Морские вести – француз “невидимка”, оказался видим РТС Черноморского флота, а также “Водопад” и “Шквал”.

Французский фрегат La Fayette попал в поле зрения радаров российского Черноморского флота.

Он был обнаружен радиотехническими службами во время прохождения Босфора. Корабль построен по технологии «стелс», и "на борту" размещены противокорабельные ракеты.

«Французы невидимы для себя, а мы их видим. Готовность черноморских подразделений высокая, они в этом должны быть убеждены. А то, что проверяют — на здоровье! Корабли НАТО "проникали" в Чёрное море и в советское время», — рассказал адмирал Владимир Комоедов, бывший командующий Черноморским флотом.

По словам Комоедова, противостоять НАТО поможет только демонстрация силы.

«Так американцы хотят показать, что они хозяева на земном шаре, но тут ещё живут другие люди. Чтобы этим вещам противостоять, надо всегда порох держать сухим. А сила должна быть такая, какую мы сейчас показываем всему миру в Сирии. Хотя в Сирии — это ещё слабовато мы показываем, это же локальный конфликт. Нам надо подтянуть нашу экономику и всё прогрессивное, что у нас набрано пустить в изделия, направленные в том числе и на нашу защиту».

Адмирал подчеркнул, что корабль члена НАТО может заходить в Чёрное море, чтобы помогать Украине и Грузии.

Ранее глава Генштаба России Валерий Герасимов рассказал о создании в Крыму самодостаточной группировки войск. В её состав входит военно-морская база, воздушная дивизия, армейский корпус, дивизия ПВО. Герасимов добавил, что Черноморский флот пополнили фрегаты «Адмирал Григорович», «Адмирал Эссен», а также шесть подлодок.

А флагман Северного флота крейсер "Петр Великий" использовал необычное оружие.

Речь идет о ракето-торпедах противолодочного комплекса РПК-6 "Водопад".

Редкие кадры сняты телеканалом "Звезда". На видео показан запуск ракето-торпед этого уникального комплекса.

Необычный снаряд сначала уходит под воду и удаляется от корабля, а затем уже из подводного положения взлетает вверх.

Когда ракето-торпеда достигает района, в котором находится цель, боеголовка вновь уходит в воду. Такие снаряды могут запускаться с надводных кораблей и из торпедных аппаратов субмарин.

С помощью РПК-6 "Водопад" можно уничтожать вражеские подлодки на расстоянии до 50 километров.

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И самая быстрая в мире торпеда – российская ВА-111 «Шквал» вскоре станет ещё быстрее и сможет действовать на большей глубине.

«Шквал» способен развивать скорость 375 км/ч за счет создания вокруг себя так называемого «парового пузыря» – области с пониженным сопротивлением воды.

ВА-111 «Шквал» движется в «паровом пузыре»

Вместо традиционной для большинства торпед головки самонаведения в носовой части «Шквала» находится приемник забортной воды, обеспечивающий работу двигателя. Высокая скорость движения торпеды исключает любую возможность её перехвата противником. Команда вражеского судна попросту не успеет среагировать на атаку и применить средства противоторпедной защиты.

В носовой части торпеды виден приемник забортной воды

Единственный недостаток «Шквала» – невозможность погружения на глубину более 30 метров. Улучшением данного параметра, а также повышением скорости торпеды сейчас занимаются специалисты госкорпорации «Тактическое ракетное вооружение».

Предполагается, что в результате модернизации максимальная глубина погружения «Шквала» превысит 100 метров.

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http://nsn.fm/army-and-weapons/admiral-francuzskiy-fregat-nevidimka-ubedilsya-v-gotovnosti-flota-rf.html

http://www.arms-expo.ru/video/na-video-snyali-pusk-unikalnykh-nyryayushchikh-raketo-torped-vodopad/

https://zen.yandex.ru/media/id/5975b70f50c9e567255cc1ad/voennye-modernizirovali-samuiu-bystruiu-v-mire-torpedu-shkval-5a076ac09b403c693b0cd4b7