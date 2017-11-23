Знакомьтесь – Коркодил. Ничего личного только факты.

Первое из известных сообщений о коркодилах можно датировать достаточно точно, хотя и было это в стародавние времена.

Два племенных вождя – Словен и Рус - начали искать “места благопотребна”, “яко орли острокрилатии перелетаху сквозе пустыня”.

Спустя 40 лет (по другой версии 14) блужданий они достигли огромного озера, названного в честь сестры Словена Илмеры (Ильмень). На берегу Волхова (“зовомого тогда “Мутная”) был построен город Словенск Великий (ныне Изборск), немного после 3099 лета от сотворения мира (2409 год до н.э.). “И от того времени новопришельцы скифстии начата именоватися словены…”.

Далее легенда излагает древнее предание:

“Болший сын оного князя Словена – Волхов бесоугодный и чародей, лют в людех тогда бысть и бесовскими ухищрении и мечты творя и преобразуяся во образ лютого зверя коркодела и залегаше в той реце Волхове водный путь. И непоклоняющихся ему овых пожираше, овых изверзая потопляше.» “Наше же христианское истинное слово… О сем окаянном чародеи и волхве – яко зло разбиен бысть и удавлен от бесов в реце Волхове и мечтании бесовскими окаянное тело несено бысть вверх по оной реце Волхову и извержено на брег против волховного оного городка, иже ныне зовется Перыня (Перынский скит). И со многим плачем от невеглас ту погребен бысть окаянный с великою тризною поганскою. И могилу ссыпаша над ним вельми высоку, яко есть поганым. И по трех убо днех окаянного того тризнища просядеся земля и пожре мерзкое тело коркоделово. И могила его просыпася над ним купно во дно адово, иже и доныне, якоже поведают, знак ямы тоя стоит не наполняйся”

“Коркодил - зверь водный, егда имать человека ясти, плачет и рыдает, а ясти не перестает” (Азбуковник конца XVI, “Сказания русского народа”, т. II. СПб., 1849 г.).

“Коркодил зверь велий, купно же и рыба от главы до хвоста, ногы ему четыри и хвост велий и остр и хребет же его едина кость, яко черн камень и зоострен яко терние, яко пилы зубы, егда же зинетъ, весь оуста есть.” (Временник Георгия Монаха)

“Коркодил животно. Имат главу василискову. А хребет его аки гребен, а хобот змиев, а егда главу от тела оторвав, зря на нее плачет. Хоботом бьет на них же разгневается. А егда зинет, то вси уста бывает”.

М.В.Ломоносов, излагавший легенду о Волхве, превращавшемся в коркодила, интерпретировал ее так:

“Сие разуметь должно, что помянутый князь по Ладожскому озеру и по Волхову, или Мутной реке тогда называемой, разбойничал и по свирепству своему от подобия прозван плотоядным оным зверем”.

В исландской саге о Ньяле описана примечательная ситуация: (972 г.)

“…восточнее побережья Балагардссиды (юго-западное побережье Финляндии) Торкель однажды вечером отправился за водой для своих. Там он встретил морское чудище и долго бился с ним. Дело кончилось тем, что он убил чудище. Оттуда он поехал в страну восточных…”

Коркодилу аще труп обрести случится,

по естеству на онем богато слезится,

Не за умиление, но труп обливает,

яко от слез во трупе кость ся сокрушает,

А он мозгом пасётъся, из костей текущим,

Ему во сладчайшыя место пищы сущым.

Сему змию подобии человеци ови,

иже по сродницех си плакати готови,

Не от болезни сердца, но плач притворяют,

а в деле самом смерти скорыя желают,

Да наследие богатств возмогут прияти,

аки мозгом, несытство свое насыщати .

Симеон Полоцкий (Вертоград многоцветный, 1680 г.)

Почти везде и все (Св. Георгий, Козьма, Демьян и < ![CDATA[ ]]> Феодор Тирон< ![CDATA[]]>) тычат палкой в животину, а в Cтарой Ладоге молодой человек рядом с девушкой которая на поводке, словно собачонку, выгуливает земноводное.

