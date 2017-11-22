Главная » Аналитика, Политика

Путин с Трампом провели переговоры по душам: Hallo, my friend!

10:08. 22 ноября 2017 Просмотров - 106 Нет комментариев Опубликовал:

ан1

Не дали Путину с Трампом встретиться на саммите АТЭС и в спокойной обстановке обсудить наболевшие международные вопросы. Столько фейков, обвинений в адрес Москвы во вмешательстве в американские выборы и просто нелепой дезинформации пришлось прослушать, что впору за голову взяться: откуда такая бурная фантазия у американских бюрократов. Ладно, встречу сорвали, но с переговорами по телефону сложнее. Прошли. Успешно.

Владимир Путин и Дональд Трамп вчера смогли обсудить все, что планировали. По результатам беседы президент США даже заявил, что это был «замечательный телефонный разговор с президентом Путиным». Мирное урегулирование в Сирии, северокорейский кризис, украинская тематика и совместная борьба с международным терроризмом оказались на повестке дня двух мировых лидеров.

Полтора часа происходил обмен мнениями. Стороны договорились о том, что необходимо оказать содействие политическому урегулированию в Сирии (Путин), сохранить ее суверенитет, территориальную целостность и независимость. Трамп согласился с тем, что Женевский процесс под эгидой ООН следует поддержать, чтобы, наконец, положить конец гражданской войне, гуманитарному кризису и дать возможность людям вернуться домой.

Передал Путин Трампу и свой разговор с сирийским президентом Башаром Асадом относительно ситуации в арабской республике. Ликвидация террористической организации «Исламское государство» приближается к своему завершающему этапу, но помимо Сирии экстремисты обосновались и в других странах Ближнего Востока и Центральной Азии. Бороться с ними нужно сообща. Путин согласился, что в борьбе против ИГИЛ, Аль-Каиды, Талибана и других экстремистских организаций нам надо сотрудничать.

Главное, чтобы Трампу в Вашингтоне не мешали проводить реальную внешнюю политику, не обвиняя постоянно в мифических связях с Москвой. Конечно, как правильно отметила Ирина Яровая, вице-спикер Госдумы, заявления американских политиков, в том числе и экс-главы ЦРУ Бреннана, о «запуганном» Путиным Трампе не что иное, как ведение спецоперации.

Дональд Трамп трезво оценивает положение дел в мире, понимая, что разногласия с Россией вредят нашим отношениям. Конечно, русофобам в Конгрессе желательно и дальше проводить антироссийскую санкционную политику, наносить информационные удары по Москве в интересах своей военно-олигархической элиты, поэтому развенчание ложных мифов о России, ее лидера и внешней политике им может навредить. Как объяснить простым американцам, что все это время их обманывало свое правительство?

Метки: Владимир Владимирович Путин, дональд трамп
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Трамп по Фрейду...
... президент США Дональд Трамп назвал "беспрезидентным" ...- верите ли, всю душу вымотали! Приедет... и ... чиновников, готовых вести переговоры с Россией, - ...наедине "предупредил Владимира Путина" о серьезных .... "Мы хорошо провели в работе несколько часов...
Японцы проговорились: Россия для нас угроза!
...факт, что Северная Корея провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты... Российский и китайский лидеры провели переговоры и договорились о том, ... что в Гамбурге Путин с Трампом не смогли придти к...эта идея пришлась по душе. Разместить свои военные ...
Новости Украины и Новороссии 05 февраля 2017
... "тамженаши" взяла Пушкова "за душу" Порошенко на днях обнаружил, что...занимались нечестные критики украинской политики Путина первые год-полтора после ...о содержании переговоров Порошенко и Трампа. Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор...
Новости Украины и Новороссии 21 сентября 2016
... хотят провести переговоры при участии Путина и Порошенко...озадачена тем, что Трамп проигнорировал Порошенко Высокопоставленный ...власти назвали “мертвыми душами” пенсионеров на Донбассе...словам Куликова, американцы провели эвакуацию, поскольку такие ...
Новости Украины и Новороссии 26 января 2017
... права голоса на будущих переговорах Путина и Трампа Киев должен иметь право...Министерство финансов в прошлом году провело масштабную верификацию получателей всех ...Однако самое распространенное нарушение – «мертвые души». «При проверке выплат пенсий самое...
Новости Украины и Новороссии 12 мая 2017
...достаточно. Читайте также: «Спасибо Путину, что он есть», — ...Некоторые подробности организации встречи Трампа с Климкиным, где ... всем! Вы лучшие ! От души», — написал Репешко в Facebook...Лавров 10 мая провел в Вашингтоне переговоры сначала с госсекретарем...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>