Путин с Трампом провели переговоры по душам: Hallo, my friend!

Не дали Путину с Трампом встретиться на саммите АТЭС и в спокойной обстановке обсудить наболевшие международные вопросы. Столько фейков, обвинений в адрес Москвы во вмешательстве в американские выборы и просто нелепой дезинформации пришлось прослушать, что впору за голову взяться: откуда такая бурная фантазия у американских бюрократов. Ладно, встречу сорвали, но с переговорами по телефону сложнее. Прошли. Успешно.

Владимир Путин и Дональд Трамп вчера смогли обсудить все, что планировали. По результатам беседы президент США даже заявил, что это был «замечательный телефонный разговор с президентом Путиным». Мирное урегулирование в Сирии, северокорейский кризис, украинская тематика и совместная борьба с международным терроризмом оказались на повестке дня двух мировых лидеров.

Полтора часа происходил обмен мнениями. Стороны договорились о том, что необходимо оказать содействие политическому урегулированию в Сирии (Путин), сохранить ее суверенитет, территориальную целостность и независимость. Трамп согласился с тем, что Женевский процесс под эгидой ООН следует поддержать, чтобы, наконец, положить конец гражданской войне, гуманитарному кризису и дать возможность людям вернуться домой.

Передал Путин Трампу и свой разговор с сирийским президентом Башаром Асадом относительно ситуации в арабской республике. Ликвидация террористической организации «Исламское государство» приближается к своему завершающему этапу, но помимо Сирии экстремисты обосновались и в других странах Ближнего Востока и Центральной Азии. Бороться с ними нужно сообща. Путин согласился, что в борьбе против ИГИЛ, Аль-Каиды, Талибана и других экстремистских организаций нам надо сотрудничать.

Главное, чтобы Трампу в Вашингтоне не мешали проводить реальную внешнюю политику, не обвиняя постоянно в мифических связях с Москвой. Конечно, как правильно отметила Ирина Яровая, вице-спикер Госдумы, заявления американских политиков, в том числе и экс-главы ЦРУ Бреннана, о «запуганном» Путиным Трампе не что иное, как ведение спецоперации.

Дональд Трамп трезво оценивает положение дел в мире, понимая, что разногласия с Россией вредят нашим отношениям. Конечно, русофобам в Конгрессе желательно и дальше проводить антироссийскую санкционную политику, наносить информационные удары по Москве в интересах своей военно-олигархической элиты, поэтому развенчание ложных мифов о России, ее лидера и внешней политике им может навредить. Как объяснить простым американцам, что все это время их обманывало свое правительство?