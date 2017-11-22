Кто и зачем построил Колизей?

Кто же не знает визитную карточку Рима, но когда, кем и для чего был построен Колизей в Риме — Италия? История римского Колизея или как он из амфитеатра Флавия превратился в Колизей. Но уж слишком много в истории древнего Рима не состыковывается, чтобы не задуматься и над этим новым чудом света и его происхождением.

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Одного внимательного взгляда на Колизей хватает, чтобы обнаружить, что он сразу строился как «древние руины». Но примеры его довольно таки позднего строительства прекрасно видны. Известно, что «Колизей построен из камня, бетона и кирпича». Не странно ли, что в таком якобы очень древнем сооружении использован БЕТОН? Историки могут возразить, что бетон изобрели еще «древние» римляне более 2 тысяч лет назад. Но почему тогда его повсеместно не применяли в средневековом строительстве?

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Скорее, все якобы «древние» постройки из бетона гораздо более позднего происхождения, чем думают историки.

Колизей (Colloseo) строился в периоды правления императоров Древнего Рима Тита Веспассиана и его сына Тита из династии Флавиев. Поэтому Колизей еще называют амфитеатром Флавиев. Началось строительство в 72 веке н. э. при Веспассиане, а закончилось в 80 г. при Тите. Веспассиан захотел увековечить память о своей династии и укрепить величие Рима, добавив к этому триумф Тита после подавления восстания иудеев.

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Строили Колизей более 100 000 заключенных и пленных. Строительные камни добывались в каменоломнях под Тиволи (сейчас это пригород Рима с прекрасными дворцами, садами и фонтанами). Основными строительными материалами всех Римских сооружений являются травертин и мрамор. Как ноухау при постройке Колизея использовали красный кирпич и бетон. Камни вытесывались и скреплялись стальными скобами для укрепления каменных блоков.

Амфитеатры древности были чудесами архитектуры и инженерии, которыми не перестают восхищаться и современные специалисты. Амфитеатр Колизей, как и другие такие постройки, имеет форму эллипса, наружная длина которого 524м. Высота стен – 50 м. По большой оси длина стадиона 188 м, по малой оси – 156м. Длина арены составляет 85,5 м, ее ширина – 53,5 м. Ширина фундамента – 13 м. Построить такое грандиозное сооружение, да еще и на месте высушенного озера, ставило перед инженерами Флавиев ряд важных задач.

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Во-первых, нужно было осушить озеро. Для этого была придумана система гидростоков, наклонов и желобов, которые можно увидеть и сегодня, попав во внутрь Колизея. Стоки и желоба использовались и для отведения ливневых потоков, стекавшихся в систему канализации древнего города.

Во-вторых, нужно было сделать мегаконструкцию настолько прочной, чтобы она не разрушилась под собственным весом. Для этого конструкцию сделали арочной. Обратите внимание на изображение Колизея – в нем арки нижнего яруса, над ними арки среднего, верхнего и т.д. Это было гениальное решение, способное удержать колоссальный вес, а также придать сооружению вид легкости. Здесь же нужно упомянуть и еще об одном преимуществе арочных конструкций. Их заготовка не требовала суперквалифицированного труда. Рабочие в основном занимались созданием стандартизированных арок.

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В-третьих, был вопрос о строительных материалах. Мы уже упомянули здесь травертин, красный кирпич, мрамор, и использование бетона в качестве скрепляющего прочного раствора.

Удивительно, но древние архитекторы просчитали даже самый выгодный угол наклона, по которому нужно размещать сидения для публики. Этот угол составляет 30 ‘. На самых верхних сидениях угол наклона составляет уже 35’. Был еще ряд других инженерных и строительных вопросов, которые были успешно решены при возведении древней арены.

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Амфитеатр Флавиев во времена расцвета имел 64 входа — выхода, что позволяло впускать и выпускать публику за считанное время. Это изобретение древнего мира используется при строительстве современных стадионов, которые одновременно могут впускать ручейками зрителей через разные проходы в разные секции, не создавая толпу. Кроме того, была продуманная система коридоров и ступеней, и народ мог подниматься на ярусы к своим местам очень быстро. И сейчас можно наблюдать номера, выгравированные над входами.

