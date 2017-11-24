Автоматический пистолет и боевой портсигар

Как Стечкин изменил представление о стрелковом оружии

Тот самый пистолет

Оружие самообороны

Советский «булл-пап»

Бесшумные револьверы

Игорь Яковлевич Стечкин родился 15 ноября 1922 года в городке Алексин Тульской области. С детства Стечкин увлекался стрелковым оружием — его отец владел арсеналом из нескольких ружей и револьверов. Отец Стечкина был врачом, а его дядя работал в команде создателя первых советских ракет Сергея Королёва.— вспоминал впоследствии Стечкин.В 1935 году семья Стечкиных переехала в Тулу. В 1941 году Игорь Яковлевич поступил на оружейно‑пулемётное отделение Тульского механического института. На фронт Стечкин не попал из-за проблем со зрением. После эвакуации в Ижевск будущий конструктор работал шлифовщиком и учился в Московском высшем техническом училище им. Н.Э. Баумана.В 1948 году Стечкин окончил с красным дипломом Тульский механический институт и получил должность инженера в ЦКБ-14 — одном из главных конструкторских бюро СССР по разработке автоматического стрелкового оружия.Талант Стечкина помог решить достаточно серьёзную проблему. В конце 1940-х годов в Советской армии встал вопрос вооружения стрелковым оружием экипажей танков, боевых машин, расчётов самоходных артиллерийских установок и офицеров на передовой.Стечкин принял участие в конкурсе на разработку автоматического пистолета. Опытный образец — автоматический пистолет Стечкина (АПС) калибра 9 мм — был представлен в том же 1948 году.Молодой инженер фактически отправил на конкурс результат своей дипломной работы. Примечательно, что его научным консультантом был Николай Макаров (изобретатель самозарядного пистолета Макарова — ПМ).«На защите я представил ГЭК (государственной экзаменационной комиссии) чертежи пистолета, который по многим параметрам отличался от ранее известных. Один из членов комиссии, глядя в чертежи, заявил, что модель нерабочая и стрелять не будет. «Не будет?» — переспросил я, достал модель, которую предусмотрительно захватил с собой, и стрельнул в потолок. За диплом я, кстати, «отлично» получил», — рассказывал позднее Стечкин в одном из интервью.К достоинствам автоматического пистолета относились высокая надёжность, кучность и темп стрельбы. Огонь можно было вести как одиночными выстрелами, так и очередями. АПС снабжался деревянной кобурой-прикладом, которая упрощала прицеливание и уменьшала разброс при стрельбе. Однако пистолет не получил большой популярности в армии, и уже в 1958 году его производство было остановлено.Проблемы АПС были связаны с его габаритами и достаточно большой массой. К весу самого пистолета и кобуры-приклада добавлялись четыре магазина ёмкостью в 20 патронов. Размеры пистолета создавали трудности экипажам танков и бронемашин при покидании техники.Для реализаций преимуществ АПС стрелку требовалась сноровка. Мощность патрона 9 мм была недостаточна для поражения целей в бронежилетах. Вдобавок пистолет был дорог и сложен в производстве. В результате АПС был вытеснен модифицированной складной версией автомата Калашникова.Однако АПС остался на вооружении отрядов специального назначения ГРУ, сотрудников КГБ, пулемётчиков и гранатомётчиков, а в 1972 году получил модификацию со съёмным устройством для бесшумной стрельбы. Данная версия пистолета Стечкина широко использовалась в ходе войны в Афганистане (1979—1989), а также в локальных конфликтах на территории бывшего СССР.В 1980—1990 годы АПС была вооружена часть сотрудников МВД. В ходе боевых действий в Чечне пистолет Стечкина использовался в качестве личного оружия самообороны пилотов и снайперов. Сейчас пистолет состоит на вооружении в качестве личного оружия пилотов российских ВКС в Сирии.Кроме того, АПС вручался в качестве наградного оружия. В частности, пистолет Стечкина был личным оружием Эрнесто Че Гевары и Фиделя Кастро.Конструктор о своём детище говорил так: «АПС — это как первая любовь. Я потом удивлялся, откуда я брал тогда силы и умения? Фидель Кастро держал его под подушкой, (Александр) Руцкой (генерал-майор авиации) считал его наиболее подходящим оружием».