оставив государству долю в 20 %. Банкноты банка должны быть разменными на металлические деньги по требованию, а также приниматься по номиналу в уплату налогов. Федеральное правительство должно было держать свои средства в этом банке. После создания Первого банка тот начал активно кредитовать правительство, государственный долг стал стремительно расти. Стало зреть недовольство банком. В это время в Америке появилось много частных коммерческих банков, которые рассматривали Первый банк как конкурента, мешавшего им делать бизнес. В 1811 году палата представителей и Сенат отклонили законопроект о продлении лицензии банка.

Третья попытка создания центробанка была предпринята в 1816 году. Был учреждён Второй банк Соединённых Штатов (The Second Bank of the United States), который просуществовал до 1833 года. Благодаря усилиям тогдашнего президента США Эндрю Джексона лицензия у Второго банка была досрочно отозвана. Деньги казначейства из Второго банка были изъяты, а государственные долги погашены. И далее на протяжении восьмидесяти лет (!) Америка жила без центрального банка.

В начале ХХ века началась активная подготовка к четвёртой попытке навязать Америке центральный банк. И она удалась. 23 декабря 1913 года Конгресс США проголосовал за принятие закона о Федеральной резервной системе США. То есть Соединённые Штаты являют собой пример страны, где капитализм достаточно долго развивался без такого института, как центробанк. Зато ФРС – это пример центробанка, сумевшего поставить под полный контроль не только Соединённые Штаты, но и многие страны мира, допустившие долларизацию своих экономик.

Кстати, в США сегодня много политиков, которые критикуют ФРС и требуют её закрытия. Деятельность Федерального резерва, являющегося частной корпорацией, противоречит Конституции Соединённых Штатов, которая устанавливает, что эмиссия национальной валюты находится в ведении Конгресса США. Закон о Федеральном резерве 1913 года квалифицируется как антиконституционный, а его принятие Конгрессом и подписание тогдашним американским президентом Вудро Вильсоном – как государственный переворот. С этого момента Америка потеряла свою независимость.

==========================================================================

Рекомендуем:

Книги Валентина Катасонова в магазине «Концептуал»



==========================================================================