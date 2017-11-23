Путь Добра или Техника безопасности жизни в современном мире. Часть 1

Меня давно интересует такой вопрос; а есть ли какие-то ПРАВИЛА для жизни на Земле, причём для каждого Человека в отдельности и для всего Человечества в целом?

Ведь на планете уже существует порядка 500 религий, причём каждая из них правильная и истинная, только в христианстве более 3 000 сект и каждая из них правильная и истинная.

НО.. Из 5 тысяч лет письменной истории человечества только 292 года прошли на Земле без войн; остальные 47 веков сохранили память о 15 513 больших и малых войнах, которые унесли более 4 млрд. жизней.

...практически все человечество религиозно и воюет между собой на уничтожение..

Любопытно..

Но я не об этом.

Разве нельзя быть спокойным, уравновешенным человеком, жить в состоянии радости и счастья каждый день, а не несколько раз в жизни, и думать, что это привилегия каких-то там ПРОСВЕТЛЁННЫХ?.

Почему то, что ты планируешь, получается коряво, частично и радует всего лишь день-два?

Почему тебе говорят, что ты Образ Божий, поэтому ты должен, нет, просто обязан каждый день просить ДАЙ МНЕ, ДАЙ МНЕ...и получать взамен непонятно что...

Почему, слыша каждый день сакраментальную фразу "Человек должен построить дом, вырастить сына и посадить дерево", меня разбирает недоумение: а что без этого "смысла жизни" мы будем что-то другое делать, ведь это мы делаем инстинктивно.

Всё, что необходимо человеку, это чтобы он жил и развивался в соответствии с волей Бога-Отца, то есть жил по Со-вести, вершил праведные деяния, пребывал в ладу с самим собой и окружающим миром, жил в Любви и неразрывной связи со всем сущим, а также помнил о своей ответственности за каждую мысль, за каждое слово и каждый поступок.

Предлагаю вашему вниманию цикл публикаций об Универсальных За-конах Мироздания, собранных мной в информационном поле коллективного разума человечества - Интернете.

С уважением - В.Л.

---------------------------------------------------------

Техника безопасности жизни в современном мире, часть 1

У человека, среди прочих других, есть одна замечательная способность: использовать в своей дальнейшей жизни то, что он однажды узнал, понял, чему научился, то есть достаточно человеку разобраться в каком-либо вопросе и эти знания всю его жизнь будут служить ему, как говорится, верой и правдой.

Наши далёкие предки оставили нам формулу счастья:

ГАРМОНИЯ



с самим собой



плюс



ГАРМОНИЯ



с окружающим миром.

Ясное дело, что не может быть одного без другого и что гармония с самим собой и гармония с окружающим миром – это две части одного целого.

И давайте немного подумаем, а чем для вас является гармония, как вы её для себя определяете?

А сейчас я хочу показать вам фотографии кристаллов воды, полученные японским учёным Масару Эмото. Он исследовал влияние сознания человека на структуру воды.

Благодаря Масару Эмото вы можете сами увидеть, как работает ваше сознание, как оно способно менять мир, который вас окружает.

Вот так вода представляет себе ДОБРО

А вот так ЗЛО

Обратите внимание, как красивы и гармоничны кристаллы воды в том случае, если они отражают проявления добра и как они уродливы и бесформенны в случае противоположном.

Посмотрите, как отличаются кристаллы ключевой воды и кристаллы воды водопроводной.

И посмотрите, как изменился кристалл той же водопроводной воды, когда ему сказали СПАСИБО и как отличается структура воды, которую попросили помочь и воды, которой помочь приказали.

Вода же, на которую не обращали никакого внимания, вообще заплесневела.

Вот так вода отозвалась на понятия НАДЕЖДА, ИСТИНА, СЧАСТЬЕ.

А этой воде пришлось услышать ТЫ ДУРАК, Я ТЕБЯ УБЬЮ.

