ВАЖНО: Путин призвал предприятия быть готовыми к переходу на военные рельсы
Крупные и стратегические предприятия ОПК должны быть готовы при необходимости быстро увеличить объем выпускаемой продукции и предоставляемых услуг, заявил президент РФ Владимир Путин.
«Отмечу, что способность экономики быстро увеличивать объемы оборонной продукции и услуг в нужное время — одно из важнейших условий обеспечения безопасности государства. К этому должны быть готовы все стратегические и просто крупные предприятия независимо от форм собственности», — сказал Путин на совещании по военным вопросам.
Он отметил, что в 2015–2016 годах эта тема подробно обсуждалась, и были даны соответствующие поручения по модернизации производственных мощностей, формированию резерва материальных и технических ресурсов, обеспечению перевозок войск.
«Эта работа проводится министерствами и ведомствами под руководством Коллегии военно-промышленной комиссии и в тесном взаимодействии министерства обороны», — сказал Путин.
Российский лидер попросил в ходе встречи кратко подвести итоги этой работы и доложить о том, какие недоработки прошлых лет устранены, а какие проблемы не удалось устранить.
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Источник: rusvesna.su
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Не призывать к готовности надо а разработать и принять мобилизационный план. Такой, какой был в советское время. И промышленность готовить к возможной мобилизации уже сейчас, не дожидаясь, когда жареный петух в известное место клюнет. По большому счёту, всё это надо было делать “ещё вчера”.
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Самое главное это человеческий фактор! Если не обезвредить 5-ю колонну – успеха не будет; будет везде вредительство и предательство!