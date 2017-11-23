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Только за одно то, что вы делали с детьми, Красная Армия могла уничтожить Германию

16:39. 23 ноября 2017 Просмотров - 468 5 коммент. Опубликовал:

 

Пишет Андрей Медведев:

Если бы мне пришлось выступать в Бундестаге, как мальчику Коле, то я, пожалуй сказал такие слова:

- Уважаемые депутаты. Сегодня я увидел чудо. И это чудо называется Германия. Я шел к вам и смотрел на красивые берлинские улицы, на людей, на замечательные памятники архитектуры, и теперь я стою тут, и смотрю на вас. И я понимаю, что всё это чудо. Что вы все родились на свет и живете в Германии. Почему я так думаю?

Потому что учитывая то, что ваши солдаты сделали у нас, на оккупированных территориях, бойцы Красной Армии имели полное моральное право уничтожить весь немецкий народ. Оставить на месте Германии выжженное поле, руины и только параграфы учебников напоминали бы о том, что была когда-то такая страна.

Вы вероятно не помните всех подробностей оккупации, но это и не нужно. Я просто напомню вам о том, что солдаты Вермахта и СС делали с советскими детьми. Их расстреливали. Часто на глазах у родителей. Или наоборот, сначала стреляли в папу с мамой, а потом в детей. Ваши солдаты насиловали детей. Детей сжигали заживо. Отправляли в концлагеря. Где у них забирали кровь, чтобы делать сыворотку для ваших солдат. Детей морили голодом. Детей жрали насмерть ваши овчарки. Детей использовали в качестве мишеней. Детей зверски пытали просто для развлечения.

Или вот вам два примера. Офицеру вермахта мешал спать младенец, он взял его за ногу и разбил его голову об угол печки. Ваши летчики на станции Лычково разбомбили эшелон, на котором пытались вывезти детей в тыл, и потом ваши асы гонялись за перепуганными малышами, расстреливая их в голом поле. Было убито две тысячи детей.

Только за одно то, что вы делали с детьми, повторюсь, Красная Армия могла уничтожить Германию полностью с ее жителями. Имела полное моральное право.

Но не сделала. Жалею ли я об этом? Конечно нет. Я преклоняюсь перед стальной волей моих предков, которые нашли в себе какие-то невероятные силы, чтобы не стать такими же скотами, какими были солдаты Вермахта. На пряжках немецких солдат писалось «С нами Бог». Но они были порождением ада и несли ад на нашу землю. Солдаты Красной Армии были комсомольцами и коммунистами, но советские люди оказались куда большими христианами , чем жители просвещенной религиозной Европы. И не стали мстить. Смогли понять, что адом ад не победить.

Вам не стоит просить у нас прощения, ведь лично вы ни в чем не виноваты. Вы не можете отвечать за своих, жиодёров дедов и прадедов. И потом, прощает только Господь.

Но я скажу честно – для меня немцы навсегда чужой, чуждый народ. Это не потому что лично вы плохие. Это во мне кричит боль сожженных Вермахтом детей. И вам придется принять, что как минимум еще моё поколение - для которого память о войне это награды деда, его шрамы, его фронтовые друзья - будет воспринимать вас так. Что будет потом, я не знаю.

Возможно, после нас придут манкурты которые все забудут. И мы многое для этого сделали, мы много что просрали сами, но я надеюсь, что еще не все потеряно для России.

Нам конечно нужно сотрудничать . Русским и немцам. Нужно вместе решать проблемы. Бороться с ИГИЛ и строить газопроводы.

-

Но вам придется принять один факт: мы никогда не будем каяться за нашу Великую Победу в  этой войне.

Ваши предки, военные преступнии - СДОХЛИ, и  ... с ними!   

И "каяться" за это мы не будем - НИКОГДА! 

И тем более за НАШУ Победу!

И тем более перед вами!

-

Потому что мы тогда спасли не только себя. Мы спасли вас от вас самих. И я даже не знаю, что важнее.

 

Ссылка: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1992307290786163&set=a.743117905705114.1073741826.100000207351733&type=3

 

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https://zergulio.livejournal.com/5416360.html

Метки: zergulio, вов, покаяние
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5 коммент.»

  • 7 3
    Галина 23 ноября 2017 в 17:08 Ссылка Пометить
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    Спасибо за каждое слово. Мне хочется ещё что-то докричать, глядя в сытые морды бундестаговцев и ещё плюнуть в баранью морду Николаши-нидвораши и всем сопровождавшим его “лицам”, но ваши слова полны до края нашей памятью и болью. Ничего не смогла добавить. Спасибо!

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  • 1941 1443
    Владислав 23 ноября 2017 в 17:11 Ссылка Пометить
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    Полностью согласен, на 1000%! Бундестаг-не проходной двор и на его трибуну просто так не попадёшь, а ведь Коля выступал от имени РФ!

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  • 93 71
    елена 23 ноября 2017 в 17:48 Ссылка Пометить
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    Читала и плакала.Все зверства, все нечеловеческие издевательства и убийства, которые творили немцы на оккупированных территориях СССР, НЕВОЗМОЖНО ЗАБЫТЬ, ОЧЕНЬ ТРУДНО ПРОСТИТЬ И АБСОЛЮТНО НЕВЕРОЯТНО ГОВОРИТЬ О КАКОМ-ТО ПОКАЯНИИ. Спасибо за статью! Эту статью надо написать на первых страницах всех газет РФ! На всех! Потому что все в ней, от первого до последнего слова СВЯТАЯ ПРАВДА!!!!

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  • 0 0
    varg 23 ноября 2017 в 17:51 Ссылка Пометить
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    Хорошо написано, абсолютно поддерживаю! НО!!! Неплохо и Денис Селезнев сказал, задумайтесь над происходящим сейчас: https://www.youtube.com/watch?v=DiI8YmJPBto

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    елена 23 ноября 2017 в 18:25 Ссылка Пометить
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    !!!!!!!!!!!!!!!

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