Арена в Колизее была покрыта досками. Уровень пола можно было регулировать с помощью инженерных конструкций. При необходимости доски убирались и появлялась возможность организовывать даже морские сражения и битвы с животными. Гонки на колесницах в Колизее не проводились, для этого в Риме был построен цирк Максима. Под ареной находились технические помещения. В них могли содержаться животные, оборудование и пр.

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Вокруг арены, за внешним стенами, в подвальных помещениях гладиаторы ожидали своего выхода на арену, там были расставлены клетки с животными, были помещения для раненых и умерших. Все помещения связывались системой лифтов, поднимавшихся на тросах и цепях. В Колизее насчитали 38 лифтов.

С внешней стороны театр Флавиев был облицован мрамором. Входы в амфитеатр были украшены мраморными статуями богов, героев и знатных горожан. Были выставлены ограждения, сдерживающие натиск толпы, стремящейся попасть вовнутрь.

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В настоящее время внутри этого чуда древнего мира о его былом величии и удивительных приспособлениях свидетельствуют лишь грандиозные масштабы сооружения.

Арену окружали ряды сидений для публики, располагавшиеся в три яруса. Специальное место (podium) было отведено для императора, членов его семьи, весталок (жрицы-девы) и сенаторов.

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Граждане Рима и гости рассаживались на сидениях трех ярусов, строго согласно социальной иерархии. Первый ярус предназначался для городских властей, знатных горожан, всадников (вид сословия в Древнем Риме). На втором ярусе были места для римских граждан. Третий ярус предназначался для бедноты. Тит достроил еще четвертый ярус. Могильщикам, актерам и бывшим гладиаторам запрещалось находиться среди зрителей.

Во время представлений между зрителями сновали торговцы, предлагавшие свои товары и еду. Особым видов сувениров были детали гладиаторских костюмов и фигурки-изображения наиболее выдающихся гладиаторов. Как и Форум, Колизей служил сосредоточием социальной жизни и местом общения горожан.

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Начало разрушения Колизея было спровоцировано нашествием варваров в 408-410 годах нашей эры, когда арена прибывала в запустении и без должного ухода. С начала 11 века и до 1132 года амфитеатр использовался знатными родами Рима, как крепость а борьбе между собой, особенно известны род Франджипани и Аннибальди. Которые были вынуждены уступить Колизей английскому императору Генриху VII, который передал его римскому сенату.

В результате мощного землетрясения 1349 года Колизею были нанесены сильные повреждения, а так же обрушилась южная его часть. После этого события древнею арену стали использовать для добычи строительного материала, но не только обрушенную его часть, камни выламывали и из уцелевших стен. Так, из камней Колизея в XV и XVI веке были построены венецианский дворец, дворец канцелярии (Cancelleria), палаццо-Фарнезе. Не смотря на все разрушения большая часть Колизея уцелела, хотя в целом великая арена осталась обезображена.

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Улучшилось отношение церкви к старому памятнику древнего зодчества с середины 18 века, когда был избран папа Бенедикт XIV. Новый папа посвятил древнею арену Страстям Христовым — место, где пролита кровь христианских мучеников. По распоряжению папы посередине арены Колизея был поставлен больших размеров крест, а вокруг установить несколько алтарей. В 1874 году церковные атрибуты убрали из Колизея. После ухода Бенедикт XIV, церковные иерархи продолжали следить за сохранностью Колизея.

Современный Колизей, как архитектурный памятник, охраняется, а его обломки, по возможности, были установлены на прежние места. Несмотря на все испытания, выпавших на долю древней арены в течение тысячелетий, развалины Колизея, лишенные дорогой отделки, и сегодня производят сильное впечатление и дают возможность представить былое величие арены.

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Сегодня Колизей — символ Рима, а так же известная туристическая достопримечательность.

Если внимательно присмотреться к кирпичной кладке внутренних стен Колизея, то бросается в глаза, что края кирпичей обиты, весьма упорядочено, и обивка была произведена перед кладкой, а не с течением веков, что пытались изобразить, а кирпичи скреплены между собой составом, весьма напоминающим цемент ХIХ века. Вся кирпичная кладка кажется примерно одинаковой и построена из однородного кирпича. Такое ощущение, что при строительстве Колизея сразу же поддельно создавалась видимость якобы многовекового изнашивания сооружения.

