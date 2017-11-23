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Переживший авиакатастрофу в Андах рассказал, как мертвые спасали живых.

21:34. 23 ноября 2017 Просмотров - 118 Нет комментариев Опубликовал:

Выживший после крушения самолета в Андах в 1972 году Нандо Паррадо вспоминает, на какие жертвы пришлось пойти команде из 16 человек, чтобы не погибнуть в 72-дневном ожидании помощи.

 

Фернандо Паррадо было всего 22 года, когда случилась авиакатастрофа, в результате которой погибли 29 человек. Большинство пассажиров были частью команды по регби, летели с друзьями и семьями на матч в Сантьяго. Только 16 пассажирам, включая Фернандо, удалось спастись — но какой ценой!

Мать, сестра и лучший друг Фернандо умерли в результате этой авиакатастрофы. В первые дни после крушения в живых оставались 27 человек вместе с тяжело раненными. Через месяц группа сократилась до 16. Им пришлось 72 дня ждать помощи в тяжелых условиях в горах, без воды и пищи, среди снегов.

 

 

На 61-й день ожидания Паррадо и его товарищ Роберто Канесса пустились в путь по горам и через десять дней встретили чилийского фермера, который сообщил властям о катастрофе. Так Паррадо спас себя и 15 человек. 

Теперь он рассказывает невероятную историю о выживании и о любви к отцу, которая помогла ему не сдаться, несмотря на нечеловеческие трудности.

 
В холодном и жестоком ветре, гуляющем среди горных склонов, в отсутствии элементарных шансов на жизнь Фернандо был уверен, что обречен: «Выхода просто не было. До последней минуты 72-го дня я был уверен, что умру. Когда вы ждете смерти в течение такого долгого периода времени, страх никуда не исчезает… Я так боялся, что меня тошнило каждый день. Я был ходячим мертвецом, а надежда только продлевала агонию».

 

 

Теплой одежды было мало, пищи — тоже. Оставшиеся в живых люди пытались укрыться от холода в обломках разрушенного Fairchild FH-227D. 

Самое жестокое решение, которое им пришлось принять, — съесть тела мертвых друзей. 

«Голод — самый примитивный человеческий страх. Когда ваше тело начинает "есть само себя" от голода, вы ощущаете, как уходят силы. Это убивает вас, — вспоминает Фернандо. — Единственная еда, которая у нас была, — это мертвые тела».

Условия, в которых оказались пострадавшие, не оставляли времени на колебания. «Если у вас есть два варианта, вы можете анализировать и размышлять. В голоде и ужасе предстоящей гибели был только один вариант. Выбор проще, чем вам может показаться. Потому что это единственный способ выжить», — говорит Паррадо спустя 45 лет после трагедии. 

 

«Я очень прагматичен, — объясняет он свою способность беспристрастно рассказывать о катастрофе и мучительном выживании. — Меня воспитывал отец, король прагматизма. Как только это испытание закончилось, в первый же день отец сказал мне: "Послушай, Нандо, ты не можешь изменить прошлое. Не разрушай свою новую жизнь, данную тебе свыше. Живи».

 

В настоящее время Паррадо живет в Монтевидео. Он успешный телевизионный продюсер и руководитель процветающей сети магазинов бытовой техники. Он женат уже 37 лет, у него есть две чудесные дочери и двое маленьких внуков.

Фернандо выглядит уверенным в себе, состоявшимся человеком. Но он не всегда был таким: до авиакатастрофы Паррадо был весьма застенчив, и только его друг детства помогал ему справиться со смущением. 

 

 

13 октября 1972 года рейс 571 вылетел из Мендосы (Аргентина) на юг по направлению к перевалу в Андах, который был достаточно низким для того, чтобы самолет его преодолел. Трагедия случилась из-за ошибки пилотов — Fairchild задел правым крылом горный хребет, завертелся и развалился в воздухе. 

Сестра, мать и друг Фернандо погибли в течение нескольких дней после того, как остатки фюзеляжа рухнули недалеко от чилийской границы. Паррадо же два дня находился в беспамятстве из-за травмы головы, но на третий день пришел в себя. Еще через пять дней погибла 20-летняя сестра Фернандо — Сузанна. 

«Я кое-что обнаружил там. Я обнаружил гнев, такой, который раньше никогда не ощущал. Вероятно, он придал мне сил. Гнев оттого, что я похоронил мою мать своими руками, мою сестру, моих друзей. Я перестал что-либо чувствовать. Ни печали, ни слез. Ничего. Я понял, что не должен страдать, я не мог себе этого позволить», — говорит Фернандо.

Только после похорон своей сестры он смог осознать масштаб всей ситуации и тогда понял, что тоже обречен. Эта мысль не оставляла его до последнего дня в Андах наряду со страстным желанием вернуться к отцу.

Именно это желание в итоге и спасло всю группу, когда Паррадо вместе с другом решились на 60-километровый переход по горам навстречу людям. 

 

Видео  -  Остаться в живых. Чудо в Андах.

 

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https://www.moya-planeta.ru/news/view/vyzhivshie_35809/

Метки: авиакатастрофа, Анды, голод, горы, Фернандо Паррадо
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