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Школьник в Бундестаге – в России скандал

11:48. 22 ноября 2017 Просмотров - 245 4 коммент. Опубликовал:

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4 коммент.»

  • 1516 872
    Oblichitel 22 ноября 2017 в 11:50 Ссылка Пометить
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    Спрашивается, на чьи интересы сработал “мальчик”? И чьи сми громче всех кричали о нём?

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    • 602 496
      mary Oblichitel 22 ноября 2017 в 13:13 Ссылка Пометить
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      не делайте из себя миротворца великого.Есть вещи которые трогать у русского нельзя,потому что Это все ,что у него осталось.Пусси в Храме православном почему-то.,доска Маннергейму в блокадном Питере,мальчик Колли(дурачок подставной)в Бундестаге,эти фильмы Цитадель и Сталинград Бондарчука,Солженицын в школе,стена плача в Москве-все это не случайности,это окна Овертона,это меньшинство (1-2%)отбирает у основного большинства его историю,веру ,память ,боль,гордость последнюю.И делает это сверху через этих Фурсенко,Ливанова,Медынского,мера города (Костогрыз-правда русская фамилия?)через учителя истории Яворская(сын которой насегодня в киеве ,среди бандеровцев) и потом этот дурачок Колли-потенциальный будующий студент ВШЭ и чиновник и только так-борьба меньшинства Верхов за свои полномочия,почувствовавшая безнаказанность или угрозу??.А вы пытаетесь и ситуацию оправдать и стравить евреев и руских,они навечно стравлены Этой Торой.Как мужчина, выражайтесь однозначней,мне не удается.Спящие проснулись перед выборами,только бы из этого жертвенного барашка ,не сотворили наверху какой нибудь закон грязный,обезличивающий патриотизм,как с Пусси.И ведь правильно сказано,что еслибы не еврейский холокост(они сами себя этим заперли в корридоре возможностей)они бы уже давно уровняли Сталина и Гитлера ,жертву и насильника,на западе им это удалось больше,здесь памяти больше и жертв.Но поверьте ,они (маши захаровы) не успокояться никогда.Хотя ,я понимаю слова Путина,его мама говорила ,что простой народ подневолен всегда и везде.

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  • 143 95
    Serg 22 ноября 2017 в 12:04 Ссылка Пометить
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    Либерастов и юных бандеровцев, то, что их надо жестоко пороть, это однозначно, но этого мало. Давно надо перестать просить у кого-либо прощения и каяться. Давно пора заставить весь Запад, особенно Западную Европу, просить прощения у нас, силой заставить их каяться и заплатить за весь тот вред, который они причинили нам как в годы Великой Отечественной войны, так в годы холодной войны, а также за все последние годы. А нам каяться не перед кем, разве что перед отцами и дедами за то, что просрали Советский Союз и не вышвырнули вон плакальщиков и всю прочую сволочь, призывающую к покаяниям! Вон из страны к своим хозяевам!

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    Вячеслав 22 ноября 2017 в 13:17 Ссылка Пометить
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    По его логике получается, что теперь мы все должны печалиться о турках под Измаилом, французов, что драпали из Москвы, теперь – по нацистам, что погубили около 30 миллионов наших соотечественников…

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