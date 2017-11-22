Круговая порука против властного лицемерия. Никита Кричевский

Концептуал СМИ Когда на Руси первые колхозы появились?

Доктор экономических наук Никита Кричевский в специальном интервью для “Концептуал ТВ” рассказывает о своей книге “Антискрепа” посвященной возникновению конфликта между народом и властью в России.



============================================================================

Рекомендуем:

Антискрепа, Кричевский Н.А.



============================================================================