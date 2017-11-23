Сводки от ополчения Новороссии 23 ноября 2017
- 07:01 Мы делаем правое дело! — Силовики ЛНР обсудили первые итоги операции по раскрытию заговора украинских агентов (ВИДЕО).
- 01:22 Как войска ЛНР «начали всеобщую мобилизацию для войны с ДНР» — подробности провокации.
- 00:28 В Луганске прогремел взрыв.
- Вчера 23:19 28-я механизированная бригада ВСУ в боях на Донбассе.
Мы делаем правое дело! — Силовики ЛНР обсудили первые итоги операции по раскрытию заговора украинских агентов (ВИДЕО)
Вчера, 22 ноября, состоялось рабочее совещание МВД ЛНР, в котором приняли участие все руководители структурных подразделений Министерства, руководство территориальных ОВД, а также их заместители.
В распоряжении «Русской Весны» оказались видеокадры мероприятия.
Председательтвовал на совещании Министр внутренних дел ЛНР генерал-майор полиции Игорь Александрович Корнет.
В начале заседания он поблагодарил присутствующих за верность присяге и долгу и проинформировал о текущем положении в Республике.
«Обстановка складывалась достаточно непростая. Задержания первые произведены. Удачные задержания. Слава Богу, правое дело делаем, без крови получилось. Показания люди дают. Показания именно те — о фальсификациях, начиная с 2016 года, и о фальсификациях „псевдопереворота“.
К сожалению, одного достойнейшего человека теперь уже не вернешь из-за этой фальсификации — Геннадия Николаевича Цыпкалова. Многим из вас он был настоящим боевым товарищем. Виновные в этом понесут наказание в самое ближайшее время. Задерживать всех остальных будут. Заднюю никто включать не будет», — подчеркнул министр.
Также Министр призвал начальников на местах более ответственно и внимательно подходить к работе с личным составом. И заранее выявлять и без каких-либо сожалений избавляться от скрытых карьеристов и затесавшихся приспособленцев, способных только мешать в работе и бить в спину. Именно такие «ждуны», по словам генерал-майора полиции, едва не привели Республику к катастрофе.
«Но мы не прошляпили удар в спину. За малым не получилось вернуться назад, в „неньку“. В реальности за малым. Буквально недели 2», — рассказал Игорь Алесандрович.
Он добавил, что, по оперативной информации, в случае успеха усилий украинских агентов по отстранению руководства МВД ЛНР уже на следующее утро в Республику был готов зайти 3-й полк спецназа ГУР МОУ.
«Ещё раз подчёркиваю: у нас всё получилось. Достойно получилось. Вы сами прекрасно видите, что в СМИ электронных, которые мало контролируемы, шумиха происходит не на 100%, но на 80 — это в поддержку наших действий.
В принципе, сокращённо можно сказать: если не мы, то кто же? Последний оплот», — сказал генерал-майор полиции.
Коснулся Министр и темы уголовных дел, в течение последних нескольких недель возбуждённых Генеральной прокуратурой в отношении ряда старших офицеров МВД. По словам генерал-майора полиции, все эти дела — надуманы и носят исключительно заказной характер, что подтверждается многочисленными показаниями сотрудников ГП ЛНР.
«Ещё раз спасибо большое за поддержку. Завтра-послезавтра, я уверен, ещё будут попытки шатнуть ситуацию: кого-то вытянуть, затянуть — я думаю, что это уже бесполезно», — сказал Игорь Александрович.
Вместе с тем Министр и члены коллегии напомнили руководителям ОВД, что служба продолжается, задачи по поддержанию правопорядка никто не снимал.
«Каждый должен отнестись не только с пониманием, а с полной глубиной отдаться в нынешней ситуации работе. Ни в коем случае всё, что происходит, не снимает с нас ответственности и груза, возложенного на нас населением. Это груз, прежде всего, борьбы с криминалом», — подчеркнул Министр внутренних дел ЛНР.
По завершению совещания все присутствующие отбыли по местам службы — продолжать дело поддержания правопорядка и законности в Республике.
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Как войска ЛНР «начали всеобщую мобилизацию для войны с ДНР» — подробности провокации
Вечером в среду Народная милиция ЛНР сообщила подробности провокации: на сайте оборонного ведомства была размещена информация о подготовке к войне с ДНР.
«Сегодня вечером, около 21:00 сайт Народной милиции ЛНР был взломан. Целью подобной провокации стало распространение информации о том, что якобы наше оборонное ведомство призывает к войне с ДНР и для этого начинает всеобщую мобилизацию», — заявили силовики Луганской Народной Республики.
