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Сводки от ополчения Новороссии 22 ноября 2017

10:46. 22 ноября 2017 Просмотров - 649 Нет комментариев Опубликовал:

Бой в Доломитном журналисты под обстрелом

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Обстрел посёлка Доломитное ВСУ применяют запрещённое вооружение

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В ДНР показали сбитый беспилотник ВСУ, который корректировал артогонь по Докучаевску (ФОТО)

В ДНР показали сбитый беспилотник ВСУ, который корректировал артогонь по Докучаевску (ФОТО) | Русская весна

В ДНР показали журналистам фрагменты украинского беспилотника, который был сбит над Докучаевском вечером 20 ноября.

«Во время обстрела Докучаевска нам удалось сбить беспилотный летательный аппарат „Фантом — 3”, с помощью которого первым механизированным батальоном 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ велась корректировка огня», — рассказал журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что на записях с флэш-накопителя БПЛА видны позиции минометных секций и бронетехники украинских военных в капонирах, расположенных вблизи переднего края.

Напомним, что вечером 20 ноября ВСУ нанесли удар по жилым кварталам Докучаевска. В результате были зафиксированы повреждения как минимум девяти домостроений.

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Согласно пункту 7 Минского меморандума от 19 сентября 2014 года, использование боевой авиации и БПЛА запрещено вдоль линии соприкосновения сторон в зоне прекращения применения оружия на ширину не менее 30 км, за исключением беспилотных летательных аппаратов Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Несмотря на это, ВСУ регулярно задействуют беспилотники, чаще всего, с целью воздушной разведки местности, корректировки огня.

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ЛНР: В ОБСЕ сфотографировали переброску колонн военной техники в Луганск (ФОТО, ВИДЕО)

ЛНР: В ОБСЕ сфотографировали переброску колонн военной техники в Луганск (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Как ранее сообщала «Русская Весна», во вторник в Луганск вошла большая колонна военной техники

«Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине» подтвердила прибытие военных колонн в столицу ЛНР.

Сотрудники СММ ОБСЕ наблюдали движение по территории Республики армейских грузовиков, БТРов (бронетранспортёров) и легковых автомобилей с вооруженными бойцами, которые, по мнению украинских СМИ, прибыли в Луганск со стороны ДНР.

Соответствующее заявление обнародовала пресс-служба специальной мониторинговой миссии вечером во вторник на своих официальных медиа-ресурсах, там же были опубликованы и фотографии, сделанные членами патруля ОБСЕ (см. фото ниже).

«Сегодня в Луганске СММ ОБСЕ зафиксировала наличие машин военного типа и присутствие вооруженных лиц вокруг здания, где раньше было размещено Управление МВД Украины в Луганской области», — говорится в заявлении.

Помимо этого, патруль мониторинговой миссии зафиксировал движение колонны автомобилей и бронетехники в составе не менее шести грузовиков военного типа, двух бронетранспортёров, одной установленной зенитной установки (ЗУ-23), а также более 20 гражданских автомобилей без номерных знаков минимум с 50-тью вооруженными бойцами на шоссе вблизи города Дебальцево (граница ДНР и ЛНР), сообщает пресс-служба Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

«Подобная (вероятно та же) колонна, двигавшаяся в направлении Луганска, была впоследствии зафиксирована другим патрулём СММ в селе Весёлая Тарасовка (в 15 км к западу от Луганска)», — резюмирует пресс-служба СММ ОБСЕ.

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ЛНР: В ОБСЕ сфотографировали переброску колонн военной техники в Луганск (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
ЛНР: В ОБСЕ сфотографировали переброску колонн военной техники в Луганск (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
ЛНР: В ОБСЕ сфотографировали переброску колонн военной техники в Луганск (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
ЛНР: В ОБСЕ сфотографировали переброску колонн военной техники в Луганск (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
ЛНР: В ОБСЕ сфотографировали переброску колонн военной техники в Луганск (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

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Ребёнок мой плакал, был очень испуган начавшимся резко обстрелом — жительница Докучаевска

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«Это у ВСУ надо спросить зачем они убивают людей на Донбассе» — жительница Докучаевска

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Поселок Гольмовский после удара ВСУ: перемирия нет

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ВСУ хотят выдавить нас отсюда своими обстрелами — жительница Докучаевска

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