Вот так вода отреагировала на слово РАЗУМ, произнесенное на разных языках.

А сейчас я прошу вас повнимательнее посмотреть на вот эти фотографии: это цветки РОМАШКИ и УКРОПА.

А вот эта соответствующая им кристаллизация воды. Посмотрите, как один маленький кристалл воды полностью воспроизвёл в себе информацию, полученную им от взаимодействия с цветком.

Человек на 70 процентов состоит из воды, не только вы, но и любой другой человек, будь то ваш ребёнок, ваш друг или ваш враг, ваш сосед или ваш начальник.

И не только. Любой цветок, дерево, насекомое, любой представитель животного и растительного мира также, в основе своей, имеют воду.

И воздух, которым вы дышите, и продукты, которые вы употребляете в пищу, а значит, всё это содержит полную информацию о вас также, как и о любом другом человеке.

Подумайте немного о том, насколько для вас важна ГАРМОНИЯ с окружающим миром, ГАРМОНИЯ с людьми и природой.

Человек сам, своим сознанием и своими мыслями либо наполняет мир ГАРМОНИЕЙ, либо несёт в него РАЗРУШЕНИЕ и ЗЛО.

Я предлагаю сразу же, прямо сейчас, начать РАЗУМНО относится к своим действиям, к своему влиянию на окружающий мир.

Можно мысленно благодарить воду, продукты питания, своё жилище просто за то, что они есть и что помогают вам жить в этом мире.

Можно взять за правило, проснувшись утром, ПРОСТО по-доброму посмотреть на весь предстоящий день, на себя, на своё тело, а вечером поблагодарить этот мир за все предоставленные вам возможности и уроки.

Можно начать контролировать все свои негативные проявления, вы же знаете теперь, что всё в конечном итоге отразится на вас самих и для того, чтобы оградить себя от негативных воздействий окружающего мира нужно самому перестать транслировать этот негатив.

Это означает ЛЮБИТЬ СЕБЯ.

Ещё можно и нужно стараться понять, к чему могут привести те или иные ваши действия. И вот небольшой пример.

В последнее время многие целители и психологи предлагают вечером перед сном проводить примерно такой ритуал: стать под душ и представить, как весь негатив вашего тела смывается водой. А теперь подумайте, куда этот негатив девается потом? Правильно, в канализацию, а из канализации – в реки, в землю, в атмосферу.

Как, вы думаете, чувствует себя наша Планета от таких ежедневных подарочков?

Наверно, ей приходится несладко.

И, коль вы решили идти по пути добра и быть разумными людьми, давайте и мыслями и поступками своими относится к окружающему миру как к своему дому, к своему жилищу: по-доброму и с ответственностью.

И давайте не будем останавливаться на этих понятиях об окружающем мире и пойдём дальше, поговорим о силе мыслей человека, то есть поговорим о торсионной природе человеческой мысли.

Торсионные поля – это поля кручения, поля, рождаемые кручением, вращением.

Вращение есть везде. Планеты вращаются вокруг Солнца, ядро атома вокруг своей оси, электроны вокруг ядра.

Всё имеет своё поле кручения, пылинка, написанное на бумаге слово, произнесённый звук, дерево, дом. Всё.

Вы легко можете найти в Интернете семинары академиков Шипова и Акимова о торсионных полях.

Я же остановлюсь на некоторых свойствах торсионных полей.

1. Торсионные поля имеют голографическую природу, то есть каждая малая часть пространства знает всё, что происходит во всём объёме Вселенной.

2. Торсионные поля передают не энергию, а информацию.Положительная информация: слова, мысли, действия закручивают торсионные поля в одном направлении, в правом. Эти поля улучшают самочувствие человека.

Отрицательная информация, наоборот, ухудшает самочувствие человека, причём передача информации не требует затрат энергии.

3. Скорость распространения торсионных волн очень велика: один миллиард умножить на скорость света, а скорость света равняется 300 000 км в секунду.

