Сводки от ополчения Новороссии 23 ноября 2017

Вчера, 22 ноября, состоялось рабочее совещание МВД ЛНР, в котором приняли участие все руководители структурных подразделений Министерства, руководство территориальных ОВД, а также их заместители.

В распоряжении «Русской Весны» оказались видеокадры мероприятия.

Председательтвовал на совещании Министр внутренних дел ЛНР генерал-майор полиции Игорь Александрович Корнет.

В начале заседания он поблагодарил присутствующих за верность присяге и долгу и проинформировал о текущем положении в Республике.

«Обстановка складывалась достаточно непростая. Задержания первые произведены. Удачные задержания. Слава Богу, правое дело делаем, без крови получилось. Показания люди дают. Показания именно те — о фальсификациях, начиная с 2016 года, и о фальсификациях „псевдопереворота“.

К сожалению, одного достойнейшего человека теперь уже не вернешь из-за этой фальсификации — Геннадия Николаевича Цыпкалова. Многим из вас он был настоящим боевым товарищем. Виновные в этом понесут наказание в самое ближайшее время. Задерживать всех остальных будут. Заднюю никто включать не будет», — подчеркнул министр.

Также Министр призвал начальников на местах более ответственно и внимательно подходить к работе с личным составом. И заранее выявлять и без каких-либо сожалений избавляться от скрытых карьеристов и затесавшихся приспособленцев, способных только мешать в работе и бить в спину. Именно такие «ждуны», по словам генерал-майора полиции, едва не привели Республику к катастрофе.

«Но мы не прошляпили удар в спину. За малым не получилось вернуться назад, в „неньку“. В реальности за малым. Буквально недели 2», — рассказал Игорь Алесандрович.

Он добавил, что, по оперативной информации, в случае успеха усилий украинских агентов по отстранению руководства МВД ЛНР уже на следующее утро в Республику был готов зайти 3-й полк спецназа ГУР МОУ.

«Ещё раз подчёркиваю: у нас всё получилось. Достойно получилось. Вы сами прекрасно видите, что в СМИ электронных, которые мало контролируемы, шумиха происходит не на 100%, но на 80 — это в поддержку наших действий.

В принципе, сокращённо можно сказать: если не мы, то кто же? Последний оплот», — сказал генерал-майор полиции.

Коснулся Министр и темы уголовных дел, в течение последних нескольких недель возбуждённых Генеральной прокуратурой в отношении ряда старших офицеров МВД. По словам генерал-майора полиции, все эти дела — надуманы и носят исключительно заказной характер, что подтверждается многочисленными показаниями сотрудников ГП ЛНР.

«Ещё раз спасибо большое за поддержку. Завтра-послезавтра, я уверен, ещё будут попытки шатнуть ситуацию: кого-то вытянуть, затянуть — я думаю, что это уже бесполезно», — сказал Игорь Александрович.

Вместе с тем Министр и члены коллегии напомнили руководителям ОВД, что служба продолжается, задачи по поддержанию правопорядка никто не снимал.

«Каждый должен отнестись не только с пониманием, а с полной глубиной отдаться в нынешней ситуации работе. Ни в коем случае всё, что происходит, не снимает с нас ответственности и груза, возложенного на нас населением. Это груз, прежде всего, борьбы с криминалом», — подчеркнул Министр внутренних дел ЛНР.

По завершению совещания все присутствующие отбыли по местам службы — продолжать дело поддержания правопорядка и законности в Республике.

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