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Новые комплексы «Искандер-М» переданы в войска

18:44. 23 ноября 2017 Просмотров - 46 Нет комментариев Опубликовал:

На полигоне Капустин Яр в Астраханской области прошла торжественная церемония передачи бригадного комплекта оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» составу ракетного соединения Западного военного округа. Комплект включает в себя несколько десятков пусковых установок, а также транспортно-заряжающие, командно-штабные и другие машины обеспечения.

Подробности на http://tvzvezda.ru

Источник: www.youtube.com

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