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Еще лучше это видно в местах якобы «обрушившейся» кирпичной стены. Эти места кладки несомненно ненастоящие, построенные сегодняшнем «обрушившемся» виде. Если бы кирпичная стена подлинно обрушилась, то ее обнажившиеся «остатки старинных сводов» неестественно выглядят на гладкой кирпичной кладке Колизея. Все эти «переделки» сооружали сразу же при начальной постройке, так путались показать античность сооружения. Настоящие переделывания сводов неминуемы в старинных, зарывающихся в землю домах, смотрятся совершенно иначе.

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К примеру, храм святой Ирины в Стамбуле- Константинополе. Там отлично представительны бесчисленные следы настоящих переделок. Причем, верхняя часть стен смотрятся значительно новее, чем нижняя, в которой видно больше перекладок. Но в Колизее стены странным образом идентичны: что наверху, что внизу.

В настоящих древних сооружениях низ строения расположен обыкновенно под землей или в котловане, если ведутся археологические работы. Церковь святой Ирины уходит под землю на глубину 4 метра. И речь идет о средневековой постройке. А окрест Колизея нет никакого заметного оседания в землю. Получается что за две тысячи лет, арена была погружена в какой-то вакуум и над ней были не властны правила природы, которые распространяются на все остальные места на планете, и являются, кстати, главной датирующей вехой в археологии.

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Да что говорить, если под видом реконструкции, абсолютно неприкрыто, на виду у туристов, при помощи переносных строительных лесов, достройка Колизея происходит и в наше время.

Ватикан сильно и не прячет историю постройки. В Ватиканском дворце можно увидеть фреску, на которой изображены свежее спроектированные руины Колизея! Рядом нарисован ангел с циркулем и строительным углом. Он помогает строить Колизей. Но кому? Неужели — язычнику-императору, что было бы неуместно для ангела? Отнюдь нет. Имя строителя, а также год строительства прямо указаны на фреске. Рядом с изображением ,написано: «СЕДЬМОЙ ГОД ПАПЫ ПИЯ VII»

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Поскольку папа Пий VII правил в 1800-1823 г- ах, то речь идет о 1807 г. ! Этот же год повторен еще раз в надписи под фреской:

AMPHITHEATRUM FLAVIUMA, PIO VII CONTRA, RUINAM EXCELSO FULCIMENTO SOLIDAТUЕ ET PLURIFARIAM SUBSТRUCTIONE MUNIТUM ANNO MDCCCVII.

Перевод: АМФИТЕАТР ФЛАВИЕВ ПИЙ VII, РУИНЫ ВОЗВЫШЕННО ПОКОЯТСЯ НА ТВЕРДЫНЕ И, СВЕРХ ТОГО, НА МНОГООБРАЗНЫХ ОСНОВАНИЯХ, СТРОИТЕЛЬ ГОД 1807.

Итак, возведение Колизея как «древних» руин начинается в 1807 году. Правда, 1807, согласно фреске, это только начало с создания проекта, после чего и должно было начаться возведение развалин. Наверно вам интересно узнать год окончания этой аферы? Как не странно это можно прочитать на мраморной табличке, которая висит над входом в амфитеатр. На которой указан год так называемой реконструкции Колизея 1852 году, на седьмом году правления Пия IX (1846-1878). Это и есть настоящая дата завершения строительства Колизея — 1852 год, полтора столетия назад.

После своей постройки Колизей был сильно разрекламирован. А 7 июля 2007 года он даже попал в список так называемых «новых семи чудес света», заняв там второе место после Великой китайской стены.

Но если Колизей был воздвигнут в XIX в, то на каком же основании его приписали императору Флавию Веспасиану, жившему якобы в I в. Обратимся к общепринятой традиционной истории.

«Колизей — самый большой древнеримский амфитеатр и одно из чудес света. Находится в Риме на месте пруда. Начал строительство император Веспасиан Флавий, а закончил его сын в 80 г. н.э. император Тит Флавий… Изначально Колизей назывался, по фамилии императоров Флавиев, амфитеатром Флавиев, нынешнее его название (по-латински Colosseum, по-итальянски Coliseo) закрепилось за ним потом…. Это место было для граждан Рима местом веселья и зрелищ … Нашествия варваров положили начало разрушения амфитеатра. В XI-XII веках амфитеатр использовали как цитадель римские рода Аннибальди и Франджипани. Потом амфитеатр Флавиев перешел к Генриху VII, который преподнес его в дар римскому народу. Еще в 1332 г. здесь устраивали бой быков. Но скорее всего, в 1332 г. бои быков происходили не в нынешнем Колизее, а в том городском амфитеатре итальянского Рима, который позднее был, переделан в замок святого Ангела, но с той поры начинается его регулярный разгром …

