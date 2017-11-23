Тартария, Даурия – отголоски славы ушедших Империй. Кто разрушил Старинные города? Аргентум реки Аргун

ПОЧТИ ДЕТЕКТИВНОЕ РАЗСЛЕДОВАНИЕ

Доброго времени суток, уважаемые пользователи! Читая Вивлиофику (продолжая этим заниматься) наткнулся на почти детективную историю (с несколькими, параллельно развивающимися сюжетами) которую сразу же захотелось разследовать, к чему и приступаю без промедления, тем самым открывая “ЭПИЗОД 2″ (читать эпизод 1 - < ![CDATA[ ]]> https://cont.ws/@otshell/57086…< ![CDATA[]]> )

Речь в эпизоде пойдет о путешествии Господина Эбергарда Избрандесса (в качестве посла Их величеств Иоанна и Павла Алексеевичей Романовых) в Китай, ко двору Богдыхана..

Немного о самой личности посла, сколь интересной, столь же и туманной.Сведения о господине Эбергарде есть, но они собраны буквально по крупицам, в результате изследования сторонних документов, в которых он изволил тем или иным образом фигурировать.Если вкратце – сам посол то ли голштинец, то ли голландец, звали его Избрант Идес (впоследствии он крестился и принял росийское имя – Елизарий)

До того как поступить на государеву службу, был он довольно крупным коммерсантом, торговал с Российской Империей, подолгу жил в Москве.Видимо имел цель как то закрепиться тут у нас, чего по видимому и добился, имея неплохую репутацию в свете (часто устраивал приемы, балы) и благожелательное к себе отношение со стороны царских особ (хотя и нельзя сказать что он был близким другом) подробнее с его биографией можно ознакомиться тут - < ![CDATA[ ]]> http://www.abirus.ru/user/file…< ![CDATA[]]> )

Во втором эпизоде мы продолжим разсматривать фрагменты его путешествия, и приблизимся к самой российско-китайской границе, а это у нас Забайкальский край, священная, древняя земля Даурии, река Аргунь, Амур, Серебрянка, и все что рядом, включая населенные пункты.Итак:

Читаем страницу 403

(Сразу же, с ходу “зацепило” – “древние АНУНГАЛЫ”..Уж не аннунаки случайно?)

Сначала займемся первым абзацем – локализация объекта на современной карте..Изследовав гугл-карту нашел и селение Аргунск, и реку Серебрянку, и Амур и Аргун, но все они находятся в таком расположении, на таких разстояниях, что воспроизвести на карте передвижения путешественника (в оригинальной последовательности) никак не представляется возможным..Что ж, тогда начинаем разследование – включаем интуицию, подключаемся к инфо-полю, и естественно пользуемся горячо любимой (и столь же ненавидимой) знающей всё о всех, Википедии..

Итак, как видно на карте, есть расположение реки Серебрянки (розовым) села Аргунск (красным) откуда Елизарий отправился в путь, и реки Аргунь (синим) Нет здесь только впадения Серебрянки в Амур, как то описывает нам господин посол..Амур вообще, начинается много ниже по течению, образуясь в результате слияния Аргуни и Шилки, а это около 250 км (и то, если по прямой) потому Серебрянка в Амур впасть не может никак, если только посредством Аргуни, которая любезно донесет её воды к слиянию с Шилкой, естественно уже в своем составе..

Тэкс, что делать? Либо лыжи не едут, либо кто то что то напутал..Допускаю что Елизар (будем так называть далее нашего героя, по руски, ведь это его последнее имя) напутал с Амуром – ЭТО ОДНОЗНАЧНО, возможно он называет Амуром реку Аргунь (куда впадает Серебрянка) Но как тогда быть с селением Аргунск, на старых картах его нет, а на современной Аргунск очень далеко от Серебрянки и от ее впадения в Аргунь-Амур (28км явно не 8 миль) а Елизар что то говорил о восьми милях..

Что ж теперь? Осмотримся у Серебрянки, может там найдем какие то населенные пункты, соответствующие описанию? Да, есть населенный пункт, Нерчинский Завод..Заглянем в Википедию – что там по нашему делу?

