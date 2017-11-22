Система здравозахоронения и болезнеохранения

Хотите быть всегда здоровы — держитесь подальше от современной медицины, которая лечит не человека, а его болезни.





Хотите быть всегда здоровы — ведите здоровый образ жизни и врачи вам никогда не понадобятся.

Как наука медицина появилась не так давно, для эволюции её время ничтожно. Раньше она была частью философии.

Гиппократу вменяют в заслугу выделение медицины в отдельную отрасль знаний. Это тоже самое, как говорить о том, что Кирилл и Мефодий научили русских писать и создали азбуку, и они молодцы. Получается натягивание овечьей шкуры на волка, то есть сокрытие неприятной правды.

Дальше — больше. Сейчас медицину разделили на ещё более узкоспециализированные области.

С каждый годом растёт не только количество новых искусственных лекарств, но и появляются новые болезни и кажется, что это нормально.

Кажется, что медицина и врачи людям помогают, что без них мы не справимся и погибнем. Даже поговорка есть, что «нет людей здоровых, а есть недообследованные». Даже если вам кажется, что вы здоровы, это иллюзия. Сходите к врачу и узнаете, насколько вы больны.

Стоп! Всё это выученная безпомощность, в которую нас ввергли, доказывая и показывая постоянно, что сам человек не может быть здоров.

Это ложь!

Любой, (да, любой!) человек может и должен быть здоров.

Здоровье — это норма и это очень просто.

Для здорового человека не нужна медицинская религия с её храмами в виде аптек, больниц (от слова «боль»), поликлиник, клиник и «центров здоровья».





Всё это нужно больным или тем, кто не хочет придерживаться здорового образа жизни, а ждёт исцеления от “волшебных” таблеток и процедур.

Другой вопрос, что при современной культуре без медицины в том виде, как она есть не обойтись потому, что эта культура формирует в наших головах правильным образ жизни, который ведёт к болезням — то есть пропагандируется нездоровый образ жизни как норма.

О том, как достичь природного здоровья и что это такое я уже писала отдельную статью — Четыре принципа природного здоровья — и по сути весь сайт посвящён теме природного здоровья. Если вкратце, то нужно быть счастливым, правильно питаться, разумно двигаться и жить на своей земле. Звучит просто, но выполнить это под силу не каждому даже при понимании и желании.

Возьмём счастье. Разве много счастливых людей на планете? Вы счастливы? Не когда-то там в прошлом или будущем, а сейчас счастливы? Всегда ли счастливы? Задумайтесь! А ведь счастье как часть здоровья есть нормальное и правильное состояние души.

Поводов для стресса у современного человека на порядки больше, чем для улыбки, особенно если он живёт в городе.

Но мир сейчас так устроен, что в большинстве стран большая часть людей живёт именно в городах, а это искусственные образования, созданные для удобства системы, но не для самих людей.

Точно также как люди выращивают салат и лучок на грядках, разводят животных на фермах, точно также и нас выращивают в человейниках.

Причём пропагандируется, что город это круто, а деревня отстой. Люди теряют здоровье, зарабатывая деньги на нелюбимой работе, а потом тратят эти деньги, чтобы вернуть здоровье. И где тут разум и логика? А счастье?

С питанием тоже всё печально. У нас культ еды и всё под неё заточено. Это можно понять, только выйдя за рамки системы, перейдя на правильное видовое питание, то есть на свежие вкусные плоды.

Со стороны вся эта блюдомания, то есть кулинария и промышленная пища и всё, что с этим связано смотрится как маразм, но люди в этом живут и считают нормой.

Самое простое — зайти в любой продуктовый магазин и оглядеться по сторонам, что увидишь? Коробочки и баночки, обёрточки и упаковочки, бутылочки и пачечки. Всё красиво, красочно, брендово и — ведёт к болезням, а то что даёт здоровье (фрукты свежие) не лучшего качества, захимичено и где-нибудь в дальнем конце супермаркета, а в маленьких магазинчиках отсутствует полностью.

С движением тоже не хорошо. Спорт — это бизнес и здоровье не приносит, а отбирает и предназначен для единиц. Остальные остаются болельщиками, то есть болеют.

Буквально болеют.

Двигаться надо! Разумная физкультура нужна и важна для здоровья. Но чем дальше человек от своей земли, тем меньше в его жизни деятельного движения. Есть простой выход — заниматься искусственной физкультурой. За неимением естественных физических нагрузок это гораздо лучше, чем ничего. Но почему и этого нет повсеместно? Почему утром, когда я бегаю в городе, не вижу толпы таких же бегунов и почему нет людей, делающих зарядку на свежем воздухе? Лишь единицы бегают. А где все остальные?

Они ленятся, а лень порождается не только мусором в голове и теле, а и упадком сил от неправильного питания и гиподинамии. Меньше двигаешься и меньше этого хочется, справедливо и наоборот.

