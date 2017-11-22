ТОП-3 причины почему США никогда не смогут поработить русский народ

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В последнее время США ведут все более агрессивную антироссийскую политику. Похоже, Вашингтон всерьез рассматривает вопрос о порабощении непокорного русского народа. Но есть три причины, почему Штаты никогда не смогут реализовать свои планы.

3 ПРИЧИНА

Одна из самых мощных армий в мире. Российская Федерация обладает колоссальным запасом ядерного оружия. Боеголовки хранятся по всей огромной территории страны под землей. Кроме того, страна обладает широкими возможностями по доставки смертоносных ядерных бомб: бомбардировщики, подводные лодки, межконтинентальные ракеты. Россия, если ее разозлить, может запросто уничтожить Америку, и никакая система ПРО не поможет.

2 ПРИЧИНА

Самая большая территория страны. Даже если бы немецкие фашисты смогли захватить Москву, русские бы ушли на восток, в Сибирь, и рано или поздно вернули бы себе свои главные города. Вести войну с Россией на ее территории, с лютыми морозами зимой – это самоубийственная затея.

1 ПРИЧИНА

Русский дух. Кто бы что ни говорил – именно это самое главное. Русские категорически против несправедливости, поэтому готовы биться если их пытаются поработить. Русский солдат – самый смелый. США лучше не совать свой нос в России, или будет худо.