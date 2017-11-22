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ВАЖНО: Путин призвал предприятия быть готовыми к переходу на военные рельсы

15:57. 22 ноября 2017 Просмотров - 259 2 коммент. Опубликовал:
ВАЖНО: Путин призвал предприятия быть готовыми к переходу на военные рельсы | Русская весна

Крупные и стратегические предприятия ОПК должны быть готовы при необходимости быстро увеличить объем выпускаемой продукции и предоставляемых услуг, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Отмечу, что способность экономики быстро увеличивать объемы оборонной продукции и услуг в нужное время — одно из важнейших условий обеспечения безопасности государства. К этому должны быть готовы все стратегические и просто крупные предприятия независимо от форм собственности», — сказал Путин на совещании по военным вопросам. 

Он отметил, что в 2015–2016 годах эта тема подробно обсуждалась, и были даны соответствующие поручения по модернизации производственных мощностей, формированию резерва материальных и технических ресурсов, обеспечению перевозок войск.

«Эта работа проводится министерствами и ведомствами под руководством Коллегии военно-промышленной комиссии и в тесном взаимодействии министерства обороны», — сказал Путин.

Российский лидер попросил в ходе встречи кратко подвести итоги этой работы и доложить о том, какие недоработки прошлых лет устранены, а какие проблемы не удалось устранить.

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Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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2 коммент.»

  • 1134 967
    VorchunVV 22 ноября 2017 в 17:40 Ссылка Пометить
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    Не призывать к готовности надо а разработать и принять мобилизационный план. Такой, какой был в советское время. И промышленность готовить к возможной мобилизации уже сейчас, не дожидаясь, когда жареный петух в известное место клюнет. По большому счёту, всё это надо было делать “ещё вчера”.

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  • 690 553
    София 22 ноября 2017 в 19:12 Ссылка Пометить
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    Самое главное это человеческий фактор! Если не обезвредить 5-ю колонну – успеха не будет; будет везде вредительство и предательство!

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