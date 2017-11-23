Минутка обжигающей правды. Эволюция мифа про "одну винтовку на троих". Теперь он переселился в годы Большого Террора и теперь уже НКВД-шники "были вынуждены", высовывая свои тела из Черных Воронков, расстреливать врагов народа с одним наганом на троих. Ну и стоит отметить, что весь металл СССР нещадно потратили в 30-е годы. Данному носителю высших истин видимо невдомек, что проблемы образовались в связи с оккупацией нацистами значительных территорий СССР, в том числе и тех, где находились предприятия по производству стали, что потребовало эвакуации промышленности, которая на полную мощность смогла выйти к 1943 году.PS. Не раскрыта ВСЯ ПРАВДА про фургоны с надписью "Хлеб" и бериевские камнедробилки для интеллигенции.

Источник: colonelcassad.livejournal.com