Подавляющее большинство немцев, поляков и французов хотят улучшения отношений с Россией (РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА)

Абсолютное большинство жителей Великобритании, Германии, Польши и Франции хотят, чтобы отношения между Россией и Евросоюзом улучшились уже в ближайшем будущем, показал опрос «Sputnik. Мнения».

За скорейшее налаживание связей с Россией высказались 87% жителей Германии, 79% французов, 85% поляков и 68% британцев.

В Германии и Польше среди сторонников партнерства больше приверженцев левых взглядов, тогда как во Франции эту позицию активнее отстаивают избиратели «Правых», социал-либеральной «Вперед, Республика!» и центристского «Демократического движения».

В Британии, которая выйдет из Евросоюза, наибольшей поддержкой идея восстановления хороших отношений с Россией пользуется у либеральных демократов.

В Великобритании, Германии и Франции за дружбу с Россией чаще высказывались респонденты-мужчины и люди с высшим образованием. Во всех странах идея примирения находила больший отклик у людей старше 65 лет.

Опрос провела IFop — старейшая во Франции компания, занимающаяся исследованиями общественного мнения, с 20 по 27 сентября. В нем участвовали 3228 респондентов старше 18 лет. Выборка репрезентирует население по полу, возрасту, географии. Максимальная ошибка в целом по стране составляет 3,1% при доверительной вероятности 95%.

Читайте также: Как войска ЛНР «начали всеобщую мобилизацию для войны с ДНР» — подробности провокации



© Sputnik

Результаты опроса Sputnik.Мнения