Не́рчинский Заво́д — село, административный центр Нерчинско-Заводского района Забайкальского края. Село расположено в 658 километрах к востоку-юго-востоку от Читы.В 1704 году у открытого первым в России месторождения серебра на реке Алтача заработал сереброплавильный завод, первоначально называвшийся Аргунским. При заводе образовалось поселение. Современное название получило, когда в горном округе при его начальнике В. И. Суворове в 1763—1775 годах стали открываться новые заводы. Завод закрыт в 1853 году в связи с выработкой руды.

Аха, завод изначально назывался Аргунским!

Учитывая то, что Петр не создавал а только возстанавливал, в том числе и Петербург (что не умаляет его заслуг) можно с полной уверенностью предположить, что нынешнее селение Нерчинский Завод (позднее название) и был тот самый Аргун-Аргунск (из которого выдвигался Елизарий) поселение на месте не действующего завода, который восстановили и пустили царские специалисты, назвав данную реинкарнацию не мудрствуя лукаво – Аргунский Завод, то есть завод в селе Аргунском..

ЕСТЬ КОНТАКТ !!! А вот и первые ласточки -

То есть, путешествие датируется 1692г, а заводы запустили уже в 1704г (минус 3 года путешествие = 9 лет!!) – достаточно оперативно для того времени, особливо учитывая разстояние от столицы, и существующие на тот момент средства передвижения!! ТУТ МЫ ПОЛУЧАЕМ ВЕСТОЧКУ ОТ ВИКИПЕДИИ, ЧТО ПРОЕКТ ЕЛИЗАРА (с образцами серебряной руды) УДАЛСЯ!!!

(Нашим современным управленцам есть у кого поучиться, с их безграничными возможностями, и таким же безграничным нежеланием работать на благо Родины)

Нерчинский Заводъ..Казак-пограничник..1905г.

Смотрим расстояние от Нерчинского (Аргунского) Завода до впадения Серебрянки в Аргунъ (Амур, как думал Елизар) – так и есть, восемь миль, как и писано в отчете (правда по прямой) но и Елизар думается, не рулеткой замерял расстояние – небольшой люфт имеет место быть..

В принципе, не суть то, что именно в том или не в том месте, где указал в своем донесении Елизар (две мили вверх по реке Аргунъ-Амуру) открыли заводы по выплавке серебра – регион буквально утыкан допотопными ВеликоХамскими рудниками, запущеными и требующими возстановления (что и повелел делать Царь Петр)

ВИТСЕН

Об этом можно прочесть и у Вицына (Витсена) который хотя сам в тех краях и не бывал, зато имел много свежей и достоверной (по большей части) информации по региону и положению дел в нем на текущий момент его времени.Вот что пишет Вицын в своей книге:

«В двух немецких милях внутрь страны (аха, и тут две мили !!!) как сказано раньше, находятся рудники, где добывают серебро, олово и руду. Говорят (начинаю догадываться, откуда у него эта инфа) что эти шахты были открыты много сотен лет назад, затем запущены и не исследованы.

Говорят, здесь в древние времена мугалы Ниухе (а у нас АНУНГАЛЫ) добывали много серебра, и сейчас еще встречается много шлаков расплавленной там руды. Это нечистая часть руды, которая отбрасывается после сплава. Многие из этих рудников теперь сильно загрязнены и заросли, так как их не разрабатывали веками; покрыты соседними горами. Леса для плавки металла там в изобилии.

Мне прислали оттуда в 1694 г. в необработанном козьем пузыре 100 фунтов руды. Я смог выплавить над огнем из 100 фунтов руды 3 лота серебра и 70 фунтов олова. Но другая часть более низкого качества, одновременно присланная мне из соседнего рудника, дала лишь 60 фунтов олова.Считают, что рудники примерно равны по значению рудникам Саксонии.»

Нормально, да? То есть, все срастается, и даже примерное время (у Вицына 1694г а у нас 1692г. у Елизара) Возникает мысль - а не использовал ли Вицын инсайдерскую информацию, для своих книг?

