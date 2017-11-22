Сводки от ополчения Новороссии 22 ноября 2017
- 10:46 Бой в Доломитном журналисты под обстрелом.
- 10:46 Обстрел посёлка Доломитное ВСУ применяют запрещённое вооружение.
- 09:33 В ДНР показали сбитый беспилотник ВСУ, который корректировал артогонь по Докучаевску (ФОТО).
- 04:30 ЛНР: В ОБСЕ сфотографировали переброску колонн военной техники в Луганск (ФОТО, ВИДЕО).
- 00:28 Ребёнок мой плакал, был очень испуган начавшимся резко обстрелом — жительница Докучаевска.
- 00:17 «Это у ВСУ надо спросить зачем они убивают людей на Донбассе» — жительница Докучаевска.
- Вчера 23:47 Поселок Гольмовский после удара ВСУ: перемирия нет.
- Вчера 23:15 ВСУ хотят выдавить нас отсюда своими обстрелами — жительница Докучаевска.
Бой в Доломитном журналисты под обстрелом
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Обстрел посёлка Доломитное ВСУ применяют запрещённое вооружение
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
В ДНР показали сбитый беспилотник ВСУ, который корректировал артогонь по Докучаевску (ФОТО)
В ДНР показали журналистам фрагменты украинского беспилотника, который был сбит над Докучаевском вечером 20 ноября.
«Во время обстрела Докучаевска нам удалось сбить беспилотный летательный аппарат „Фантом — 3”, с помощью которого первым механизированным батальоном 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ велась корректировка огня», — рассказал журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что на записях с флэш-накопителя БПЛА видны позиции минометных секций и бронетехники украинских военных в капонирах, расположенных вблизи переднего края.
Напомним, что вечером 20 ноября ВСУ нанесли удар по жилым кварталам Докучаевска. В результате были зафиксированы повреждения как минимум девяти домостроений.
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Согласно пункту 7 Минского меморандума от 19 сентября 2014 года, использование боевой авиации и БПЛА запрещено вдоль линии соприкосновения сторон в зоне прекращения применения оружия на ширину не менее 30 км, за исключением беспилотных летательных аппаратов Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Несмотря на это, ВСУ регулярно задействуют беспилотники, чаще всего, с целью воздушной разведки местности, корректировки огня.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
ЛНР: В ОБСЕ сфотографировали переброску колонн военной техники в Луганск (ФОТО, ВИДЕО)
Как ранее сообщала «Русская Весна», во вторник в Луганск вошла большая колонна военной техники.
«Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине» подтвердила прибытие военных колонн в столицу ЛНР.
Сотрудники СММ ОБСЕ наблюдали движение по территории Республики армейских грузовиков, БТРов (бронетранспортёров) и легковых автомобилей с вооруженными бойцами, которые, по мнению украинских СМИ, прибыли в Луганск со стороны ДНР.
Соответствующее заявление обнародовала пресс-служба специальной мониторинговой миссии вечером во вторник на своих официальных медиа-ресурсах, там же были опубликованы и фотографии, сделанные членами патруля ОБСЕ (см. фото ниже).
«Сегодня в Луганске СММ ОБСЕ зафиксировала наличие машин военного типа и присутствие вооруженных лиц вокруг здания, где раньше было размещено Управление МВД Украины в Луганской области», — говорится в заявлении.
Помимо этого, патруль мониторинговой миссии зафиксировал движение колонны автомобилей и бронетехники в составе не менее шести грузовиков военного типа, двух бронетранспортёров, одной установленной зенитной установки (ЗУ-23), а также более 20 гражданских автомобилей без номерных знаков минимум с 50-тью вооруженными бойцами на шоссе вблизи города Дебальцево (граница ДНР и ЛНР), сообщает пресс-служба Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
«Подобная (вероятно та же) колонна, двигавшаяся в направлении Луганска, была впоследствии зафиксирована другим патрулём СММ в селе Весёлая Тарасовка (в 15 км к западу от Луганска)», — резюмирует пресс-служба СММ ОБСЕ.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Ребёнок мой плакал, был очень испуган начавшимся резко обстрелом — жительница Докучаевска
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
«Это у ВСУ надо спросить зачем они убивают людей на Донбассе» — жительница Докучаевска
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Поселок Гольмовский после удара ВСУ: перемирия нет
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
ВСУ хотят выдавить нас отсюда своими обстрелами — жительница Докучаевска
К оглавлению | Источник: www.youtube.com