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Кто программирует науку? Михаил Величко

14:55. 22 ноября 2017 Просмотров - 73 Нет комментариев Опубликовал:

Наука не развивается сама по себе, ей незаметно управляют

Познавательное ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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