О коркодилах повествуют множество источников совершенно буднично, так словно это кошки или бродячие собаки. О них имеются упоминания в Галицко-Волынской летописи, в ПСРЛ за 14 (2) декабря 1582 г. о нашествии коркодилов в Новгороде:

“… того же лета изыдоша коркодилы лютии из реки и путь затвориша, людей много поядаша, и ужосашося люди и молиша Бога по всей земле. И паки спряташася, а иных избиша…”

Через семь лет после появления коркодилов под Новгородом, в 1589 году, представитель английской торговой компании Джером Горсей записал в своём дневнике:

“Я выехал из Варшавы вечером, переехал через реку, где на берегу лежал «crocodile serpent» (ядовитый крокодил), которому мои люди разорвали брюхо копьями. При этом распространилось такое зловоние, что я был отравлен и пролежал больной в ближайшей деревне, где встретил такое сочувствие и христианскую помощь, что быстро поправился”.

Существует легенда о том как был основан город Краков: В пещере, до сих пор существующей, под холмом Вавель жил змей, пожиравший людей. Змея этого убил Крак (лат. Кракус), бросив ему на съедение барана, наполненного зажженной серой; томимый жаждой, змей начал пить воду из Вислы и лопнул. Благодарный народ провозгласил Крака королем и Крак основал на том месте город, дав ему своё имя. Краков стоит на той самой реке Висле, на берегу которой Джером Горсей видел дохлого крокодила.

В газете «Псковские ведомости» конца девятнадцатого века, говорится о том, что “сонмище коркодилов выползли из реки Великой, и множество собак и кошек пожрали, а так же человеки при том пострадали”.

Известно письмо присвитера Иоанна к византийскому императору Мануилу Комнину (XII в.), в котором он пишет:

“В стране нашей родятся и обитают слоны, верблюды одно-горбые и дву-горбые, гиппопотамы, коркодилы, метагалинарии, жирафы, финзеры, пантеры, дикие ослы, львы белые и червонные, белые медведи и белые дрозды, немые цикады, грифоны, тигры, ламии (род русалок), гиены”.

Воспоминание, которое оставил проезжая жмудь австрийский посол Сигизмунд Герберштейн в 1526 году (С. Герберштейн. Записки о Московитских делах. СПб., 1908, с. 178):

“Эта область изобилует рощами и лесами, в которых можно наблюдать страшные явления. Именно там и поныне очень много идолопоклонников, которые кормят у себя дома каких-то змей с четырьмя короткими ногами наподобии ящериц, с черным и жиреым телом, имеющих не более трёх пядей в длину и называемых “< ![CDATA[ ]]> Givuoites< ![CDATA[]]>“ (может “животное”, а может литовское “gyvate” - змея); именно в положенные дни они очищают свой дом и с каким-то страхом благоговейно поклоняются им, выползающим к поставленной пище, до тех пор, пока те, насытившись не вернутся на своё место”.

Несчастья приписывают тому, чье божество-змея было плохо накормлено. В другом месте он пишет, что “русские бояре в Московии содержат в огромных лоханях с водой кровожадных ящеров для собственного увеселения”.

Матей Стрыйковский рассказывал, что он видел подземелье под главным алтарем в Виленской кафедральной церкви, где в языческие времена держали и кормили священных змей.

Во второй половине XIX века при описи утвари одной из церквей Беларуси встретился такой формуляр:

“Как вскрыли мы погребок церковный, так увидели шкилеты, древние очень, потому что уже не желтые были, а белые-белые. Один шкилет как будто мужчины, только росту огромного, другой — некий звериный, яко крокодилец. Лежали рядышком, а меж ними много кралей (украшений) рассыпано”.

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На Татарском болоте в Минске жили крупные черные ящерицы длиной более полуметра. Последняя поимка такого «цмока» случилась в 1885 году. Его препарировали, и скелет долгое время хранился в кабинете директора одного из городских реальных училищ. Однако в суматохе I мировой и последующей за ней революции сей экспонат до нашего времени не сохранился.

Царь Пётр Алексеевич, по возвращению домой из первого заграничного путешествия, где ознакомился и с различными диковинками, решил создать собственную кунсткамеру. Для этого он повелел разослать по всей России указ в котором повелевал собирать различных “уродов и монстров”. За непосылку в стольный град виновные наказывались кнутами и лишением должностей. Вот один из документов того времени – донесение Арзамасского земского начальника Василия Штыкова:

“Лета 1719 июня 4 дня. Была в уезде буря великая, и смерч и град, и многие скоты и всякая живность погибли… И упал с неба змий, Божьим гневом опаленный, и смердел отвратно. И, помня Указ Божьей милостью Государя нашего Всероссийского Петра Алексеевича от лета 1718 о Куншткаморе и сбору для ея диковин разных, монструзов и уродов всяких, каменьев небесных и разных чудес, змия сего бросили в бочку с крепким двойным вином.” “В длину сей монструз от пасти до конца хвоста спаленного в десять аршин и пять вершков, и зубья в пасти той, яко у щуки, но, более того, и кривые, а спереди еще более в два вершка, а крылья, яко у нетопыря кожаные, и одно крыло от хребта Змиева длиной аж в девять аршин и десять вершков, а хвост зело длинен, уж в четыре аршина и пять вершков, лапы голые, с когтями, яко у орла и более, и лапы на крыльях четырехперстные с когтями ж, а глаза блеклы, но весьма свирепы”.

Древнерусское слово «коркодил» современные филологи “расшифровывают”, как состоящее из двух слов: «корка» и «дил» - (по славянски «конь»). Корко-дил – конь, покрытый твёрдой кожей, чешуей.

Память о коркодилах закреплена и в топонимах. В Подмосковье, под городом Клином, некогда существовал Спас-Коркодильный монастырь (ныне село Спас-Коркодино).

Даже в те времена западные партнёры отличались особой заботой и гуманизмом, правда не всегда к людям…

Смотрите также про крокодилов из: < ![CDATA[ ]]> Брно< ![CDATA[]]>, < ![CDATA[ ]]> Понте-Носса< ![CDATA[]]>, < ![CDATA[ ]]> Куртатоне< ![CDATA[]]>, < ![CDATA[ ]]> Мачерате< ![CDATA[]]>, < ![CDATA[ ]]> Милана< ![CDATA[]]>, < ![CDATA[ ]]> Бьюэрз< ![CDATA[]]> и < ![CDATA[ ]]> Вероны< ![CDATA[]]>.

А что известно о крокодилах? Могут ли они осуществлять длительные миграции в морской среде?

Крокодилы (не аллигаторы) демонстрируют ряд приспособленостей для жизни в солёной воде: у них имеются лингвальные солевые железы, сильно ороговевающий эпителий ротовой полости, препятствующий диффузии ионов и осмотическим потерям воды, и активную роль в осморегуляции играет клоака. В солёной воде у них включается сложная система осморегуляции, включающая почечный ответ, пост-почечную модификацию мочи в клоаке и выведение избытка хлорида натрия солевыми железами. Но несмотря на то, что крупные крокодилы могут проводить много месяцев в солёной воде без видимого вреда для себя, особенности их осморегуляции все таки не способны обеспечить постоянное пребывание в море. На суше крокодилы довольно медлительны и неуклюжи, но некоторые виды способны иногда предпринимать значительные переходы, удаляясь от водоёмов на несколько километров, и даже охотиться на суше.

Австралийский крокодил прекрасно обитает в прибрежных морях, а самцы этого вида могут достигать 7 м в длину и массы 2000 кг. Теперь немного о температуре тела.

Значительную часть суток крокодилы проводят в воде. На прибрежные отмели они выходят утром и ближе к вечеру, чтобы принять «солнечные ванны». Для охлаждения крокодил открывает рот, и вода испаряется изо рта У мелких особей суточные колебания температуры могут превышать 5 градусов, но благодаря особенностям поведения и строения тела, у крупных крокодилов суточные колебания температуры тела могут быть очень незначительными — около 1 градуса Цельсию летом и около 1,5 градуса зимой. Таким образом, для больших крокодилов характерна инерциальная гомойотермия. Однако, их не следует отождествлять с истинно теплокровными животными (в наше время — птицами и млекопитающими), у которых постоянство температуры тела поддерживается за счёт собственного метаболизма (производства тепла), а не долгим остыванием.

Ну не гоняются крокодилы за солнышком и иногда вынуждены охлаждать собственное тело, а кроме того способны частично поддерживать температуру и самостоятельно.

Отчего ж не выжили они у нас и в Европе до сегодняшнего дня? Как тут не упомянуть про малый ледниковый период и не вспомнить картину где ребятишки в Голландии катаются по каналам на коньках?

Ну а уж пережить < ![CDATA[ ]]> 1816 год< ![CDATA[]]> скорее всего точно не получилось. Хотя… , пара неподтверждённых упоминаний мне всё таки встречалась, не считая подтверждённых < ![CDATA[ ]]> случаев< ![CDATA[]]>…

Сергей Муливанов