Уж слишком все похоже – почти одно и то же!

Вицын (Витсен) даже и рисунки останков разрушенных городов рисовал по наброскам, описаниям путешественников :

ВИЦЫН о ДАУРИИ – древней Тартарской земле современного Забайкалья..

Этот древний край называется Даурия – исконно Тартарская земля, владения Великого Хама..Много там и разрушенных городов (было на тот момент) Вот еще выдержки из его книги:

«Об этих развалинах говорят, что Ики Бурхан Котон, или Тримингзинг, – это древний разрушенный город в Мугальской пустыне, в четырех днях пути на восток от другого разрушенного города. Там, говорят, в древности никто не жил, кроме языческих жрецов, откуда и происходят эти названия. Здесь местами еще видны остатки земляного вала. В середине стоит восьмигранная башня, построенная по китайскому образцу, с навешенными сотнями железных колокольчиков, которые издают приятный звук, когда дует ветер.

В башне есть вход; можно подняться наверх. Там лежит много тысяч маленьких изображений синских идолов из бумаги и глины различного вида. Два таких бумажных [идола] хранятся у меня (их привез мне восточный купец Симонс; он сам взял их из башни). Эти статуэтки изображают одно и то же лицо, с ореолом вокруг головы, как у идола. Фигура сидит по-персидски. Между ними видны ниухские буквы, написанные красными чернилами, может быть из-за их святости.

Мне кажется, это синская работа, сделанная довольно искусно. У одной фигуры в левой руке орудие вроде топора, а в правой – извилистая цепь из кораллов; руки – врозь. С внешней стороны этой башни выпало много камней, и в этих отверстиях лежит много исписанных бумаг, принесенных туда проезжавшими ламами или язычниками. Буквы восточнотартарские, или манчжурские, иначе – народа Ниухе. Вокруг лежат изображения из глины. В полyмиле оттуда лежит деревня, где живет много языческих жрецов. Они живут за счет проезжающих, которых они учат древнему язычеству здешних мест.

Несколько восточнее отсюда, в песчаных дюнах, есть невысокая гора. Соседние и проезжающие тартары считают ее святым местом, не зная тому причин. Они оставляют здесь – из набожности, для удачи в пути или для здоровья – свою вещь: шапку, белье, кошелек, сапоги, штаны и т.п. – как жертвоприношение, которое вешают на старую березу, на верхушку. Никто не крадет эти вещи; это было бы огромным позором и бесчестьем. Так все это висит и гниет.

В другом сообщении, присланном мне, говорится об этих разрушенных городах следующее:

«Недалеко от реки Наунда есть три маленьких озера с соленой водой, негодной для питья. Вода белая, почти как молоко. На запад оттуда высокие горы, а к востоку и к югу – низкие песчаные дюны. Питьевую воду достают из колодца, но она здесь плохая. Рек нет. На расстоянии четырех дней пути к востоку, где не встречается жилья, есть древний разрушенный город с прямоугольным валом длиной больше немецкой мили.

Интересно, что эти разрушенные города находятся в пустынях, где нет даже рек и никакой растительности, с водой, непригодной для питья..(до потопа там были цветущие земли – кто будет строить города в пустыне?)

Даурский воин (рис. из книги Витсена)

«В шести днях пути к западу встречается другой разрушенный город Тримингзин, окруженный прямоугольным земляным валом, укрепленным хорошими болверками. В нем две башни: одна очень высокая, другая – ниже. Самая большая, восьмигранная, снаружи построена из кирпича. В восьми местах, с обеих сторон, на высоте около десяти саженей, видны изображения исторических сюжетов, высеченные из камня. Видны статуи человеческого роста, изображающие, очевидно, князя или короля; они сидят, скрестив ноги. Вокруг них люди: стоят, как слуги, со сложенными руками. Одна статуя женщины, по-видимому, королевы, ибо на ее голове корона с яркими лучами.

Также изображены синские воины. Среди них один стоит в середине, очевидно король: он держит скипетр; многие из стоящих вокруг выглядят как страшные дьяволы. Статуи выполнены очень умело, и могут устыдить европейское искусство. Самая большая башня не имела лестницы снаружи, все было замуровано.

В этом городке было много больших развалин из кирпича, очень много скульптурной, натуральной величины, работы, высеченной из камня: и людей, и идолов, и каменных львов, черепах, жаб – необычного размера. Очевидно, когда-то здесь правил знатный хан или король. Больверки этого города необычной величины и высоты, а сам город частично окружен земляным валом. У этого города видно четыре входа; там в траве бегает множество зайцев.

Теперь не встречается людей, живущих около этого города. Мугальские и синские путешественники рассказывают, что многие сотни лет назад примерно на этом месте жил тартарский король Утайхан и что он был уничтожен неким китайским королем. Недалеко отсюда видны кое-где в горах разрушенные курганы из камня в виде башен, ранее построенные тартарами. Здесь много красивых мест». На этом сообщение кончается.

Второй отчет:

«В центре разрушенного мугальского города (некоторые его называли Икибурхан Котон) находится башня. Снизу плоская, изнутри она полностью сохранила свой прежний вид. На ней видно изображение из серого камня. Вся башня построена из такого камня. На ней в виде украшения изображены львы и звери размером больше натурального, хотя в этих землях львов нет. Изображение черепахи тоже имело свое значение, мне неизвестное. Она высечена из цельного камня в два локтя. Там каменные кладбища и курганы, высеченные и раскрашенные. У основания башни множество отверстий.

В них лежали круглые и другие камни. В башне только одно помещение, в которое можно войти, лишь нагнувшись. Там тоже нашли письмена. Стены города выложены из кирпича. На башню невозможно подняться снаружи. Со стороны святыни на башне справа стоит мужчина с луком в руках, а с другой стороны – человек, благословляющий кого-то. Справа сзади – изображение святого; статуи похожи на ту; но сбоку от него – две статуи людей с другой внешностью. Одна из них женщина.

Висящие здесь несколько сотен колокольчиков сделаны из железа; они звучат, когда дует ветер. По внутренней лестнице можно подняться в башню и там найти письмена и рисунки идолов. В стене много отверстий длиной в две–три пяди, в них эти письмена были воткнуты целыми связками. Еще там же лежало множество шелковых платков и одежды, очевидно, их приносили в жертву. Они лежали на полу и висели на стенах, и было запрещено их трогать или брать. На башне стоят искусно сделанные из меди змея и полумесяц. Вокруг этого разрушенного города земляные валы».

Здесь кончается сообщение.

Знакомый мне путешественник проездом в Сину (уж не наш ли это Елизар?) видел этот разрушенный город и рассказал мне, как он отъехал от дороги и вошел в деревню. В одном доме он увидел на стене изображение уродливого идола, около него находился жрец. В это время внутрь вошел мужчина: он пал перед изображениями, делая при этом уродливые движения. Затем жрец как бы благословил мужчину, приложив к его лбу сложенные руки. Здесь моего друга угостили чаем, заваренном на лошадином молоке, и водкой из того же молока (всё..ясно..это описано у Елизара)

Господин Адам Бранд (запомните это имя!!) знатный купец из Любека, который видел этот храм, пишет мне следующее: «Около реки Казумур, которая впадает в Наум и имеет хорошую питьевую воду, встречаются разрушенные города, где еще видны высеченные из камня фигуры мужчин, женщин и диких зверей в натуральную величину. В Европе редко можно встретить более искусно выполненные изваяния. Это, очевидно, изображения из древней истории: мужчины с луками, – и там говорят, что эта местность была разрушена Александром Великим (совсем не обязательно) Мы видели здесь огромные колонны, искусно высеченные из камня; на некоторых из них висит много колокольчиков. Они производят большой шум при ветре.

Проезжая мимо древних разрушенных зданий и приближаясь к Великой стене, мы нашли, что чем ближе местность к стене, тем она гуще заселена. В трех днях пути от стены мы встретили большие скалы, а через них проложенную дорогу. Здесь нужно остерегаться и не отклоняться в сторону, опасаясь лютых зверей: тигров, леопардов и т. п. В этих скалах находится городок Шорна, или Коракотон. Он находится на расстоянии менее дня от стены. В этой области много дичи: олени, дикие овцы и очень мелкие зайцы». Здесь кончается сообщение Адама Бранта, присланное мне.»