4. Торсионные поля имеют высокую проникающую способность, они проходят через любые естественные среды практически без потерь.

5. Торсионные поля обладают памятью, то есть они сохраняют информацию о событиях, происходивших даже миллион лет назад. Это свойство торсионных полей позволяет записывать торсионное поле на любое вещество: на воду, на сахар.

Вспомните Вангу. Достаточно ей было подержать в руках кусочек сахара, который полежал у пациента под подушкой ночью, и она уже могла рассказать об этом пациенте практически всё.

То есть мыслями можно целенаправленно записывать на любое вещество или предмет информацию, а так как торсионные поля везде, то вся информация о любом предмете, мысли, действии записывается на все предметы и вещества.

А так как скорость распространения торсионных полей очень велика, то не имеет значения, где этот предмет находится, на каком расстоянии от вас.

Информацию можно записывать также и на человека.

6. Для торсионных полей нет ограничения в направлении времени, то есть торсионные сигналы от объекта могут восприниматься из прошлого, настоящего и будущего, и записывать информацию можно и в прошлое, настоящее и будущее.

7. Интенсивность торсионных полей не зависит от расстояния, то есть самый слабый сигнал принимается как угодно далеко.

8. Торсионные заряды одного направления вращения притягиваются друг к другу, то есть подобное тянется к подобному. Вспомните, в электромагнитных полях притягиваются разноимённые заряды.

И вовсе не технические моменты являются самым важным в торсионных полях.

Как говорит академик Шипов, можно представить себе нашу реальность в виде 7 уровней и давайте мы рассмотрим эти уровни вот в таком порядке.

Абсолютное ничто рождает первичные торсионные поля.



Первичные торсионные поля рождают физический вакуум, элементарные частицы, газы, жидкости, твердое тело.

Мы все в школе проходили, что такое твердое тело, жидкость, газ, имеем об этом понятие.

Элементарные частицы и о физическом вакууме тоже кое-что знаем, но абсолютное ничто - это вот то, о чём нам ничего практически неизвестно.

А первичные торсионные поля здесь всё очень интересно и давайте послушаем, что говорит академик Шипов:

«Есть веские основания утверждать, что первичные торсионные поля являются носителями сознания», то есть мысль имеет торсионную природу. И ещё раз давайте рассмотрим эти уровни вот в таком направлении.

Абсолютное ничто порождает первичные торсионные поля, то есть наши мысли.

Наши мысли через физический вакуум рождают элементарные частицы, газ, жидкость и твердое тело.

Вдумайтесь, перед нами процесс материализации человеческих мыслей.

Давайте ещё раз рассмотрим свойства торсионных полей, свойства человеческих мыслей.

Человеческие мысли имеют голографическую природу, то есть сознание каждого человека является частичкой общего сознания цивилизации и всего мироздания и человек, осуществляя свою мыслительную деятельность, имеет доступ ко всей информации, имеющейся во Вселенной.

Человеческие мысли передают информацию и передача мыслей осуществляется без затрат энергии.

Скорость распространения мысли чрезвычайно велика: мысли передаются мгновенно.

Мысль имеет высокую проникающую способность и практически беспрепятственно проходит через все естественные среды.

Человеческие мысли записываются на любое вещество, на любой предмет, вне зависимости от того, где он (человек) находится.

Мысли человека распространяются и в прошлое, и в будущее, и можно также воспринимать мысли людей из прошлого и будущего.

Даже самая слабая мысль воспринимается как угодно далеко.

Подобное притягивается к подобному.

Позитивные мысли человека притягиваются друг к другу и негативные притягиваются друг к другу.

И что же получается?

Получается, что мы своими мыслями творим этот мир, мир, в котором будут жить наши дети, внуки и правнуки.

Человек является приемником и передатчиком торсионных взаимодействий ВСЕЛЕННОЙ.



