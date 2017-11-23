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Кто же развязал Советско-Финскую войну 39-го?

10:19. 23 ноября 2017 Просмотров - 149 Нет комментариев Опубликовал:

Кто же развязал Советско-Финскую войну 39-го?

В этой теме мы разберём кто же развязал Советско-Финскую войну (1939−1940). Мне уже надоело нытьё наших либералов, которые считают что Советский союз без всяких причин напал на «бедную», маленькую Финляндию. Давайте разберём, действительно ли Финны были такими невиновными и Советский союз напал просто так?

Всё началось ещё с новогодней ночи 1917 года, когда Ленин поспешил предоставить независимость Финнам. Владимир Ильич забыл про Выборг (который в результате Ништадского мира 1721 года перешёл к России -граница Ленинградской области и Карелии) и Карельский Перешеек.

Начало войны:

Кто же развязал Советско-Финскую войну 39-го?

Теперь посмотрим на конец 20-х годов. На Карельском перешейке в 30 километрах от Ленинграда под руководством английских, французских, немецких инженеров шло возведение «линии Маннергейма».
Густав Маннергейм-это генерал от кавалерии Финляндской армии, фельдмаршал, маршал Финляндии, регент Королевства Финляндия с 12 декабря 1918 года по 26 июня 1919 года, президент Финляндии.

Кто же развязал Советско-Финскую войну 39-го?

Возглавлял эти работы бельгийский генерал Эмиль Баду, один из создателей линии «Мажино».

Кто же развязал Советско-Финскую войну 39-го?

У «линии Маннергейма» была глубина обороны… 90 км со множеством эше­лонированных укреплений, гранитных противотанковых надолб, минных полей, 25 мощными отдельными узлами сопротивления, более 2 тыс. ДОСов и ДОТов, сложной системой рвов, эскарпов, проволочных заграждений.

Кто же развязал Советско-Финскую войну 39-го?

Это документ Эмиля Баду о «линии Маннергейма»

Кто же развязал Советско-Финскую войну 39-го?

В Финляндии было настроено множество всяких аэродромов, в армии было полно заграничных инструкторов. Силы Финляндии на тот момент составляли: 900 орудий, 270 боевых самолетов, 60 танков. От Франции и Англии финны получили 101 самолет, 214 орудий. За всю Финскую войну финнам было поставлено 500 орудий, 350 самолетов, свыше 6000 пулеметов, около 100 000 винтовок, 2,5 млн. снарядов.

В Ленинграде слышались эти взрывные работы. Советское правительство запрашивала у Финляндии, что же там твориться?

Ответы Маннергейма обычно не поступали.

В Финляндии тогда развернулась антисоветская кампания, с идеями захватить Карелию, а Ленинград уничтожить!

Кто же развязал Советско-Финскую войну 39-го?

Представитель аграрной партии Вихула заявил: «Пришло время Великой Финляндии».
Его коллега Салмиала заявлял следующее: «Нам надо осуществить идею Великой Финляндии и передвинуть русских на тот рубеж, где прямая линия соединяет Ладогу и Белое море».
Планы финского руководства с самого начала военной агрессии предусматривали продвижение армии в глубь территории Советского Союза, овладение Северной Карелией, расширение территории за границы 1939 года. При этом особо подчёркивалось, что и Ленинград не останется у русских.

Сталин предложил заключить факт о Взаимопомощи, Финны отказались.
13 октября объявляет мобилизацию и подтягивает к советской границе практически все свои воору­женные силы.
Сталин предлагает им обменять Карельский перешеек на вдвое большую территорию в Карелии. Финны опять отказываются.

Советское правительство предлагает им отвести свои войска на перешейке на 20—25 км, чтобы снять возникшую напряженность.

Кто же развязал Советско-Финскую войну 39-го?

На это предложение Маннергейм нагло требует, чтобы и советская сторона на такое же расстояние отвела и свои войска, но если мы бы это сделали, то армия находилась бы в районе Эрмитажа.
Вскоре Сталин отказывается от мирного договора 32-го с Финляндией, но 30 октября он опять предлагает Финляндии заключить «договор о дружбе и взаимопомощи на самой широкой основе». Финны опять не отвечают и Сталин понял, что предлагать им что-то бессмысленно. Иосиф Виссарионович отдает приказ Ленинградскому военному округу отбросить от наших границ сосредоточившиеся здесь группировки войск, но в этот же день Финляндия объявила нам войну.

Кто же развязал Советско-Финскую войну 39-го?

Источник: nnm.me

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