Жить на своей земле вдали от города и промышленности — сейчас это роскошь, доступная не каждому. Даже не каждый осознаёт, как это здорово. Современный человек в большинстве своём не приспособлен для жизни на земле и просто боится деревни, жизни в ней, физического труда и отсутствия там городских развлечений и возможностей для шоппинга.

Потому что мало по-настоящему самодостаточных людей, с собственным мнением в голове, а не навязанным культурными установками. Делать что-то своё под силу не каждому, проще плыть в потоке за всеми.

И вот мы приплываем к современной системе здравозахоронения и болезнеохранения.

Она просто не могла не появиться в таком обществе и уже встроена в него — это бизнес на болезнях и невежестве людей.

Чем больше больных людей, тем это выгодней всей медицине в целом.

Если представить, что все люди на планете всегда здоровы, тогда медицина отомрёт за ненадобностью, а точнее станет частью философии как науки об образе жизни как и раньше.

Народная медицина от официальной недалеко ушла. Она также справляется только со следствием, то есть с проявлениями болезней, но не обращает внимание на вызвавшие их причины.

Конечно народные средства более природные и лучше использовать их при лечении, чем химические продукты фармакологии, но если не менять образа жизни, если не устранять причину болезни, хворь снова проявится, только в ещё более запущенном виде.

Пациент: «У меня болит голова! »





Врачеватель:



2000 до н. э. — На, съешь этот корешок.



1000 н. э. — Эти корешки — колдовство! Прочти молитву!



1850 н. э. — Эти молитвы — глупое суеверие! Выпей эту микстуру!



1940 н. э. — Эти микстуры — обычное шарлатанство! Прими эту таблетку!



1985 н. э. — Эти таблетки неэффективны! Прими этот антибиотик!



2000 н. э. — Эти антибиотики искусственного происхождения! На, съешь этот корешок.

Я не верю в медицину и не верю медицине потому, что истинное природное здоровье и современная медицина — две вещи несовместимые.

Точно также как вместо истинного Бога (Высшего Разума другими словами) в любой религии предлагается его замена в виде пророков, так и в медицине вместо здоровья предлагается временное облегчение боли.

Современная медицина — это тоже религия, которая возносит на пьедестал болезни, а вместо человека видит только набор из органов и тканей.

Подумайте, зачем вы ходите к врачам?

За здоровьем, за облегчением боли, для обследования, планового медосмотра, за больничным, за справкой о здоровье, по привычке или что-то другое?

Зачем вообще нужна современная медицина в том виде, в котором она сейчас существует? Почему при достаточно высоком уровне медицины, люди продолжают болеть, стареть и умирать?

Может потому что уровень её повышается в сторону, обратную от настоящего здоровья? Неужели учёные и медики дураки, если не видят, что их манипуляции в итоге заводят людей в ещё большие хвори? Однозначно нет.

Хороший врач вылечит больного до последней копейки.

Просто врачи получают деньги не за здоровье людей, а за количество принятых пациентов и проведённых операций, осмотров и других процедур, а также за количество отработанного времени, то есть ставка в человеко-часах — это касается государственных врачей.

В частных клиниках пациентов откровенно раскручивают на ненужные, но дорогостоящие анализы и «лечение».

Единственная относительная польза современной медицины — диагностика.

Но она важна только больному человеку. Когда мы здоровы, нам всё равно где у нас какой орган находится, какие показатели анализов и конечно мы не ходим по врачам.

Медицина нужна больным и создана для больных. Она в принципе не знает, что такое здоровье и не изучает его, а занимается только болезнями.

Самая лучшая медицина — это профилактика, то есть здоровый образ жизни, о котором я тут постоянно пишу.

Но если случилась хворь, что делать?

Во-первых, задуматься, почему это с вами произошло? Нужно найти причину и устранить её. Параллельно при этом можно и нужно использовать народные средства.

Самое простое средство практически для лечения любой болезни самое что ни на есть природное и естественное — голодание.

Животные в дикой природе не бегают по врачам, их у них просто нет. Когда животное заболевает оно перестаёт есть, а иногда и пить, пока не выздоровеет. Я это не раз наблюдала даже у домашних котов. Получается они разумнее людей?

Бог собрал грешников и стал раздавать наказания за их прегрешения. Самое большое наказание досталось врачу.



— Почему так? — возмущался врач. — Я всю свою жизнь помогал людям, избавлял их от страданий…



Бог ответил:



Потому что я посылал людям болезни за их грехи, а ты мешал им осознавать их.

Каждому надо выбрать для себя лично — жить по законам природы или довериться врачам и медицине. Выбор за вами!

Напоследок вот вам классный мультик про простого крестьянина, который один смог сделать то, что не смогли учёные врачи — он вылечил царя. Точнее царь излечился сам, крестьянин только показал путь к этому.

Желаю всем вам найти свой путь к здоровью и идти по нему.

Будьте здоровы, счастливы и богаты! Пусть у вас всегда всё будет хорошо и пусть никакие врачи ни вам ни вашим близким никогда не понадобятся.

Ангелина Веретенникова — www.veretalan.ru

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