Пилите, Шура, пилите…

Болеть можно, лечиться нельзя.

Несколько лет назад автор жил и работал в качестве собкора одного российского СМИ в Европе.

Единственная просьба моих друзей и близких: привезти оттуда необходимые им лекарства. Этой просьбе есть простое житейское обоснование: лекарства в Евросоюзе не подделывают, а по ценам в сравнении с российскими они дешевле раз в пять-шесть.

Покупая аспирин, ты можешь не сомневаться, что он сделан не из школьных мелков, а прошел все необходимые клинические испытания и экспертизы. Ни один западный фармацевт, будучи в здравом уме, не пойдет на должностной подлог даже за колоссальную взятку: итогом станет абсолютный профессиональных крах, тюрьма и «черная метка» на всю оставшуюся жизнь.

В России все наоборот. По опубликованным в СМИ статистическим данным, доля контрафакта в наших аптеках может достигать 70% и более! При этом ценники на эту «липу», и без того безбожно завышенные, постоянно растут. И предела этому марафону к погосту, похоже, не видно. И это в стране, где по статистическим данным на «черный день» у граждан нет ни гроша!

Если хилый, сразу в гроб?

Похоже, что наше правительство эту строку из песни Высоцкого негласно сделало одним из своих слоганов.

Например, по данным исследовательского холдинга «Ротмир», более половины россиян сегодня экономят не только на продуктах, но и на лекарствах.

Более 4% соотечественников вообще перестали ходить в аптеки, заменив таблетки и пилюли проверенными средствами: малиной, подорожником, лечебными травами, баней, самогонкой, мёдом и т.д.

Соответственно, оживилась и армия лже-целителей, увеличивая и без того колоссальный поток неучтенного «черного» нала, с которым якобы денно и нощно борется наше правительство. Соответственно, растет число и тех, кого еще можно было бы излечить, но …

Ко всему прочему, даже сейчас, в эпоху т.н. «импортозамещения», мало в какой из аптек нуждающийся сможет найти подлинный российский аналог западного снадобья.

И кого это заботит? Может, министра здравоохранения г-жу Скворцову? Возможно и заботит, но лишь с одной стороны: как бы катастрофическая ситуация в отрасли, ею сегодня руководимой, не стала последней каплей терпения Президента. Хотя, если вдуматься, виновата ли в этой провальной ситуации лишь одна Скворцова? Вряд ли.

Вот был министром здравоохранения полузабытый ныне дипломат-неудачник г-н Зурабов. И что? При нем было еще хуже. Затем встала к штурвалу г-жа Голикова. И что? Ничего позитивного для нас не случилось: все тот же контрафакт, тот же рост цен и смертности. Сейчас она – глава Счетной палаты. (Сладкая должность: выискивай чужие грехи (кроме, естественно, своих. – «АН») и со скорбным лицом рассказывай об этом депутатам, которые как дрессированные тюлени будут лишь кивать головами с аккуратными проборами. Процесс замкнутый, и пока не имеет выхода.

P.S.

Чудес не бывает. Во всяком случае, в экономике. Особенно – в российской, где главный закон до сих пор остался со времен Ельцина: «Ты мне, я тебе».

Спрашивать за наш экономический бардак (и не только в медицине) нужно со всего кабмина во главе с г-ном Медведевым. Слушать его пресные и банальные проповеди ни о чем – все равно, что вместо творога жевать вату.

Может кому-то это и нравится. Например, всеядным лоббистам, или верным вице-премьерам (многие из которых таковыми «решалами» и являются. – «АН».)

Пришла пора вспомнить, что помимо этой дружной стайки в стране проживает 140 млн. человек. Как бы чего не вышло…

Тем временем начальник Управления контроля социальной сферы и торговли Федеральной антимонопольной службы Тимофей Нижегородцев огорошил россиян сообщением о том, что со следующего года жизненно важные лекарства могут подорожать аж на …30% !

Причиной такого новогоднего «подарка» всем нам может стать введение в действие информационной аналитической системы (ИАС), разработанной «Ростехом» вроде как для мониторинга рынка медикаментов.

В общем, все по Черномырдину: «хотели как лучше, а получилось как всегда». С новым годом, земляки!