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Само слово “амфитеатр” объединяет в себе два греческих слова, означающих “двойной театр” или “театр с обеих сторон” и весьма точно передает архитектурные особенности данного вида древнеримской архитектуры. Что же касается названия “Колизей”, то по одной версии оно происходит от латинского «сolosseum», что значит “колоссальный, а по другой — связано с располагавшейся неподалеку исполинской статуей Нерона, которая именовалась “Колоссом”. Обе версии имеют равные права на существование, благо сходятся в одном — подчеркивают циклопические размеры Колизея. Недаром для его строительства было использовано более 100 тыс. куб. метров натурального камня, при этом 45 тыс. — для внешней стены. Неудивительно, что для подвоза мрамора была построена специальная дорога. Что же касается названия “Амфитеатр Флавиев”, то оно обусловлено тем, что Колизей стал коллективным сооружением представителей этой императорской династии — Веспасиан, Тит и Домициан строили его 8 лет, с 72 по 80 год н.э.

Строительство было начато Веспасианом после его военных побед в Иудее, а завершал строительство уже его сын Тит, по свидетельству известного историка Светония — «При освящении амфитеатра и спешно выстроенных поблизости бань он (Тит — прим. авт.) показал гладиаторский бой, на диво богатый и пышный; устроил он и морское сражение на прежнем месте, а затем и там вывел гладиаторов и выпустил в один день пять тысяч разных диких зверей». Такое начало истории Колизея в какой-то мере определило его дальнейшую судьбу — долгое время он был главным местом для специфических увеселительных зрелищ, которые так хорошо знакомы нам по современному кинематографу и художественной литературе — гладиаторские бои и травля зверей, лишь малая часть забав, которые влекли римлян к арене. Правление императора Макрина ознаменовалось для Колизея сильным пожаром, однако по приказу Александра Севера он был восстановлен, а в 248 году, при императоре Филиппе, в нем с большой торжественностью прошло празднование тысячелетнего существования Рима.

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Согласно сохранившимся свидетельствам очевидцев, в ходе “торжеств” было убито 60 львов, 32 слона, 40 диких лошадей и десятки других животных, таких как лоси, зебры, тигры, жирафы и гиппопотамы. Кроме того, животными дело не ограничилось и восторженные зрители смогли лицезреть бои в общей сложности 2000 гладиаторов. Проходили столетия, а Колизей по-прежнему сохранял статус главного культурного центра Древнего Рима, практически не менялся и характера представлений для горожан — только в 405 году император Гонорий наложил запрет на проведение гладиаторских боев, поскольку это противоречило духу христианства, которое, начиная со времен Константина Великого, стало государственной религией Римской империи. Впрочем, звериные травли продолжали радовать римлян вплоть до смерти Теодориха Великого. Период Средневековья стал временем заката Колизея — в XI-XII вв., он служил крепостью для соперничавших между собой знатных родов Рима, особенно преуспели на данном поприще Франджипани и Аннибальди, которые в итоге вынужденно уступили Колизей императору Генриху VII. Последний подарил знаменитую арену римскому сенату и народу, благодаря чему, вплоть до первой трети XIV века в Колизее еще проводили разнообразные игры, включая бои быков.

Как это ни парадоксально, но причиной дальнейшего упадка Колизея стало его великолепие. Дело в том, что стены Колизея были сложены из крупных блоков травертинового мрамора, который добывали в городе Тиволи. Мраморные блоки скреплялись стальными скобами, благо были тщательно притерты между собой и не требовали раствора для лучшего сцепления. Примененные материалы, а также сама технология строительства привели не только к тому, что Колизей смог просуществовать многие века, но и к тому, что для римлян XV-XVI вв. он превратился в источник ценнейших материалов, к тому, же легко разбираемый на отдельные части. Мрамор Колизея внес свою долю в строительство Венецианского дворца, дворца Канцелярии и палаццо-Фарнезе.

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Только в XVIII столетии римские папы сменили утилитарный подход к Колизею, так Бенедикт XIV принял его под свою защиту, превратив в своего рода христианское святилище — посреди арены был установлен огромный крест, который обрамляли алтари в память истязаний, шествия на Голгофу и крестной смерти Спасителя. Этот комплекс был демонтирован уже в конце XIX века.

