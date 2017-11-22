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Кого убивает русофобия

15:12. 22 ноября 2017 Просмотров - 149 Нет комментариев Опубликовал:
Вслед за другими регионами США эпидемия бездомности распространяется на города Западного побережья.

Оригинал у aquilaaquilonis





















США стремительно превращаются в огромный бомжатник, но вместо того, чтобы позаботиться о благосостоянии своего народа, американское правительство выделяет 4,6 миллиарда долларов на борьбу с Россией в Восточной Европе. А значит, новые тысячи кельтогерманских нордобрюннидных женщин в США окажутся на улице и будут изнасилованы латиносами и неграми.


Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: США, экономика
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