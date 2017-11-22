Кто программирует науку? Михаил Величко
14:55. 22 ноября 2017 Просмотров - 73 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Наука не развивается сама по себе, ей незаметно управляют
И направляют туда, куда нужно глобальной власти.
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai