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Сторонник теории «плоской Земли» попробует доказать антинаучную гипотезу, отправившись в полет на самодельной ракете (ФОТО)

03:00. 23 ноября 2017 Просмотров - 152 2 коммент. Опубликовал:
Сторонник теории «плоской Земли» попробует доказать антинаучную гипотезу, отправившись в полет на самодельной ракете (ФОТО) | Русская весна

Майкл Хьюз, известный сторонник теории «плоской Земли» и профессиональный каскадер, заявил о намерении доказать эту антинаучную теорию во время «полета в космос» на паровой ракете, сообщает Space.com

«Я не верю в науку, но я верю своим глазам. Я знаю все, что нужно об аэродинамике и поведении жидкости, и о том, как различные предметы движутся через воздух, как работает сопло ракет и как оно вырабатывает тягу. Все это является не наукой, а лишь набором формул. По сути, нет разницы между „наукой“ и научной фантастикой», — заявил Хьюз в видео, опубликованном на его канале в YouTube.

Хьюз относит себя к небольшой группе маргиналов, которые заявляют о том, что Земля на самом деле является плоской, как об этом повествует Библия и мифы древних греков. Они утверждают, что все снимки с телескопов и фотографии Земли с орбиты являются плодом заговора ученых и изощренной мистификацией.

Эту конспирологическую теорию Хьюз планирует доказать на этих выходных, отправившись в полет на собственноручно построенной ракете. Каскадер надеется, что она поднимется на высоту примерно 550 метров, пролетит около километра и достигнет скорости в 1000 километров в час.

Эта ракета не является прямым аналогом российских «Протонов», американских «Сатурнов» или даже Falcon 9 Элона Маска и Blue Shepherd Джефа Безоса — из ее сопла вырываются не продукты сгорания топлива, а сжатый пар, закачанный в бак «космического корабля» под большим давлением.

Благодаря этому стоимость ракеты Хьюза составляет всего 20 тысяч долларов США, а большую часть деталей он собрал на свалках или купил за бесценок на интернет-аукционах.

Как пообещал Хьюз, запуск состоится в субботу на территории заброшенного городка Эмбой в пустыне Мохаве, а весь процесс подготовки к полету и сам полет будут транслироваться на канале каскадера в YouTube и других популярных видеосервисах.

В прошлом Хьюз уже пытался совершить «полет» в космос — в январе 2014 года он осуществил первый подобный трюк, поднявшись на высоту в несколько сотен метров. Идеи Хьюза уже привлекли внимание спонсоров с аналогичным мировоззрением, в ближайшем будущем он вместе с единомышленниками планирует создать новую версию ракеты, которая будет запускаться с воздушного шара и поднимется на высоту около 100 километров.

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Сторонник теории «плоской Земли» попробует доказать антинаучную гипотезу, отправившись в полет на самодельной ракете (ФОТО) | Русская весна

Источник: rusvesna.su

Метки: русская весна — the future
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2 коммент.»

  • 22366 7784
    Люся 23 ноября 2017 в 10:28 Ссылка Пометить
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    Очередной тест на отсутствие мышления у представителей обывательского сословия.Во что превращается ЯП?

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  • 16589 7849
    Ursus 23 ноября 2017 в 10:45 Ссылка Пометить
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    Пусть летит. Хотя логика странная. Почему бы просто не обойти на судне вокруг Антарктиды с замером расстояния? Проще намного.

    Форма Земли для многих загадка. НАСА брешет – это факт. Водяного горба в озерах пока тоже никто не видел.
    Но небосвод вроде точно вращается в разную сторону в сев. и южн. полушариях.

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