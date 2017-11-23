Новые комплексы «Искандер-М» переданы в войска

На полигоне Капустин Яр в Астраханской области прошла торжественная церемония передачи бригадного комплекта оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» составу ракетного соединения Западного военного округа. Комплект включает в себя несколько десятков пусковых установок, а также транспортно-заряжающие, командно-штабные и другие машины обеспечения.



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Источник: www.youtube.com