Чудом выжившие

«Моя Планета» собрала несколько невероятных историй спасения, которые доказывают, что никогда не нужно сдаваться и опускать руки. Судьбы этих людей легли в основу книг и фильмов о правилах выживания в океане, заснеженных горах, джунглях и пещерах.

75 руб. за жизнь

Имя Ларисы Савицкой вошло в российское издание Книги рекордов Гиннесса как единственного человека, выжившего после падения с высоты 5200 м, и как человека, получившего минимальную сумму компенсации физического ущерба — 75 руб.

Авиакатастрофа произошла в августе 1981 года. 20-летняя студентка возвращалась с мужем в Благовещенск из свадебного путешествия и по случайности села в хвосте самолета, хотя билеты у нее были в середину салона. В момент пассажирского столкновения Ан-24 с военным бомбардировщиком Ту-16, произошедшего из-за ошибки диспетчеров, Лариса спала. Проснувшись от сильнейшего удара, она ощутила ожог, так как температура резко упала до −30 °C. При разломе фюзеляжа Савицкая оказалась на полу в проходе, но успела подняться, добежать до кресла и вжаться в него, прежде чем «ее» обломок спланировал на березовую рощу.

После приземления она несколько часов была без сознания. Очнувшись, она увидела тело мужа и, несмотря на горе, переломы ребер, руки, сотрясение мозга и травмы позвоночника, начала бороться за жизнь. Из обломков самолета она построила себе подобие хижины, чтобы спасаться от дождей, согревалась чехлами с сидений и укрывалась пакетами от комаров. Спасатели нашли ее через два дня после катастрофы.

Как выжившей Ларисе Савицкой выдали 75 руб. (по нормативам Госстраха в СССР полагалось 300 руб. компенсации ущерба за погибших и 75 руб. за выживших в авиакатастрофах). Советская пресса сообщила о происшествии лишь в 1985 году как о катастрофе в ходе испытания летательного аппарата. Сама Лариса утверждала, что в момент крушения ей вспомнился итальянский фильм «Чудеса еще случаются» о героине, которая выжила в такой же ситуации.

Девять дней в джунглях

Перуанская школьница Джулиана Маргарет Кёпке — как раз та самая девушка, о которой снят фильм «Чудеса еще случаются». В 17 лет ей довелось выжить после авиакатастрофы на внутреннем рейсе в Перу: в самолет попала молния, он упал с высоты 3 км, и Кёпке была единственной, кто уцелел из 92 пассажиров.

В течение девяти дней девушка, несмотря на ранения и сотрясение мозга, в одиночку пробиралась к людям через тропический лес. По счастливой случайности, отец Джулианы, к которому она и летела с матерью на рождественские каникулы, обучил ее навыкам выживания в джунглях.

В поход по лесу она отправилась после четырех дней ожидания спасения на месте катастрофы, прихватив с собой несколько конфет. По пути ей встречались животные и змеи, из-за ран и насекомых Джулиана почти не спала, в нарыве у нее завелись личинки — она избавилась от них, лишь добравшись до рыбацкой лодки и облив рану бензином. На десятый день девушка встретила рыбаков, которые и оказали ей помощь. Свою историю Джулиана рассказала в книге «Когда я упала с неба», а потом по ней был снят и упомянутый выше кинофильм.

127 часов в каньоне

Американский альпинист Арон Ралстон провел более пяти суток в каньоне в штате Юта: во время одиночного восхождения на него упал большой камень и придавил ему правую руку.

27-летний спортсмен пошел в этот поход в одиночку, никого не предупредив, и знал, что спасения ему ждать не откуда. На четвертый день у него закончилась вода, и ему пришлось пить собственную мочу. На пятый день он стал готовиться к худшему: сделал прощальное видео на камеру и выгравировал свое имя и дату предполагаемой смерти на стене.

