Как паразитические корпоративные лобби сломали министра здравоохранения Франции





Да, а как у нас обстоит дело с борьбой против пропаганды в кинозалах и на телеэкранах таких ядовитых веществ, как табак и алкоголь?



А у нас как всегда: мы впереди планеты всей.



„Министр здравоохранения России Вероника Скворцова в интервью телеканалу «Москва 24»



Интересно, если для министра полстакана водки – это „микродоза”, то каков же объём её дозы обычной? Видимо, чтобы справляться со своими министерскими обязанностями по охране здоровья граждан, Скворцовой требуется не менее полбутылки водки в день. Куда там до неё Вальке-стакану (не будем уточнять: кто в курсе. тот поймёт)… Вот результат давления со стороны иудейских педерастов, которые, как и в России, полностью оккупировали театральные, кинематографические и прочие подмостки. Уже не говоря о нажиме со стороны табачных корпораций, подавляющим большинством владельцев которых являются всё те же…Да, а как у нас обстоит дело с борьбой против пропаганды в кинозалах и на телеэкранах таких ядовитых веществ, как табак и алкоголь?А у нас как всегда: мы впереди планеты всей.„Министр здравоохранения России Вероника Скворцова в интервью телеканалу «Москва 24» заявила , что микродозы алкоголя полезны организму, и порекомендовала россиянам употреблять не более полутора бутылок водки в неделю.”Интересно, если для министра полстакана водки – это „доза”, то каков же объём её дозы обычной? Видимо, чтобы справляться со своими министерскими обязанностями по охране здоровья граждан, Скворцовой требуется не менее полбутылки водки в день. Куда там до неё



Не знаю, как насчёт ста грамм, но вот девять грамм иным министрам РФ явно пошли бы на пользу.



P.S. Кстати, наши доморощенные подмостковые деятели от министра здравоохранения не отстают. Так, иудей Бунимович считает, что сигарета на сцене – вполне нормальное явление.





Е. Бунимович: "Сцены курения на сцене театра не являются пропагандой курения



Каждый раз, открывая иноязычные новостные сайты, испытываешь своеобразное чувство, вроде гадливости. Впрочем, как и большинство русскоязычных.Однако знать, что там происходит, какова их интерпретация событий, что выделяется главным – короче, держать руку на пульсе – необходимо.Вот французский новостной сайт Franceinfo . Одна из топовых новостей прошедших дней – заявление министра здравоохранения Франции Аньес Бузин о показе курящих в фильмах.15 ноября в Сенате министр заявила () буквально следующее: .”"Je ne comprends pas, aujourd'hui, l'importance de la cigarette dans le cinéma français. Il se trouve que j'en ai parlé au Conseil des ministres à Françoise Nyssen pour l'alerter. Il y aura des mesures en ce sens.".”

Источник: ss69100.livejournal.com