«Официально заявляем, что все подразделения Народной милиции находятся на своих местах и несут боевое дежурство. Ни о какой мобилизации, а тем более вооруженном противостоянии с ДНР не может идти речи», — подчеркнули в военном ведомстве.
«Просьба гражданам нашей Республики не поддаваться на подобные провокации, их цель — дестабилизация обстановки в ЛНР», — призвали в Народной милиции ЛНР.
«В данный момент это все (размещенная хакерами на сайте недостоверная информация — прим.) удалено, сейчас выясняется, откуда, так сказать, «растут ноги», — сообщил официальный представитель НМ ЛНР подполковник Андрей Марочко.
«Сайт пострадать не успел, и продолжает информировать людей о деятельности оборонного ведомства Республики», — добавил офицер.
Ранее хакеры, в том числе подконтрольные киевским спецслужбам, многократно совершали кибератаки на официальные сайты органов государственной власти, общественных организаций, СМИ ЛНР. Кроме того, провокационные сообщения неоднократно размещались врагами и на взломанных страницах жителей Републики в социальных сетях.
Обновлено
В оперативном командовании Вооруженных сил ДНР сообщили «Русской Весне»:
«Сегодня украинские СМИ себя окончательно изжили, опубликовав скрин с фальшивого сайта НМ ЛНР, якобы, о противостоянии с ВС ДНР. Подобный подход объясняет повсеместную утрату доверия жителей Украины к украинским СМИ.
Более того, анализируя в последнее время заявления пресс-центра штаба «АТО», главного управления разведки министерства обороны Украины, а также публикации украинских СМИ, можно с уверенностью сказать, что в Украине нет компетентных органов, способных добывать информацию, и разбираться в обстановке. Поэтому на выходе только такие низкопробные материалы, убеждающие нас в деградации СМИ и государственных органов Украины».
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В Луганске прогремел взрыв
В полиции Луганска сообщили подробности взрыва в столице ЛНР.
Ранее стало известно, что около 21:30 в Луганске прогремел взрыв, который слышали в разных районах города.
По информации МВД Республики, взрыв произошёл в районе Луганского тепловозостроительного завода, ранее именовавшегося заводом имени Октябрьской Революции («ОР»), на место происшествия выехали павоохранители.
«В районе завода «ОР» зафиксирован хлопок неизвестного происхождения. Оперативная группа МВД ЛНР выехала на место для выяснения обстоятельств произошедшего», — рассказали «Русской Весне» в центре общественных связей МВД ЛНР.
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28-я механизированная бригада ВСУ в боях на Донбассе
28-я механизированная бригада ВСУ в боях на Донбассе
28-я механизированная бригада стала правоприемницей советской 28 гвардейской мотострелковой дивизии. В 2003 году в результате реорганизации дивизия была переформирована в бригаду. Пунктом постоянной дислокации бригады является пгт Черноморское Одесской области.
К марту 2014 года бригада имела следующую структуру:
управлиние (штаб)
механизированный батальон
механизированный батальон
механизированный батальон
танковый батальон
зенитно-ракетный дивизион
бригадная артиллерийская группа
батарея управления и артиллерийской разведки
самоходный артиллерийский дивизион (САУ 2С3 "Акация")
самоходный артиллерийский дивизион (САУ 2С1 "Гвоздика"
реактивный артиллерийский дивизион (БМ-21 "Град")
противотанковы артиллерийский дивизион (МТ-12 "Рапира")
разведывательная рота
рота снайперов
узел связи
рота РЭБ
радиолокационная рота
группа инженерного обеспечения (ИСР)
рота РХБЗ
батальон материального обеспечения
ремонтно-восстановительный батальон
медицинская рота
комендантский взвод
На первый взгляд, 28-я ОМБр представляла из себя грозную силу. Однако годы незалежности оставили от некогда грозного соединения рожки да ножки. В начале марта 2014 бригада была поднята по тревоге, а уже 10 числа на полигоне Широкий Лан в результате технической неисправности сгорела первая БМП-2 из состава 28-й ОМБр. Приведение бригады в боевую готовность наиболее ярко охарактеризовано в официальном документе командования ВСУ, создавшего комиссию для анализа фактического состояния дел в 28-й ОМБр после потери БМП на полигоне. "Работы по приведению вооружения и военной техники в пункте постоянной дислокации в готовности к боевому применению и наращиванию технической подготовки личного состава были организованы неудовлетворительно, с многочисленными нарушениями требований эксплуатационных документов и мер безопасности. Как следствие – вооружение и военная техника находятся в запущенном состоянии, а меры, которые выполнялись, привели к выходу из строя 24 единиц боевых бронированных машин БМП-2 и 5 единиц самоходных артиллерийских установок 2С3."
С горем пополам на базе бригады удалось сформировать одну (!) БТГ для отправки на Донбасс.В зону так называемой АТО БТГ состоявшая из 30 БМП и танковой роты на Т-64БВ прибыла 7 июля 2014, где была подчинена в оперативном отношении 72-й механизированной бригаде. Сводное подразделение действовало в районе Мариновка – Сауровка – Григоровка. 16 июля колонна из 3 БМП 28-й ОМБр попала в засаду в районе Мариновки и потеряло БМП, уничтоженную танковым выстрелом. Погибли 4 военнослужащих.Всего в ходе боев в районе КПП Мариновка было уничтожено 5 БМП 28-й ОМБр. Впоследствии БТГ принимала участие в боях в районе Саур-Могилы, где также понесла потери. 13 августа бригада лишилась первого танка Т-64БВ. В районе села Белояровка колонна ВСУ попала в засаду. Танк 28-й ОМБр был подбит из РПГ и упал в реку. Механик-водитель погиб.
Во второй половине августа БТГ бригады, чудом избежавшая уничтожения в Южном котле, была переброшена в Амросиевский район. 16 августа по блокпосту 28-й ОМБр был нанесен удар из РСЗО БМ-21 "Град", в следствии чего погибли как минимум 6 военнослужащих. В боях в районе Амвросиевки бригада лишилась еще одного танка Т-64 БВ. В конце 27 августа основные силы БТГ были выведены из зоны так называемой АТО на полигон Широкий Лан. Однако, как минимум одна механизированная рота была направлена в район Волновахи. За два неполных месяца БТГ бригады потеряла на Донбассе 2 танка Т-64БВ, 12 БМП и 2 МТ-ЛБ, уничтоженных в ходе боевых действий, еще 3 БМП были захвачены противником в качестве трофеев. Любопытно, что потери бригады в живой силе за этот период составили всего 16 человек убитыми ( #ПотерьНет ). 28 сентября из состава 28-й ОМБр была сформирована новая БТГ, которая заняла позиции на линии соприкосновения от Невельского до Волновахи, где вела позиционные бои до осени 2015 года.
В ходе позиционных боев бригада продолжала нести потери в личном составе и технике. С сентября по декабрь 2014 года погибли как минимум 20 военнослужащих 28-й ОМБр. Кроме того, бригада лишилась БМП и двух танков Т-64БВ. 25 декабря подорвался на мине и погиб начальник разведки бригады подполковник Кушнирук. Кроме участия в позиционных боях, подразделения 28-й ОМБр привлекались для сопровождения колонн ВСУ в донецкий аэропорт.Колоссальные потери в бронетехнике ВСУ заставили командование передавать технику из одного подразделения в другие. Так часть БМП 28-й бригады была передана в состав фактически разгромленной летом 2014 72-й механизированной бригады. В свою очередь в состав 28-й ОМБр передавалась техника расформированной 51-й бригады. Парк БМП-2 бригады был существенно разбавлен БМП-1, которыми к началу 2015 года был укомплектован 3 батальон бригады. Кроме того, в ноябре в состав 28-й ОМБр был включен батальон территориальной обороны "Одесса", имевший на вооружении 10 БМП-1.
В ходе зимней кампании 2015 года подразделения бригады принимали участие в локальных атаках в направлении Докучаевска, призванных оттянуть подразделения ВСН из района Дебальцево. В ходе боев бригада потеряла еще один танк Т-64 БВ. Потери бригады в живой силе составили по официальным данным 11 человек убитыми. Любопытно, что в этот период командование 28-й ОМБр заявило об атаке своего блокпоста в Курахово автомобилем, управляемым смертником, в результате чего погибли трое военнослужащих. На самом деле, гибель бойцов ВСУ произошла в следствии грубого нарушения правил техники безопасности при обращении с боеприпасами.11 марта в результате подрыва на фугасе был уничтожен МТ-ЛБ бригады, погиб один военнослужащий. 31 мая бойцы ДНР расстреляли из засады автомобиль "Урал" 28-й бригады, в результате чего погибли двое военнослужащих, включая заместителя командира батальона, еще один военнослужащий был захвачен в плен.
