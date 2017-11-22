Кого убивает русофобия
15:12. 22 ноября 2017 Просмотров - 149 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Вслед за другими регионами США эпидемия бездомности распространяется на города Западного побережья.
Оригинал у aquilaaquilonis
США стремительно превращаются в огромный бомжатник, но вместо того, чтобы позаботиться о благосостоянии своего народа, американское правительство выделяет 4,6 миллиарда долларов на борьбу с Россией в Восточной Европе. А значит, новые тысячи кельтогерманских нордобрюннидных женщин в США окажутся на улице и будут изнасилованы латиносами и неграми.
Оригинал у aquilaaquilonis
США стремительно превращаются в огромный бомжатник, но вместо того, чтобы позаботиться о благосостоянии своего народа, американское правительство выделяет 4,6 миллиарда долларов на борьбу с Россией в Восточной Европе. А значит, новые тысячи кельтогерманских нордобрюннидных женщин в США окажутся на улице и будут изнасилованы латиносами и неграми.
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com