(источник - < ![CDATA[ ]]> http://www.tart-aria.info/razr…< ![CDATA[]]> )

А теперь об “ИСТОЧНИКЕ ВДОХНОВЕНИЯ” ВИЦЫНА

А вот подтверждение вторичности этой информации (Вицына) по отношению к разсматриваемой нами (Елизаровской) :

В 1692 г. из Москвы в Китай было отправлено посольство во главе с Избрантом Идесом (в последствии Елизар). Одним из его участников был Адам Бранд (!!) Путешествие в Китай, пребывание в Пекине и обратный путь продолжались почти три года. По возвращении из Китая как Идес, так и Бранд опубликовали в Западной Европе каждый свои записки о посольстве (этот материал в начале биографии путешественника, его можно скачать по ссылке выше, ближе к началу поста)

Дополнительно сообщаю, что вся информация “от Вицина” первоначально есть в Вивлиофике (8 часть) слово в слово, и это есть записки “нашего голштинца” Елизара..

Сопоставляем время события (1692 у Елизара и Адама Бранда, и 1694 у Вицына) и..КАРТИНА МАСЛОМ !! Ну да ладно, суть не в этом, это присказка, ребята, сказка будет впереди..

СУБЪЕКТИВНОЕ МНЕНИЕ АВТОРА БЛОГА

Лично мое мнение. что это разрушенные города Некогда Могучей Империи Великого Хама, которая начала рушиться еще в 13 веке (из за междоусобицы – три сына начали делить наследие отца, Великого Хама) Постепенно она распадалась, впоследствии сам Тамерлан, будучи еще подданным В.Х., прекратил платить дань Хаму, вернее его сыновьям, почуяв слабину, и выбрав удачный момент для того чтобы обособиться и стать единовластным правителем своих земель..(подробнее об этом у Руя Гонзалеса)

Естественно, началась гражданская война – великая смута, империя начала распадаться на куски..Кто был посильнее и обладал возможностями, ресурсами, тот “прихватизировал” все что можно (перестройка) агония длилась целых триста лет..Так и возникло это множество новых государств, на огромной территории, а так же разрушенных городов, которые добило всемирной катастрофой, концом света, великим потопом, или что там еще было..а то что было – в том нет никакого сомнения..И Алекс Македонский тут совершенно не при чем, не стоит оговаривать человека почем зря..

Изменился и сам климат – стало жестче, контрастнее (днем жарко ночью холодно) потому как на планете произошло ухудшение климата, вся геофизика изменилась, как и состав атмосферы, давление, сменились сами геомагнитные полюса..Пустыни увеличились в размерах (некогда это был благодатный край) что можно отследить по старинным картам – то же было и в Африке и в Средней Азии, и на Аравийском п-острове (< ![CDATA[ ]]> http://gilliotinus.livejournal…< ![CDATA[]]> ) или тут есть еще - < ![CDATA[ ]]> http://gilliotinus.livejournal…< ![CDATA[]]> )

Да вот, почитаем отрывок из нашего листочка:

Понятно что занесло селевыми потоками Великого Потопа, а не дождевыми ручьями (чем то нужно объяснять произошедшее) Да и гор там нет поблизости, чтобы с них земля осыпалась, сопки одни..

Ну да ладно, продолжим..Если отсчитать две мили от устья Серебрянки, вверх по Аргунъ-реке, то получается такая вот картина

Небольшие возвышенности, лишенные растительности, типичные селевые наносы, возможно, на базе соленой океанской воды (потому и не растет толком ничего – отсюда и усиление пустыни) Вот это самое место..Видна отчужденность напластованной грязевым селем возвышенности от родного, материкового грунта, в пойме реки (промытого ею же) где имеется что то растущее..

