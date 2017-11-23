Иностранцы о спецназе России – “морские пехотинцы США – ничто против этих «зверей»”

Иностранцы восхитились уровнем подготовки российских подразделений специального назначения.

На видеохостинговой площадке YouTube появилось видео, посвященное реакции иностранцев при просмотре роликов о русском спецназе. В своеобразный обзор попали различные материалы, опубликованные раннее на этой платформе зарубежными агентствами.

Битва за Краповый берет: спецназ России

Первое видео под названием «Битва за Краповый берет: спецназ России», выложенное на аккаунте RT, было посвящено высшей форме отличия российских военнослужащих специального назначения. Как известно, краповый берет присваивается в порядке прохождения жестких квалификационных испытаний и является предметом исключительной гордости спецназовца. В своем материале журналисты RT взяли интервью у некоторых бойцов с высшей формой отличия и показали некоторые элементы изнурительного испытания, которое включает в себя марш-бросок не менее 10 км, с последующим преодолением препятствий СПП, акробатику, 12-минутный рукопашный бой и др.

В комментариях под этим видео многие иностранцы выразили свое восхищение боевой подготовкой русского спецназа.

«Русские спецназовцы бегут 11 километров адского марша, а американские специальные розовые войска летят 11 километров на вертолете, поедая макароны во время полета».

«Эти рэйнджеры тренировались только для того, чтобы защитить свое государство…а не для того, чтобы нападать на маленькие страны».

«Уважение со стороны Норвегии. Жаль, что мы в НАТО».

«Американский слоган – умри или сделай! Русский слоган – умри, но сделай!».

На другом видеоролике, опубликованном на аккаунте Military Forces XXI, были продемонстрированы показательные выступления бойцов спецназа с элементами рукопашного боя, а также прыжки с парашютом и работа во время спецопераций.

«Почему США и Россия не союзники? Они бы всех победили».

«Морские пехотинцы США – ничто против этих зверей».

«И они говорят, что американская армия страшная пффф. С уважением из Сербии».

«Если США начнет войну с Россией, они будут уничтожены».

«С такой армией россияне могут чувствовать себя в безопасности. С уважением из Польши».