Реальное селфи-видео Арона Ралстона

Арон Ральстон рассказывает как ампутировал себе руку

Когда терять было уже нечего, Арон решил предпринять последнюю попытку выжить: отрезать руку, чтобы освободиться. Сначала пришлось сломать ее собственным весом, затем он приступил к операции с помощью перочинного ножа. Болезненная ампутация длилась час. Освободившись, Арон, несмотря на кровотечение, спустился с 18-метровой стены и прошел по пустынной местности около 13 км, прежде чем встретил людей. Об этих событиях, произошедших в 2003 году, режиссер Дэнни Бойл снял фильм «127 часов» по одноименной книге Арона.

76 дней на надувном плоту

Яхтсмен из США Стивен Каллахэн собирался принять участие в одиночной гонке через Атлантический океан на паруснике «Наполеон Соло», но случилось непредвиденное — по словам спортсмена, судно протаранил кит и корабль пошел на дно.

Каллахэну удалось спасти с тонущего судна надувной плот и мешок с набором для выживания, за которым пришлось нырять в затопленную каюту. В этом мешке лежала книга о выживании в океане. Яхтсмен ловил рыбу с помощью гарпуна и ел ее сырую, сражался с волнами, пережил нападение акулы. Он видел, как мимо проплыли девять судов, но ни одно не заметило маленький плот.

Плот проделал путь от полуострова Зеленый Мыс (Сенегал) до острова Мари-Галант в Карибском море (архипелаг Гваделупа): когда его прибило к берегу, местные рыбаки обнаружили исхудавшего путешественника с язвами от соленой воды на теле.

Всего Каллахэн провел в море 76 дней и преодолел 3300 км. Описанные события произошли в 1982 году, почитать о них можно в мемуарах яхтсмена «В дрейфе: Семьдесят шесть дней в плену у моря». Стивен Каллахэн был консультантом при съемках фильма «Жизнь Пи» Энга Ли.

Три недели в джунглях Амазонки

Израильтянин Йоси Гинсберг отправился вместе с тремя друзьями искать племя аборигенов в джунглях Боливии. По дороге компания из-за ссоры раскололась надвое, Йоси остался с напарником Кэвином, они стали спускаться по реке на плоту и наткнулись на порог: друг Гинсберга сразу выплыл на берег, а он сам оказался вовлеченным в поток водопада и чудом не погиб.

Следующие три недели Йоси в одиночку выживал в джунглях Амазонки. Ему пришлось питаться сырыми яйцами птиц и фруктами, отбиваться от ягуара — его удалось отпугнуть с помощью спрея от насекомых, который Йоси догадался поджечь, а в конце путешествия он чуть не утонул в болоте. «Самым сложным моментом был тот, когда я понял, что я совсем один, — вспоминал впоследствии Гинсберг. — В какой-то момент я решил, что готов на любые страдания, но не остановлюсь».

Когда путешественника наконец нашел местный поисковый отряд, он был покрыт укусами насекомых и ожогами от солнца, на его теле поселилась целая колония термитов. Об этом незабываемом путешествии, случившемся в 1981 году, Гинсберг написал книгу «Один в джунглях», каналом Discovery был снят документальный фильм «Я не должен был выжить», и скоро будет снят художественный фильм «Джунгли» с Кевином Бэйконом в главной роли (прокат намечен на 2016 год).

41 день в океане

Путешествие молодой пары по маршруту Таити — Сан-Диего было сорвано внезапным ураганом. 12-метровые волны перевернули парусное судно, в котором плыли 23-летняя американка Тами Эшкрафт и ее жених британец Ричард Шарп. От удара волны девушка потеряла сознание. Когда Тами очнулась спустя сутки, она увидела, что лодка разбита, а спасательный пояс ее друга разорван.

Тами построила временную мачту, вычерпала воду из каюты и продолжила путешествие, ориентируясь по звездам. Ее плавание в одиночку продолжалось 41 день, запасов воды, арахисового масла и консервов еле хватило, чтобы не умереть от истощения.

В итоге девушка в одиночку проплыла 2400 км и самостоятельно зашла в гавайскую гавань Хило. О своем печальном путешествии, случившемся в 1983 году, Тами Эшкрафт рассказала лишь в 1998 году в книге «Небо, багровое от печали».

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https://www.moya-planeta.ru/travel/view/chudom_vyzhivshie_8861/