Возможно и были тут заводы (фото современное) но, если в те времена они были полуразрушены, что говорить о нынешнем положении..Что то подозрительное есть на сопке, сверху (следы остатков фундамета?) но я не стал бы утверждать..

В общем и целом – Елизар привез образцы руды, и через максимально возможно короткое время, заброшенные рудники и заводы заработали. Российская Империя начала получать доход, появились рабочие места – благодарень Елизару-голштинцу (который и сам наверное в накладе не остался)

Так тоже уметь надо – и сам заработал, и другим дал возможность, да и отчизне своей (новой родине) послужил изрядно.Сто лет еще работали эти рудники, добывая серебро в казну Отечества, пока не иссякли (по крайней мере Нерчинский Завод) Были еще Александровский, Газимурский Заводы, да сколь их там было в округе – кто сосчитает..

Нерчинский завод, рис. 18 века

АРГУНЬ – РЕКА и СЕРЕБРЯНЫЕ РОССЫПИ..Откуда есть пошло название реки?

Теперь мы знаем, что регион в районе реки Аргунъ буквально нашпигован серебром, с древних времен его добывали тут, еще при Великом Хаме, что было до него (наверное что то было) нам, увы, неизвестно..Думаю что добывали ископаемые и до начала Империи Великого Хама, причем задолго (мое личное мнение)

Откуда пошло название среброносной реки (один из притоков ее так и называется – Серебрянка) Википедия на этот счет дает свой обычный ответ – множество разнящихся версий, взятых из языков живущих в округе народов.итак – ВИКИ:

Современная транскрипция названия реки происходит от эвенк. Ергэне — «извилистая река». В переводе с монг. Эргүнэ — означает «широкий». На китайском языке она называется Эргуньхэ (река Эргунь), в верховьях известна как Хайлар. Существует другое, менее вероятное объяснение происхождения названия реки. Забайкальский краевед и врач Н. Кашин писал в своей статье «Несколько слов об Аргуни», что «монголы зовут её не Аргунью, а Аргуном, что значит: приторный, жирный».

Существовали и другие транскрипции: Эргунэ (у монголов), Аргуна (у Рашида Эддина), Ургену (в хронике Т. Тобоева), Эргунь (у краеведа И. Юренского, 1852), Аргонь (у гольдов, по Максимовичу). У русских впервые название этой реки встречается: на «Чертеже Сибири» 1667 года как Аргуня, на «Чертеже» 1698 года как река Аргуна.

Одолев этот массив, становится понятно одно - дело ясное, что дело тёмное..

Я готов предложить свою версию происхождения названия реки Аргунь, какой бы неожиданной она вам не показалась, она способна разом очистить эти авгиевы конюшни от грязе-селевых напластований, противоречащих одна другой версий..

И пусть не смущает вас латинский корень названия – латынь сама является искусственным, и самым молодым языком на планете (откуда пошла вся группа латинских языков) и много чего позаимствовала из древнесловенского языка.

Например, ВОЗДУХ – АЕР (древнесловенск) У нас все что связано с полетами, начинается на АЭРО (латинск) Ну и в таком духе..(не вспомню сейчас, навскидку, еще аналогичные примеры) Я не являюсь специалистом в области древлесловенского языка, и не знаю как будет звучать на нем слово серебро, потому, допускаю, что латинский ваялся “из всего что было” в том числе названия металлов и прочая..Если короче - НАЗВАНИЕ РЕКИ ГОРАЗДО СТАРШЕ САМОГО ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА, равно как и языков относительно молодых местных народностей..

В основе названия реки заложено древнее название металла, в изобилии имеющегося в округе..Следовательно и корень слова АРГЕНТУМ надо искать в названии реки АРГУНЬ а не наоборот..Осталось понять, на каком древнем языке серебро звучало именно так.Ну и я конечно рад буду ошибаться, если кто то приведет неопровержимые доказательства, проливающие свет на ОДНОЗНАЧНОЕ ТОЛКОВАНИЕ происхождения названия АРГУНЬ-РЕКИ.

И как тут не вспомнить про неких “древних Княжеского рода Анунгалов?”, добывавших из этих рудников сребросодержащую руду?

