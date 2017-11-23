21 ноября 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио состоялся живой эфир на тему – «Мистерии Рода. От мифосемантики до квантовой лингвистики».



Авторы-сказители – Станислав Жаров и Григорий Решетников



Авторы книги «Мистерии Рода» Станислав Жаров и Григорий Решетников рассказали о том, что же такое на самом деле Родовая система, о методике её оздоровления и о той тайне, которую каждый человек хранит внутри себя. Тайне его Рода.



Эти и другие важные вопросы были озвучены в передаче 21 ноября 2017 в 20 часов по Москве.



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Источник: www.youtube.com