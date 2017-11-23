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КамАЗ назвал стоимость первого электробуса для Москвы

10:12. 23 ноября 2017 Просмотров - 109 Нет комментариев Опубликовал:

Стоимость нового электробуса КамАЗа будет составлять 20–30 млн руб. Автоконцерн намерен поставлять его для Москвы, Казани, Санкт-Петербурга и Липецка, заявил РБК замгендиректора компании Николай Пронин.

КамАЗ назвал стоимость первого электробуса для Москвы

В декабре столичные власти планируют объявить конкурс на закупку первых 300 электрических автобусов для эксплуатации в городе. В этом конкурсе намерен участвовать автоконцерн «КамАЗ», заявил РБК заместитель гендиректора предприятия по пассажирскому транспорту Николай Пронин. По его словам, примерная стоимость одного электробуса составит 20–30 млн руб. в зависимости от комплектации и запаса батареи, определяющего запас хода. ​Для сравнения, европейские электробусы стоят в пределах €400–600 тыс. (27,9–41,9 млн руб.), что немного дороже российского аналога.

По словам Пронина, камскому электробусу не нужна будет дополнительная инфраструктура: зарядки будут установлены на базе действующей троллейбусной сети. КамАЗ также ведет переговоры о поставке электрических автобусов в Санкт-Петербург, Казань и Липецк, добавил он. Тестовые испытан​ия этих электробусов проходили в Москве с марта по сентябрь 2017 года, сказал Пронин.

Глава «Мосгортранса» Евгений Михайлов заявил, что эксплуатация новых электробусов будет обходиться городу дешевле, чем троллейбусов, они будут тратить меньше энергии и станут маневреннее.

В июле 2017 года мэр Москвы Сергей Собянин пообещал через три года полностью заменить столичный автобусный парк электробусами. Ранее на столичные трассы выходили тестовые образцы электробусов ГАЗа, ЛиАЗа, «Белкоммунмаша» и финской Linkker.

КамАЗ назвал стоимость первого электробуса для Москвы

Электрический автобус НефАЗ-6282

Однако обычные автобусы с двигателем внутреннего сгорания стоят существенно дешевле. В октябре Москва закупила 588 автобусов за 8,1 млрд руб.: 350 низкопольных автобусов за 4,5 млрд руб. и еще 238 автобусов за 3,6 млрд руб. Таким образом, средняя стоимость автобуса не превышает 15,1 млн руб.

Конкуренты КамАЗа

В течение двух лет в рамках пополнения столичного автобусного парка электробусами тестовые испытания в Москве проходили машины российских и иностранных производителей.

​В июле 2016 года на тестовые испытания вышел первый электробус с дизель-генераторной установкой производства белорусского предприятия «Белкоммунмаш». Часть пути электробус работает на дизеле, часть — на электричестве. Салон способен вместить 153 пассажира.

В конце ноября 2016 года ГАЗ передал Мосгортрансу в тестовую эксплуатацию электробус совместной с МГТУ им. Баумана разработки на базе городского низкопольного автобуса ЛиАЗ-5292 (Ликинский автобусный завод, входит в группу ГАЗ). А уже в феврале 2017 года в Москве была представлена совместная разработка компаний "Русские Автобусы — Группа ГАЗ" и "МОБЭЛ" электробуса большого класса ЛиАЗ-6274 и начались испытания. Запас хода составляет до 200 км, максмиальняа конструктивная скорость 8-0 км/ч, вместимость модели — до 90 человек. Литий-ионные аккумуляторы “Лиотех” заряжаются от электрической сети с напряжением 380 вольт за 6,5 часов. Так же имеется возможность быстрой подзарядки аккумуляторов электробуса.

КамАЗ назвал стоимость первого электробуса для Москвы

Момент быстрой подзарядки электробуса ЛиАЗ-627400 через переднюю розетку

В апреле-мае проходила тестовая эксплуатация финского электробуса Linkker с технологией «быстрой зарядки». Модель имеет 50-километровый запас хода, полностью заряжается за 4-10 минут во время остановок. Электробус способен вместить до 77 пассажиров. ​Ценник на данную модель начинается от 30,1 млн рублей.

КамАЗ назвал стоимость первого электробуса для Москвы

Зарядка электробуса Linkker

Источник: nnm.me

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