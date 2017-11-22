Обрушение мира, выбор в России, передел Украины. Михаил Хазин

Концептуал СМИ Почему не встретились Путин с Трампом на АТЭС во Вьетнаме?

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38:14 – Президентские выборы в России; как работает связка власти Вашингтон-Москва?

49:55 – Святая Троица «Соловьев, Сатановский и Кедми»: кто такие?

56:09 – Новый формат легитимизации власти в России;

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