НУЖНО ПОИСКАТЬ КТО ЭТО ТАКИЕ

Нашел лишь поселок на Шри-Ланке – Анунгала-Ахунгала, и какие то документы на индийском. где фигурирует это слово..В общем и целом получается так – НАЗВАНИЕ ИНДИЙСКОЕ..и тут нет ничего удивительного..Сам Китай, как независимый субъект. образовался в 18 веке (вот и ехали туда послы, налаживать связи с новым соседом) и создали его иезуиты (подробнее тут - < ![CDATA[ ]]> https://cont.ws/@otshell/37952…< ![CDATA[]]> ) а до этого Чин, или Син был..Индийской провинцией, которая так и обозначена на карте 15го века – Индия Чин

Там было множество богатых городов (еще в 15 веке) жаль что локализовать нашу местность вряд ли представляется возможным (хотя попробую) тик-так тик-так тик-так тик-так тик-так тик-так тик-так тик-так тик-так тик-так………………………………………….

Искал час..Ничего не нашел..Потом полез в википедию, и..О, Боги… Вот ОНО !!!!! ЦИТАТА:

Греческое название серебра ἄργυρος, árgyrosпроизошло от индоевропейского корня *H₂erǵó-, *H₂erǵí-, означающего «белый, блистающий». Из того же корня происходит и его латинское название — argentum.

То есть, название металла, отображенное в индоевропейском (а следовательно в индийском) - хЭрги - ЭТО ОДНО И ТОЖЕ по сути, что и Аргунь здесь работает элемент последующего многовекового словопреобразования..А по сути, это как если бы мы от слова СЕРЕБРО назвали речку СЕРЕБРЯНКУ..Да и не обязательно называть реку именно Аргунь - вон сколько у нее транскрипций с оригинала (ниже)

И еще раз Вики: Существовали и другие транскрипции: Эргунэ (у монголов), Аргуна (у Рашида Эддина), Ургену (в хронике Т. Тобоева), Эргунь (у краеведа И. Юренского, 1852), Аргонь (у гольдов, по Максимовичу). У русских впервые название этой реки встречается: на «Чертеже Сибири» 1667 года как Аргуня, на «Чертеже» 1698 года как река Аргуна.После этого произнесите латинское Аргентум..Одно и тоже слово..

То что название реки индийское, на самом деле, позволяет пристроить сюда, не к ночи упомянутых АНУНГАЛОВ (уже забыли?) Единственный след которых найден на Шри-Ланке,в той же самой Индии (курортный поселок Анунгала-Ахунгала)..

Серебрянка не Серебро, но означает принадлежность к нему, каким то образом..То же и хЭрги – Аргунь, фактически одно слово, произносимое по разному на разных языках, но одинаковое в корне..

Естественно, название реки просклоняли все народы, живущие на ее берегах, и каждый на свой лад..И уж любое Индийское название, всяко-разно старше латиницы..Если даже и греческое название серебра взято оттуда (согласно официальной версии) а уж потом, латинское пошло от греческого..

В ОБЩЕМ, НАЗВАНИЕ РЕКЕ ДАЛИ В ДРЕВНЕЙШИЕ ВРЕМЕНА ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ С СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ, АРИЙСКИЕ НАРОДЫ, КОТОРЫЕ ДАЛИ И САМУ ПИСЬМЕННОСТЬ И ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ (в том числе и выплавлять металл из руды) МЕСТНЫМ НАРОДАМ, в среде которых и ассимилировались, растворились..Пали в землю и дали всходы – современные цивилизации..

Название обусловлено наличием в районе поймы реки колоссальных запасов серебряной руды, которыми пользовались многие века, может быть даже тысячу лет и более (авторская версия)

Название можно предположительно перевести как Серебрянка (от слова Серебро)

П.С. разследование проходило в режиме “ПРЯМОГО ЭФИРА”, то есть я не знал чем закончится пост, и каким будет следующий абзац, открытия делались в порядке очередности написания поста КАК ЕСТЬ….зА СИМ ПОЗВОЛЬТЕ ОТКЛАНЯТЬСЯ, До новых встреч!!