Внешняя сторона Колизея состояла из трех ярусов арок, между которыми располагались полуколонны, в нижнем ярусе — тосканского, в среднем — ионического, а в верхнем — коринфского стиля. Сохранившиеся изображения Колизея времен его славы, позволяют сделать вывод, что пролеты арок среднего и верхнего ярусов были украшены статуями. Над верхним ярусом был выстроен четвёртый этаж, представлявший сплошную стену, которая была рассечена коринфскими пилястрами на компартименты и имела по четырёхугольному окну в середине каждого компартимента. Карниз этого этажа имел специальные отверстия, для установки деревянных балок, служащих опорой для растягиваемого над ареной тента. На оконечностях большой и малой осей эллипса располагались четыре главных входа, представляющие собой трехарочные ворота, из них двое были предназначены для императора, а остальные использовались как для торжественных шествий перед началом представлений, так и для транспортировки в Колизей зверей и необходимых машин.

Зрители располагались на трибунах в соответствии со своим социальным статусом:

— нижний ряд, или подий (лат. podium) предназначался для императора, его семьи и высшей знати римского общества.

Отметим, что место императора возвышалось над остальными.

— далее, в три яруса, располагались места для публики. Первый ярус принадлежал городским властям и лицам из сословия всадников. Второй ярус был отведен для граждан Рима. Третий ярус занимали низшие сословия.

Под ареной располагался сложный лабиринт, для движения гладиаторов и содержания хищных животных, которых использовали для представлений.

В целом, одного лишь устройства Колизея, даже без учета его масштабов хватило бы для того, чтобы по-праву назвать это сооружение одним из “чудес света”. В нем органично соединись символизм мощи Рима, архитектурная сложность, говорящая о высокой технологической культуре и языческое буйство дохристианского прошлого империи. В одном здании воплотился огромный пласт истории одного из древнейших государств, колыбели европейской истории. Колизей — это подлинное достояние мировой культуры, одна из тех немногих нитей, что делает зримой связь времен и эпох.

Вернемся к вероятной истории. Так, в XV и XVI в. папа Павел II использовал материал из амфитеатра возводя венецианский дворц, кардинал Риарио – при строительстве дворца Канцелярии , папа Павел III – дворца Фарнеце. Колизей тут не при чем — просто камень и кирпич старого города XIV в. использовался для папских построек, после чего старая часть итальянского Рима и превратилась в развалины. Однако большая часть амфитеатра сохранилась, Сикст V хотел воспользоваться ею и построил суконную фабрику, а папа Климент IX использовал здание амфитеатр, как селитровый завод. В ХVIII в. папы опомнились или решили, что на паломниках можно заработать больше, чем на селитре. Бенедикт IV (1740-1758) приказал установить на арене грандиозный крест, а окрест него ряд алтарей в память крестной смерти Спасителя, который убрали крест и алтари из Колизея только в 1874 г. вероятно, они слишком уж сильно противоречили мнимой древности Колизея, придавая ему откровенно христианский облик, потому их и убрали.

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Итак, при Клименте IX (1592-1605) на месте Колизея работала суконная фабрика, а до того там, вероятно, был просто пруд. Ничего подобного в те времена, скорее всего, не было и в помине. Вероятно первым, кому пришло в голову воздвигнуть некое грандиозное сооружение, был папа Бенедикт XIV (1740-1758). Но и он явно намеревался воздвигнуть не «античный амфитеатр», а памятник христианским мученикам. Однако его преемники повели дело в другую сторону. При них и начинается подлинное строительство современного Колизея, изображаемое как якобы «легкая реставрация древнего амфитеатра».

Вот что сообщает Энциклопедический Словарь: «Папы, правившие после Бенедикта XIV, в в частности Пий VII и Лев XII укрепили контрфорсами стены, угрожавшие разрушением (читаем между строк: построили стены), а Пий IX починил в амфитеатре ряд внутренних переходов (читаем между строк: выстроил внутреннюю часть). С значительной внимательностью оберегается Колизей современным правительством Италии. По его распоряжению, под руководством ученых археологов на арене раскопали подвальные помещения, которые использовались когда-то, чтобы выводить на арену людей и животных и декорации, или запруживая арену, устраивать «наумахии».

