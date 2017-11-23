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В.Ю. Катасонов: у нас в стране нет законодательной власти

09:55. 23 ноября 2017 Просмотров - 187 Один комментарий Опубликовал:

Что стоит за задержанием Сулеймана Керимова



Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: власть, закон, Запад, Катасонов, финансовый, Франция
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Один комментарий»

  • 16589 7849
    Ursus 23 ноября 2017 в 10:34 Ссылка Пометить
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    Не нужны никакие списки магнитского. Нужно всех свиночаек пускать – и никого не выпускать.

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