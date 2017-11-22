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Обрушение мира, выбор в России, передел Украины. Михаил Хазин

14:55. 22 ноября 2017 Просмотров - 236 Нет комментариев Опубликовал:

Почему не встретились Путин с Трампом на АТЭС во Вьетнаме?

00:31 – Почему Федералы проигнорировали 100-летие Октября; роль Путина в системе власти;

29:18 – Система власти РФ: сохранить нельзя сносить; как демонтируют Систему?

35:52 – Расчленение России отменяется; часть Украины присоединят к России

38:14 – Президентские выборы в России; как работает связка власти Вашингтон-Москва?

49:55 – Святая Троица «Соловьев, Сатановский и Кедми»: кто такие?

56:09 – Новый формат легитимизации власти в России;

59:14 – Православно-монархический сценарий для России; клерикализация России

01:01:19 – Зачистка элит и восхождение контрэлит

01:05:03 – Курс рубля: девальвация как «подарок» к президентским выборам

01:13:03 – Суть экономических и спортивных санкций

01:21:15 – Новая экономическая теория: Михаил Хазин – Карл Маркс новой эпохи!

01:23:04 – Проект Новый Шёлковый путь фактически закрыт!

01:25:16 – Чёрный лебедь финансового кризиса

01:27:23 – Лестница в небо и Лед Зеппелин

01:30:19 – Ближайшее будущее Украины: как и между кем разделят остатки?

01:39:55 – А не сделать ли «крымнаш» с Донбассом к выборам?

01:41:14 – Израиль сохранится – Небесный Иерусалим отменяется!

01:43:01 – Лирика

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Рекомендуем:

Путин в зеркале “Изборского клуба”, Калашников М., Стариков Н., Делягин М., Хазин М. и др.

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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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