Каждый мозг является частичкой МИРОВОГО РАЗУМА.



Мысли каждого человека слышит вся ВСЕЛЕННАЯ.

Задумайтесь над этим. Любая наша мысль влияет на всю вселенную и теперь вспомните, о чём вы думали 20 минут назад, а вчера, и о чём вообще вы думаете чаще всего, и попробуйте представить себе весь хаос мыслей большей частью негативных, который порождает всё человечество.

И задумайтесь о том, какой фон имеет ментальный план нашей человеческой цивилизации, и как нас воспринимает всё мироздание.

Последнее время ученые заметили, что солнце направляет в сторону нашей планеты спектры идентичные тем, которые наши медицина используют для облучения раковой опухоли.

И если добавить сюда глобальное потепление, все эти катастрофы и катаклизмы, которые так и сыпятся нам на голову..

Складывается впечатление, что мирозданию совсем не нравятся наши человеческие мысли.

А теперь давайте поговорим о добре и зле.

Сейчас многие психологи говорят о необходимости взять на себя ответственность за себя и за свою жизнь, говорят о том, как это тяжело сделать, и что вовсе не каждому это под силу и даже берутся научить этому всех желающих.

Вот что я хочу вам по этому поводу сказать: не нужно бояться, что это тяжело и что у вас это не получится. И даже учиться этому не нужно.

Дело в том, что эту ответственность человек принимает на себя уже тогда, когда только ещё идёт в своё рождение, и несёт эту ответственность всю свою жизнь до самого конца, расплачиваясь за все свои ошибки и глупости своими же благополучием и здоровьем.

У человека в этом не в этом нет выбора, но зато.. Зато у человека есть другой выбор, очень важный, от него-то и зависит всё в жизни человека: это выбор в том, за что нести ему ответственность - за добро или зло, совершаемые им же.

Наши мудрые далекие предки говорили, что долг каждого разумного человека - осознанный выбор добра и активное противостояние злу, хотя бы в себе самом.

Если принять во внимание, что все проблемы и все болячки в жизни человека являются результатом его же ошибок, то становится понятным, что именно от выбора между добром и злом зависит всё в жизни человека.

Вот тут-то собака и зарыта.

Всё дело в том, что люди определяют добро и зло субъективно, то есть со своей колокольни: то, что человеку хорошо, то он добром и считает.

А как это его добро отражается на всём на всём окружающем мире - дело десятое.

И чтобы выйти за грань своего субъективизма предлагаются следующие определения: Добро - это соблюдение законов энергоинформационного обмена в мироздании, то есть применение законов природы в своей жизни (сразу вспоминаем про гармонию с собой и с окружающим миром), а зло это нарушение этих законов.

Ну а для того, чтобы соблюдать законы, по которым живет весь огромный мудрый живой организм мироздания, нужно эти законы знать.

Только в этом случае возможен осознанный выбор пути добра, только так человек может жить может жить нормальной жизнью без проблем и болячек в гармонии с собой и с окружающим его миром.

Что же мы узнали сегодня?

То, что человек своими мыслями, своим отношением наполняет весь окружающий мир либо гармонией и добром, либо злом.

То, что добро - это бережное отношение ко всему живому, разумному, окружающему миру частью, которого является и сам человек.

То что, для человека, как и для любого представителя живой природы, жизненно важно вписываться в законы, по которым живет этот единый, живой, разумный организм - МИРОЗДАНИЕ.

Так что прямо со следующего занятия мы и начнем разбираться в этих законах.

Но скажу вам, что в этих законах нет ничего нового для человека.

Об этих законах с самого детства рассказывали нам в сказках, пословицах и поговорках, и нам остается только понять, как же они действуют эти законы и научиться уже осознанно применять их в своей жизни.

расшифровка и форматирование - В.Л.

источник

https://www.youtube.com/watch?v=MzOEXnpTu4Y