АПС по-прежнему стоит на вооружении ряда постсоветских стран и прошёл несколько циклов модернизаций. Самая последняя из них — ОЦ-33 «Пернач», запущенный в производство в 1996 году. «Пернач» используется сотрудниками ФСО, бойцами спецназа МВД и Росгвардии.Стечкин известен не только как талантливый конструктор пистолетов. В рамках конкурса «Абакан» по созданию автомата, превосходящего по своим показателям АК-74, в 1984 году тульским конструктором был разработан автомат ТКБ-0146.Стечкин приспособил автомат для удобства левшей — выброс гильз из ТКБ-0146 происходил вперёд. Образец был допущен к полигонным испытаниям, но проиграл конкурс автомату АН-94 ижевского конструктора Геннадия Никонова.За несколько лет до «Абакана» Стечкин разработал малогабаритный автомат ТКБ-0116 со складывающимся прикладом. Оружие было представлено в рамках конкурса «Модерн» — Минобороны СССР рассчитывало получить личное автоматическое оружие взамен АПС.Соперниками ТКБ-0116 стали пистолет-пулемёт Михаила Калашникова (ПП-1 на базе АКС) и АЕК-958 Станислава Кокшарова. Автомат Стечкина отличало съёмное надульное устройство, которое было одновременно совмещённым компенсатором, пламегасителем и устройством снижения шума при стрельбе. Несмотря на некоторые технологические преимущества автомата Стечкина, конкурс выиграл ПП-1.Пожалуй, самым необычным оружием Стечкина стал «пистолет-портсигар» ТКБ-506. Это компактное трёхзарядное бесшумное стреляющее устройство калибра 7,62 мм (под специальный патрон СП-2), замаскированное под портсигар. В качестве спускового крючка использовалась кнопка замка портсигара.Усовершенствованную модель ТКБ-506А внешне было не отличить от портсигара. На крышках некоторых экземпляров была даже нанесена специальная художественная гравировка. «Стреляющие портсигары» были разработаны в 1954 году для нужд КГБ СССР.В 1993 году для замены АПС по заказу МВД Стечкин разработал автоматический пистолет ОЦ-23 «Дротик» (5,45×18 мм). Пистолет может стрелять по одному патрону, а также очередями по три. Из достоинств оружия можно выделить его надёжность, удобство, высокие показатели кучности стрельбы. На ОЦ-23 может быть установлен лазерный целеуказатель.Однако пистолет не получил распространения из-за малого останавливающего действия (характеристика пули, определяющая степень потери противником способности к совершению враждебных действий после попадания в него) патрона.Помимо пистолетов и автоматов конструктор работал над созданием револьверов. В 1991—1992 годах Стечкин разработал револьвер 9х18мм ОЦ-01 «Кобальт». В 1992 году револьвер был принят на вооружение МВД РФ под наименованием РСА («Револьвер Стечкина — Авраамова»).Сегодня револьвер стоит на вооружении в основном в качестве оружия самообороны сотрудников силовых ведомств. Например, ОЦ-01 вооружены сотрудники ФСИН, прокуратуры и вневедомственной охраны. С 2005 года револьвер Стечкина —Авраамова выпускается в травматическом варианте как гражданское оружие самообороны.По желанию заказчика ОЦ-38 может быть оснащён лазерным целеуказателем. Бесшумность стрельбы обеспечивается запиранием пороховых газов в гильзе (патрон СП-4). Револьвер имеет ручной предохранитель, который находится на обеих сторонах корпуса. Этот механизм позволяет безопасно носить револьвер с взведённым курком.Оружие, изобретённое Стечкиным, не получило такого массового распространения, как, например, детища Михаила Калашникова или Николая Макарова. Однако Стечкин внёс огромный вклад в развитие бесшумных оружейных систем для спецназа.Первый пистолет Стечкина и его последующие изобретения заложили основу современной концепции PDW — персонального оружия самообороны. Несмотря на недостатки и ограниченную партию выпуска, АПС снискал немало поклонников в разных уголках мира, превратившись в узнаваемый бренд.Отдельного внимания заслуживает эстетический подход Стечкина к созданию пистолетов и автоматов. «Некрасивое оружие не стреляет», — говорил он. Практически все изобретения тульского конструктора выглядят более чем современно, а некоторые образцы вручаются в качестве наградного оружия.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com