Особенно нелепо звучит мысль историков о «наумахиях» — морских сражениях, представляемых на заполненной водой арене Колизея. При этом не дается никаких сколь-нибудь вразумительных объяснений — как именно и при помощи каких механизмов вода могла наполнять арену Колизея? Где сливные и наливные трубы? Водонапорные устройства? Водонепроницаемые стены со следами заполнения водой? Этого всего в Колизее нет.

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Теперь давайте рассмотрим историю римского Колизея в исторических источниках, а что они нам рассказывают об этом древнем амфитеатре, да еще и Флавиев. Ведь в них же должны были рассказать о таком достопримечательном строении как Колизей. Но так получилось, что ни одна летопись о Колизее ничего не упоминает. Вот два наиболее ярких примера.

Лицевой летописный свод — подробное изложение всемирной и русской истории, обычно датируемое XVI веком. Во втором и третьем томах подробно описывается история древнего Рима. Причем, что удачно, особенно много места уделено именно правлению императора Флавия Веспасиана, который, по мнению историков, заложил амфитеатр Колизей. Вообще, Лицевой летописный свод очень подробная летопись и содержит более шестнадцати тысяч прекрасных цветных рисунков, изготовленный специально для царей. Поэтому если даже там нет упоминаний о Колизее — ни в тексте, ни на рисунках — то приходится заключить, то в Москве XVI-XVII в. о Колизее ничего не знали. Поразительно, но таких упоминаний действительно нет.

Но может быть, Лицевой свод умалчивает о Колизее просто потому, что вообще не касается построек, воздвигнутых первым Флавием в Риме? Нет, это не так. В Лицевом своде достаточно подробно рассказано о том, как Веспасиан, вернувшись в Рим с Иудейской войны, тут же затеял строительство огромных и удивительных зданий. Но Колизей в их числе не упомянут. И вообще, о театре ничего не сказано. Говорится только о храмах, сокровищницах, библиотеках. Вот отрывок:

«Веспасиан задумался о том, как создать жертвенник кумиру и скоро воздвиг то, что превзошло всякое человеческое воображение. И все многоценные одеяния положил туда, и все чудесное и недоступное было, там собрано и положено на виду. Ради всего этого люди по всему миру путешествуют и трудятся, лишь бы только увидеть собственными глазами. Повесил же там иудейские завесы, как бы гордясь ими, и все золотом шитые ризы, а книги с законами повелел хранить в палате».

Лицевой свод повествует о достопримечательных сооружениях Веспасиана в Риме, построенных вслед за окончанием Иудейской войны. Но Колизей среди них не упомянут.

Ничего не сообщает о Колизее и Лютеранский хронограф 1680 г. — мировой летописный свод, в котором подробно описаны все римские происшествия. Она, так же, как и Лицевой свод, сообщает лишь о сооружении Веспасианом некоего «храма мира» по окончании Иудейской войны: «Лета Христова 77, храм мира сооружается, в нем же возлагаются украшения храма Иеросалимскаго, си есть сосуды Иудейския златыя. Законъ же и покровы багряныи въ палатахъ повелением Веспесиана сохранени».

На этом описание построек Веспасиана заканчивается. О Колизее — и вообще, о каком-либо амфитеатре, построенном Веспасианом в Риме, Лютеранский Хронограф полностью умалчивает. Более того, в подробном указателе имен и названий, приведенном в конце Хронографа, названия «Колизей» нет. Похожих названий тоже нет. Как же так, что не Лютеранском хронографе, как и Лицевом своде, не упомянут Колизей. Хотя написан он в 1680 г. и, казалось бы, его автор должен был знать о таком выдающемся сооружении, как Колизей. И называть его именно «Колизеем». Ведь это название, как нам говорят историки, закрепилось за Колизеем еще с VIII в. Почему же автор второй половины ХVII в. его еще не знает? Получается, что в ХVII в. Европа действительно еще ничего не знала о Колизее.

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Давайте обратимся теперь к «античным» писателям. Что они знают о величайшем амфитеатре древнего Рима, грандиозном Колизее? Считается, что о Колизее писали Светоний, Евтропий и другие «античные» авторы. Высказывается также мнение, что Колизей якобы воспел «античный» поэт 1 века н.э. Марциал. И даже пытался причислить его к семи чудесам света, удивительным образом предвосхитив решение современных нам историков (в 2007 году) о причислении Колизея к «семи новым чудесам света».

