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Круговая порука против властного лицемерия. Никита Кричевский

19:26. 22 ноября 2017 Просмотров - 143 Нет комментариев Опубликовал:

Когда на Руси первые колхозы появились?

Доктор экономических наук Никита Кричевский в специальном интервью для “Концептуал ТВ” рассказывает о своей книге “Антискрепа” посвященной  возникновению конфликта между народом и властью в России.

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Рекомендуем:

Антискрепа, Кричевский Н.А.

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Концептуал ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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