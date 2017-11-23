Михаил Миль – основоположник отечественной школы вертолетостроения

Источник: rusplt.ru

Вертолеты, созданные авиаконструктором Милем, известны во всем мире.

Михаил Леонтьевич родился 9 ноября (старого стиля) 1909 года в Иркутске. Миша был одаренным и разносторонним мальчиком, занимался музыкой, хорошо рисовал, ему легко давались иностранные языки, он умело мастерил модели самолетов. Последнее увлечение было определяющим при выборе жизненного пути, в 1926 году он поступил Сибирский технологический институт в Томске, в планерной секции вместе с однокурсниками построил одноместный планер, на котором совершил полет. Проучился два года, был исключен из института «за непролетарское происхождение».

В 1928 году Миль поступил на механический факультет Донского политехнического института в Новочеркасске, где была авиационная специальность. По окончании института по рекомендации своего земляка авиаконструктора Николая Камова поступил в секцию особых конструкций (СОК) Экспериментально-аэродинамического отдела ЦАГИ.

Принимал участие в разработке автожиров А-7, А-12 и А-15. В это время выходят его первые научные публикации с описанием работы автожиров. Миль становится одним из ведущих отечественных специалистов по теории автожиров и вертолетов.

В августе 1941 года был прикомандирован к эскадрильи автожиров-корректировщиков А-7-ЗА. Опыт эксплуатации машин в боевых условиях пригодился для последующего усовершенствования автожиров, ей Миль занимался в эвакуации, после того, как эскадрилья была расформирована.

По возвращении в Москву, продолжил работу в ЦАГИ, защитил в 1943 году кандидатскую, в 1945 – докторскую диссертацию. В 1947 году Миль был назначен главным конструктором опытного КБ по вертолетостроению. Здесь в 1949 году был создан первый советский вертолет ГМ-1 (геликоптер Миля-1), впоследствии он получил обозначение Ми-1.

Война между Южной и Северной Кореей изменила отношение военных чиновников к этой машине, т.к. вертолеты в этой войне впервые продемонстрировали свою эффективность. Поэтому в 1951 году правительство СССР подписало постановление о создании военно-транспортного вертолета, спустя 9 месяцев первый опытный вертолет разработки Михаила Леонтьевича был запущен в серийное производство.

Генеральным конструктором КБ Миль стал в 1964 году, под его руководством были созданы вертолеты Ми-2, санитарный вертолет Ми-3, Ми-4, транспортные вертолеты Ми-6, Ми-8, В-12, вертолет-кран Ми-10, Ми-12, вертолет-амфибия Ми-14, боевой вертолет Ми-24 и другие.

Вертолеты «Ми» установили свыше 100 мировых рекордов. Вертолеты этой марки являются основой вертолетного парка в более чем 80 странах мира.

Скончался Михаил Леонтьевич 31 января 1970 года в Москве.

Источник: nstarikov.ru