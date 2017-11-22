Как паразитические корпоративные лобби сломали министра здравоохранения Франции
17:26. 22 ноября 2017 Просмотров - 127 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Каждый раз, открывая иноязычные новостные сайты, испытываешь своеобразное чувство, вроде гадливости. Впрочем, как и большинство русскоязычных.
Однако знать, что там происходит, какова их интерпретация событий, что выделяется главным – короче, держать руку на пульсе – необходимо.
Вот французский новостной сайт Franceinfo. Одна из топовых новостей прошедших дней – заявление министра здравоохранения Франции Аньес Бузин о показе курящих в фильмах.
15 ноября в Сенате министр заявила (российскому читателю следует сделать поправку на абсолютное следование толерантности в высказываниях официальных лиц, когда форма выражения допускается лишь крайне мягкая) буквально следующее:
„Я не понимаю, почему в наши дни такое важное значение придаётся (показу) сигареты во французском кинематогрфе. Я говорила об этом на заседании Совета министров с министром культуры Франсуазой Ниссен с целью обратить её внимание (на проблему). Решено принять соответствующие меры.”
"Je ne comprends pas, aujourd'hui, l'importance de la cigarette dans le cinéma français. Il se trouve que j'en ai parlé au Conseil des ministres à Françoise Nyssen pour l'alerter. Il y aura des mesures en ce sens."
Однако уже 21 ноября министр Бузин в своём Твиттере дала задний ход:
„Я никогда не предполагала и не упоминала о запрете сигареты ни в кино, ни в любой другой области искусства. Свобода творчества должна быть гарантирована.
Сенаторша, которой в прошлый четверг я отвечала, также не вносила подобных предложений. Следовательно, вся эта полемика должна быть прекращена.”
Не знаю, как насчёт ста грамм, но вот девять грамм иным министрам РФ явно пошли бы на пользу.
P.S. Кстати, наши доморощенные подмостковые деятели от министра здравоохранения не отстают. Так, иудей Бунимович считает, что сигарета на сцене – вполне нормальное явление.
Однако знать, что там происходит, какова их интерпретация событий, что выделяется главным – короче, держать руку на пульсе – необходимо.
Вот французский новостной сайт Franceinfo. Одна из топовых новостей прошедших дней – заявление министра здравоохранения Франции Аньес Бузин о показе курящих в фильмах.
15 ноября в Сенате министр заявила (российскому читателю следует сделать поправку на абсолютное следование толерантности в высказываниях официальных лиц, когда форма выражения допускается лишь крайне мягкая) буквально следующее:
„Я не понимаю, почему в наши дни такое важное значение придаётся (показу) сигареты во французском кинематогрфе. Я говорила об этом на заседании Совета министров с министром культуры Франсуазой Ниссен с целью обратить её внимание (на проблему). Решено принять соответствующие меры.”
"Je ne comprends pas, aujourd'hui, l'importance de la cigarette dans le cinéma français. Il se trouve que j'en ai parlé au Conseil des ministres à Françoise Nyssen pour l'alerter. Il y aura des mesures en ce sens."
Однако уже 21 ноября министр Бузин в своём Твиттере дала задний ход:
„Я никогда не предполагала и не упоминала о запрете сигареты ни в кино, ни в любой другой области искусства. Свобода творчества должна быть гарантирована.
Сенаторша, которой в прошлый четверг я отвечала, также не вносила подобных предложений. Следовательно, вся эта полемика должна быть прекращена.”
Вот результат давления со стороны иудейских педерастов, которые, как и в России, полностью оккупировали театральные, кинематографические и прочие подмостки. Уже не говоря о нажиме со стороны табачных корпораций, подавляющим большинством владельцев которых являются всё те же…
Да, а как у нас обстоит дело с борьбой против пропаганды в кинозалах и на телеэкранах таких ядовитых веществ, как табак и алкоголь?
А у нас как всегда: мы впереди планеты всей.
„Министр здравоохранения России Вероника Скворцова в интервью телеканалу «Москва 24» заявила, что микродозы алкоголя полезны организму, и порекомендовала россиянам употреблять не более полутора бутылок водки в неделю.”
Интересно, если для министра полстакана водки – это „микродоза”, то каков же объём её дозы обычной? Видимо, чтобы справляться со своими министерскими обязанностями по охране здоровья граждан, Скворцовой требуется не менее полбутылки водки в день. Куда там до неё Вальке-стакану (не будем уточнять: кто в курсе. тот поймёт)…
Да, а как у нас обстоит дело с борьбой против пропаганды в кинозалах и на телеэкранах таких ядовитых веществ, как табак и алкоголь?
А у нас как всегда: мы впереди планеты всей.
„Министр здравоохранения России Вероника Скворцова в интервью телеканалу «Москва 24» заявила, что микродозы алкоголя полезны организму, и порекомендовала россиянам употреблять не более полутора бутылок водки в неделю.”
Интересно, если для министра полстакана водки – это „микродоза”, то каков же объём её дозы обычной? Видимо, чтобы справляться со своими министерскими обязанностями по охране здоровья граждан, Скворцовой требуется не менее полбутылки водки в день. Куда там до неё Вальке-стакану (не будем уточнять: кто в курсе. тот поймёт)…
Не знаю, как насчёт ста грамм, но вот девять грамм иным министрам РФ явно пошли бы на пользу.
P.S. Кстати, наши доморощенные подмостковые деятели от министра здравоохранения не отстают. Так, иудей Бунимович считает, что сигарета на сцене – вполне нормальное явление.
Е. Бунимович: "Сцены курения на сцене театра не являются пропагандой курения
Источник: ss69100.livejournal.com