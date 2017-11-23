Сенсация. Найден подлинный чек за покупку Аляски

Чек на 7,2 млн долларов США, предъявленный для оплаты покупки Аляски.

Сумма чека примерно эквивалентна 119 млн долларов США 2014 года. Российская империя продала труднодоступную и необжитую территорию по 2 цента за акр (0,0474 доллара за гектар), то есть номинально в полтора раза дешевле, чем была продана за 50 лет до этого (при другой стоимости цента) наполеоновской Францией (в условиях войны и последовательной конфискации французских колоний Британией) намного бо́льшая (2 100 000 км²) и вполне освоенная территория исторической Луизианы: только за порт Нью-Орлеана Америка первоначально предлагала 10 млн долларов в более «весомом» долларе са́мого начала XIX века.

Но земли Луизианы пришлось повторно выкупать у их действительных хозяев — проживавших на ней индейцев. В то же самое время, когда была продана Аляска, одно-единственное трёхэтажное здание в центре Нью-Йорка — нью-йоркского окружного суда, построенное «шайкой Твида», обошлось казначейству штата Нью-Йорк дороже, чем правительству США — вся Аляска. В российской публицистике распространено мнение о том, что Аляска в действительности была не продана, а сдана в аренду на 99 лет, но СССР по определённым политическим причинам не потребовал её обратно.

Эта же версия обыгрывается в романе Джеффри Арчера «A Matter of Honour». Однако, по мнению подавляющего большинства историков, никакой почвы под этими версиями нет, потому что, согласно договору 1867 года, Аляска однозначно, окончательно и бесповоротно переходит в полную собственность США.Некоторые историки утверждают также, что Россия не получила золота, которое утонуло вместе с перевозившим его барком Оркни (англ. Orkney) во время шторма.

Тем не менее, в государственном историческом архиве РФ хранится документ, написанный неизвестным служащим Министерства финансов во второй половине 1868 года, гласящий, что «За уступленные Северо-Американским Штатам Российские владения в Северной Америке поступило от означенных Штатов 11 362 481 р. 94 [коп.]. Из числа 11 362 481 руб. 94 коп. израсходовано за границею на покупку принадлежностей для железных дорог: Курско-Киевской, Рязанско-Козловской, Московско-Рязанской и др. 10 972 238 р. 4 к. Остальные же 390 243 руб. 90 к. поступили наличными деньгами»