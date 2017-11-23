Главная » История, Мировоззрение, Политика, Творчество

С одним наганом на троих

10:21. 23 ноября 2017 Просмотров - 21 Нет комментариев Опубликовал:


Минутка обжигающей правды. Эволюция мифа про "одну винтовку на троих". Теперь он переселился в годы Большого Террора и теперь уже НКВД-шники "были вынуждены", высовывая свои тела из Черных Воронков, расстреливать врагов народа с одним наганом на троих. Ну и стоит отметить, что весь металл СССР нещадно потратили в 30-е годы. Данному носителю высших истин видимо невдомек, что проблемы образовались в связи с оккупацией нацистами значительных территорий СССР, в том числе и тех, где находились предприятия по производству стали, что потребовало эвакуации промышленности, которая на полную мощность смогла выйти к 1943 году.

PS. Не раскрыта ВСЯ ПРАВДА про фургоны с надписью "Хлеб" и бериевские камнедробилки для интеллигенции.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: 1937, 30-е, идиоты, Мифология, нквд, репрессии, ссср, сталин, юмор
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
О преступлениях маннергеймовцев на оккупированной территории СССР (18+)
... пути захватить боезапас. Остались только трое: Анкудинов, Тарасов и Ростовцев.... Финны замучили раненых советских воинов Одно из наших наступающих подразделений стремительной... «Где твоя большевичка — Аня?». Выхватил наган и угрожал убийством. Инвалид Кондрат...
Фильм «Враг у ворот» (2001): Классика антисоветской пропаганды
...и для устрашения постреливая из наганов в воздух и в трусливых... как стадо. Дают только одну винтовку на троих(!), и большинство солдат бегут...когда-то и была одна винтовка на троих, но не в ... философии, и в челюсть с одной левой заехать. Это, кстати,...
Чтобы помнили. 75 лет со дня гибели Зои Космодемьянской.
...проявляются, как минимум, две правды: одна — обывательская (выжить любой ценой),...малодушие, повернул назад и лишь трое – командир группы Борис Крайнов,... солдата, отобрали у меня наган с патронами, сумки с ..., что нас всего пришло трое, назвав имена Крайнова и ...
Я, очень хочу, что бы ЭТО...!!! прочли до конца, все жиды и евреи. Дабы потом, не возникал вопрос - За что...???
.... Запускали крысу по пищеводу. Наганами выдергивали зубы с деснами. Практиковали...раскулачивание и голодомор, - это стадии одного процесса, - уничтожение Русского Крестьянства. ...». «Коллективка» - это, когда двое - трое друзей, пару - тройку раз было...
Илья Данилов. Донецк воюющий: хроники выживания 1,2
... карабин СКС или револьвер Наган. Чтобы носить с собой...— насмерть. Киевский проспект — одна из самых обстреливаемых улиц Донецка.... Молчаливые собаки — еще одна характерная черта обстреливаемых районов. Таких... пока таксист найдет еще троих, и за три часа...
ИТОГИ НЕДЕЛИ ОТ АРИ.РУ
...и ко мне подошли трое этих...На вид лет ... утверждает чеченский «омбудсмен» с наганом, а всего ТРИНАДЦАТЬ. И ... зрения закона изнасилование является одним из немногих преступлений, которые...большого пребольшого холма. Достаточно одного внешнего толчка – и машина...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>