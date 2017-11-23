В.Ю. Катасонов: у нас в стране нет законодательной власти
09:55. 23 ноября 2017 Просмотров - 187 Один комментарий Опубликовал: brahman
Что стоит за задержанием Сулеймана Керимова
Источник: ss69100.livejournal.com
Источник: ss69100.livejournal.com
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Забытая реальность
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Не нужны никакие списки магнитского. Нужно всех свиночаек пускать – и никого не выпускать.