3 июня позиции бригады в Марьинке подверглись атаке интернациональной бригады ДНР "Пятнашка". В результате ожесточенных боев с применением артиллерии бойцы 28-й бригады сумели выбить противника на исходные позиции. Бои за Марьинку стали одними из наиболее ожесточенных столкновений после заключения вторых минских соглашений. По официальным данным, бригада потеряла в ходе боев 3 человек убитыми, хотя, по утверждениям военнослужащих 28-й ОМБр при отражении атак бригада понесла самые крупные единовременные потери за весь период войны на Донбассе. 8 июня на противотанковой мине подорвался автомобиль ГАЗ-53 инженерно-саперной роты бригады, перевозивший боеприпасы. Погибли 7 военнослужащих. В сентябре 2015 бригада была выведена с Донбасса на ротацию в ППД. По официальным данным, за период с марта по сентябрь погиб 31 военнослужащий 28-й ОМБр. В этот период за контрабанду через линию соприкосновения был задержан один из комбатов 28-й бригады. По данным, озвученным главным военным прокурором Украины Матиосом, предприимчивый офицер заработал на контрабанде свыше миллиона гривен. Кроме того, проверка военной прокуратуры выявила в этот период пропажу 110 пистолетов со складов бригады в ППД.
В ноябре 2015 бригада вновь была переброшена в зону так называемой АТО, на этот раз в район Станицы Луганской ЛНР. На этом участке бригада вела позиционные бои до октября 2016 года, после чего вновь была отведена в ППД на ротацию.За этот период бригада потеряла как минимум 24 человека убитыми и одну БМП.
С июня 2017 28-я ОМБр ведет позиционные бои в районе Волновахи. В данный момент на Донбассе находятся два батальона бригады, еще один располагается в ППД. В этот период бригада потеряла как минимум 8 человек убитыми.
Всего за период боев на Донбассе бригада лишилась 32 единиц бронетехники, включая 5 танков и 22 БМП. Из них 3 БМП были потеряны по не боевым причинам. Кроме того, трофеями защитников Донбасса стали 3 БМП 28-й ОМБр. Потери бригады в живой силе составили по официальным данным 109 человек убитыми. Цифра выглядит заниженной, так как официально заявленные данные о потерях в личном составе за июль-август 2015 вызывают серьезные сомнения. Также выглядят недостоверными данные о потерях в ходе боев за Марьинку 3 июня 2015 года. Как бы там ни было, потери 28-й бригады существенно ниже потерь бригад ВСУ, принявших активное участие в летней кампании 2014 года, в которой бригада была представлена одной БТГ.
Состояние 28-й механизированной бригады образца 2014 года является ярким примером боеспособности ВСУ, доведенных за годы незалежности до недееспособного состояния. Из состава соединения бригадного характера летом 2014 с трудом удалось сформировать одну батальонно-тактическую группу.
https://vk.com/military_politik?w=wall-140312885_24155 – цинк
Предыдущие части цикла:
1. 25-я воздушно-десантная бригада в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3205583.html
2. Батальон "Айдар" в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3240562.html
3. Батальон "Донбасс" в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3243261.html
4. Полк "Азов" в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3254314.html
5. Батальона "Кривбасс" в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3354220.html
6. 3-й полк спецназа ГУР МОУ в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3366344.html
7. Полк "Днепр" в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3367498.html
8. 80-я аэромобильная бригада в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3381187.html
9. 36-я бригада морской пехоты в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3416552.html
10. 79-я аэромобильная бригада в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3486882.html
11. 95-я аэромобильная бригада в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3514785.html
12. 81-я десантно-штурмовая бригада в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3661572.html
13. Батальон "Днепр-2" в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3707062.html
14. 51-я механизированная бригада ВСУ в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3727932.html
15. 24-я механизированная бригада ВСУ в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3741851.html
16. 72-я механизированная бригада ВСУ в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3751198.html
17. 93-я механизированная бригада ВСУ в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3759796.html
18. 1-я танковая бригада ВСУ в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3764147.html
19. 73-й морской центр специального назначения в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3767885.html
20. 17-я танковая бригада ВСУ в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3781823.html
21. 30-я механизированная бригада ВСУ в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3790630.html
22. 92-я механизированная бригада ВСУ в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3796297.html
23. 8-й полк спецназа ГУР МОУ в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3799516.html
24. 25-й батальон "Киевская Русь" в боях на Донбассе - https://colonelcassad.livejournal.com/3813630.html
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