Но точно ли «античные» писатели говорили именно о Колизее в Италии, а не о каком-нибудь другом амфитеатре? Но тогда, может быть, и подлинный Колизей находится не в Италии, а в каком-то другом месте? И еще о один немаловажный вопрос. Когда, кем и где были обнаружены общеизвестные сегодня якобы «древнейшие» сочинения, говорящие о Колизее? Не в Ватикане ли? Причем уже после того, как было решено построить римский Колизей, и требовалось создать ему историю, найти «первоисточники», «подтверждающие» его существование в прошлом?

Возьмем для примера книгу Светония (в остальных написано, примерно, то же самое). Светоний сообщает о постройке в Риме императором Веспасианом, по возвращении с Иудейской войны, сразу нескольких сооружений: храм Мира, еще один храм,некий безымянный амфитеатр посреди города. Светоний пишет: « … предпринимал Веспасиан и новые стройки: храм Мира… храм Клавдия… амфитеатр в центре города…». Современные комментаторы полагают, что Светоний говорит здесь именно о Колизее . Но Светоний отнюдь не называет амфитеатр Колизеем и, вообще, не сообщает о нем никаких подробностей. Он пишет просто об «амфитеатре». Почему это обязательно Колизей? Никаких доказательств тому нет.

Евтропий в своей «Краткой истории от основания Города» приписывает постройку амфитеатра императору Титу Веспасиану, сыну императора Веспасиана. Но и он не приводит никаких данных, позволяющих отождествить амфитеатр Тита именно с Колизеем. Скупо сообщается лишь, что Тит Веспасиан «возвел в Риме амфитеатр, при освящении которого было убито на арене 5 тысяч зверей».

Еще один «античный» историк, Секст Аврелий Виктор пишет в «Истории Рима», что при императоре Флавие Веспасиане Риме было начато и закончено восстановление Капитолия … храма Мира, памятников Клавдия, Форума и создан был амфитеатр огромного размера. Но и здесь нет никаких подробностей, позволяющих отождествить этот амфитеатр именно с Колизеем. Не сказано, ни какого размера был амфитеатр , ни как он был устроен, ни в каком месте города он находился. И снова возникает вопрос: почему это — Колизей? Может быть, Аврелий Виктор имел в виду совсем другой амфитеатр?

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И так далее. Сообщения римских писателей не дают ровным счетом никаких оснований для отождествления амфитеатра Флавиев с нынешним Колизеем в итальянском Риме.

Что касается «Книги зрелищ» римского поэта Марциала, где он, как считается, воспел Колизей, то в ней тоже нет ничего такого, что однозначно указывало бы именно на Колизей. Да и сама эта книга может оказаться подделкой, поскольку, как давно замечено, она подозрительно не похожа на остальные сочинения Марциала. «От Марциала до нас дошел сборник в 14 книг эпиграмм, не считая в этом числе особой книги стихотворений, также названных эпиграммами, но относящихся исключительно к играм амфитеатра при Тите Флавии и Домициане». А даже если «Книга Зрелищ» Марциала — подлинник, то все равно, где доказательства того, что речь в ней идет о Колизее? Нет таких доказательств.

Вполне может, что Марциал и римские историки говорят вовсе не о Колизее в Италии, а о другом амфитеатре. Тем более что развалины весьма подходящего под эти описания огромного римского амфитеатра действительно существуют. Но это отнюдь не итальянский Колизей. В отличие от Колизея в Италии, этот другой, Колизей совершенно не рекламируется историками. Они окружили его гробовым молчанием и пытаются сделать вид, что его не существует.

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В наше время, Колизей находится под особенной охраной итальянского правительства, ведутся работы по сбору хаотично раскиданных мраморных обломков и установки их на предположительно предназначенных для этого места. Идущие рука об руку археологические раскопки и восстановительные работы позволили сделать целый ряд замечательных открытий. Однако в наши дни перед защитниками этого уникального памятника встают новые проблемы — начиная от многочисленных туристов, многие из которых не прочь прихватить с собой что-нибудь “на память” до негативного воздействия на камень Колизея атмосферного загрязнения, вибрации, вызванной городским движением и прочими факторами техногенного характера.

Несмотря на свою сложную историю и непростое существование в наши дни, Колизей, пусть и в виде развалин сохранил настолько величественный вид, что по результатам голосования был в 2007 году признан одним из 7 Новых чудес света.