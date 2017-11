Грозит ли Земле очередное массовое вымирание животных?

Существует мнение, что на Земле наступила эра шестого массового исчезновения видов.

Исследователи в своей работе утверждают, что на планете начались процессы «биологической аннигиляции», так как по разным данным за последние несколько десятилетий планета лишилась миллиардов популяций животных

Учёные провели исследования, исходя из которых стало понятно, что миллиарды региональных или локальных популяций животных прекратили свое существование за довольно короткий срок в несколько десятков лет. Исследователи проанализировали ситуацию как среди широко распространенных, так и редких видов животных, чтобы привести исследование к статистически верному.

По мнению авторов статьи, опубликованной в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, причиной данного кризиса является перенаселение и избыточное потребление. Учёные утверждают, что эти негативные тенденции ставят под вопрос выживание самого человечества, и у нас остается все меньше времени, чтобы предпринять какие-либо действия.

В качестве вывода исследователи рисуют настоящую апокалиптическую картину, напрямую объявляя массовое вымирание видов «биологической аннигиляцией», что, в свою очередь, представляет собой «пугающее посягательство на основы человеческой цивилизации».

В соответствии с проведенными исследованиями, получается, что планета переживает шестую за свою историю эпоху массового исчезновения видов.

«Ситуация настолько ухудшилась, что было бы неэтично продолжать придерживаться академической риторики», -- заявил руководитель данной исследовательской группы профессор Национального автономного университета Мексики Джерардо Чебаллос.

Следует понимать, что выводы сильно зависят от методики. Так, в данной работе к предмету изучения отнесены многие достаточно распространенные виды, локальные популяции которых стремительно исчезают в различных уголках мира, хотя нет данных о корреляции этих процессов с общей распространенностью вида в целом.

Учёные обнаружили, что на сегодняшний день около трети из тысяч видов, чьи локальные популяции стремительно исчезают, не считаются находящимися под угрозой вымирания. На основании доступной для изучения статистики по наземным млекопитающим, количество почти половины (внутри локальных популяций отельных видов) из них уменьшилось на 80%. Исследование выявило, что с лица планеты исчезли миллиарды популяций млекопитающих, птиц, рептилий и амфибий. На основании этих данных был сделан вывод о том, что шестое массовое вымирание видов намного опаснее, чем казалось раньше.

«Планета потеряла миллиарды животных, поскольку размеры их ареала уменьшаются с каждым годом», -- говорится в работе.

«Несомненно, биологическая аннигиляция повлечет за собой серьезные экологические, экономические и социальные последствия. Рано или поздно человечеству придется дорого заплатить за уничтожение единственного известного источника жизни во вселенной».

По мнению исследователей, еще есть время, чтобы попытаться замедлить негативные тенденции в животном мире, однако перспективы сложно назвать радужными: «Все указывает на то, что в последующие два десятилетия будут предприняты еще более разрушительные посягательства на биологическое разнообразие планеты, что поставит под угрозу будущее не только животного мира, но и самого человечества».

Пол Эрлих, автор породившей множество дискуссий книги «Демографическая бомба», считает, что вымирание видов обусловлено разрушением среды обитания, избыточной охотой, загрязнением окружающей среды, конкуренцией со стороны других видов, а также изменением климата. Однако в основе всех этих факторов лежит «постоянно продолжающийся рост населения, а также избыточное потребление, в особенности в случае наиболее обеспеченных представителей человечества». Звучит это, как очередная «зелёная пропаганда».

«Следует принять во внимание содержащееся в нашей работе предупреждение, поскольку цивилизация целиком и полностью зависит от населяющих планету растений, животных и микроорганизмов, обеспечивающих жизненно важные экологические процессы, включая опыление посевов и поддержание пригодного для жизни климата», — рассказал Эрлих в интервью Guardian.

«У нас осталось мало времени, чтобы попытаться как-то улучшить ситуацию, — отметил он. — К сожалению, пройдет много времени, прежде чем мы сможем начать процесс сокращения населения, необходимый для выживания цивилизации в долгосрочной перспективе, однако уже сейчас мы можем многое сделать в сфере потребления и предупреждения катастрофы: создание резерваций, защита численности видов, разработка законодательства в сфере защиты биоразнообразия».

В ходе исследования были проанализированы данные о 27 500 видах позвоночных из списка Международного союза охраны природы; учёные обнаружили, что за последние несколько десятилетий численность трети из них существенно снизилась. Многие из фигурирующих в исследовании видов являются широко распространенными.

Чебаллос для того, чтобы проиллюстрировать проблему, приводит пример, который сложно назвать аргументированным:

«У нас дома неподалеку от Мехико мы каждый год сталкивались с тем, что ласточки устраивали гнезда в наших стенах — но вот уже десять лет, как они больше нас не тревожат».

Профессор Университета Дьюка (США) Стюарт Пимм, не принимавший участия в описываемом исследовании, деликатно согласился с основными выводами, однако заявил, что пока ещё рано говорить о том, что на планете происходит шестое вымирание видов: «Оно ещё не началось — но мы на грани».

«Нужно ли нам беспокоиться о массовом исчезновении видов? Определенно, но так резко реагировать не стоит, — заявил он. — В некоторых уголках планеты происходят внушительные сокращения популяций видов, но в то же время существуют места, где наблюдается значительный прогресс. Исследование достаточно жестко описывает ситуацию в ряде стран Южной Африки, где на деле проводится продуктивная работа по сохранению популяции, например, львов, о которых беспокоятся авторы статьи».

На протяжении долгого времени гипотеза о перенаселении как основной причине всех экологических проблем служила источником противоречий. Озвученное Эрлихом в 1968 году предсказание о том, что сотни миллионов людей умрут от голода в 1970-е, не сбылось отчасти благодаря новым высокоурожайным культурам, вероятность чего не исключал и сам Эрлих.

Эрлих признал «недостатки» своей книги, но считает, что достиг своей главной цели — предупредить людей о глобальных экологических проблемах и о роли человека в ней. Его основной посыл по-прежнему довольно резок: «Покажите мне учёного, который считает, что проблема не в людях — и я покажу вам идиота».

Пять массовых вымираний:

1. Ордовикско-силурийское вымирание 443 млн. лет назад.

2. Девонское вымирание около 360 млн. лет назад.

3. Массовое пермское вымирание около 250 млн. лет назад.

Самое крупное — более 95% видов погибли, в их числе трилобиты и огромные насекомые. Это вымирание связывают с массовыми вулканическими извержениями в Сибири, которые стали причиной последовавшего глобального потепления.

4. Триасовое вымирание около 200 млн. лет назад.

Три четверти видов исчезли — снова из-за всплеска вулканической активности. Земля стала местом для расцвета динозавров.

5. Мел-палеогеновое вымирание, 65 млн. лет назад.

Сразу после крупных извержений вулканов на месте современной Индии огромный астероид упал в Мексике и положил конец динозаврам и аммонитам. В мире стали господствовать млекопитающие и впоследствии люди.

