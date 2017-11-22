Сводки от ополчения Новороссии 22 ноября 2017

В ДНР показали журналистам фрагменты украинского беспилотника, который был сбит над Докучаевском вечером 20 ноября.

«Во время обстрела Докучаевска нам удалось сбить беспилотный летательный аппарат „Фантом — 3”, с помощью которого первым механизированным батальоном 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ велась корректировка огня», — рассказал журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что на записях с флэш-накопителя БПЛА видны позиции минометных секций и бронетехники украинских военных в капонирах, расположенных вблизи переднего края.

Напомним, что вечером 20 ноября ВСУ нанесли удар по жилым кварталам Докучаевска. В результате были зафиксированы повреждения как минимум девяти домостроений.

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Согласно пункту 7 Минского меморандума от 19 сентября 2014 года, использование боевой авиации и БПЛА запрещено вдоль линии соприкосновения сторон в зоне прекращения применения оружия на ширину не менее 30 км, за исключением беспилотных летательных аппаратов Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Несмотря на это, ВСУ регулярно задействуют беспилотники, чаще всего, с целью воздушной разведки местности, корректировки огня.

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