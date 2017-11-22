Гнилая голова, гнилые хвостики: координатор Навального в Перми за геноцид дончан и против Крыма

Среди пермских волонтеров Алексея Навального царит буйная радость. Какое счастье, к ним едет сам «недокандидат» в президенты Всея Руси. Не в Европу свалит на отдых, а заглянет 24 ноября в гости к провинциалам, мечтающим о райской жизни. Слышали про евроинтеграцию и евроценности на Украине? Примерно так навальнята и представляют себе новую жизнь.

Частная площадка для встречи с кумиром уже найдена. Стрелка забита на 18:30 по улице Уральской. Согласовывать с администрацией ничего не стали, ведь решили попартизанить и устроить «оппозиционную вписку» на частной территории. Интересно, сколько потом на этой площадке народу окажется? Наверное, как минимум пару тысяч? Врать, так не мелочиться…

Умиляет объявление в соцсети ВКонтакте: «Алексей Навальный лично приглашает вас на встречу. Приходите сами и зовите всех, кому будет интересно услышать о нём самом, его работе, идеях и предложениях».

Впрочем, ребята не привыкли головой думать, что особенно заметно по координатору пермского штаба Навального Наталье Вавиловой. Эта дамочка, никого не стесняясь, пропагандирует в социальной сети ВКонтакте антироссийскую политику, поддерживает АТО на Украине, заявляет об оккупации Крыма и ставит под сомнение разумность крымчан, проголосовавших на референдуме за воссоединение Крыма с Россией.

Ее кумиры - певец Макаревич, кающаяся грешница Ахеджакова, престарелый актер Басилашвили, почему-то причисляющие себя к русским и навешивающие на Россию свои стереотипы и непонимание исторической ситуации. Да и сама Вавилова периодически страдает в Сети, слушая песню группы «Телевизор» «Ты прости нас, Украина». Кстати, песенка «висит» на ее страничке аж с 2015 года, значит, в душу влезла к стороннице Навального.

Что и говорить, в региональных штабах Навального каких только фриков и моральных уродов не водится. Даже сатанисты… Появление дамочек наподобие Вавиловой простая закономерность: к Навальному липнет все, на что мухи садиться лишь не брезгуют.

Достаточно сравнить ее высказывания относительно человека, защищавшего в качестве добровольца мирное население Донбасса от неонацистов из батальонов «Азов» и пр., и про крымский референдум. Вавиловой не хватает ни ума, ни совести, чтобы понять простой факт: над крымчанами зависла угроза геноцида, устроенного Киевом несогласным с новой властью (хунтой). Люди сделали то, о чем мечтали многие годы после распада Союза – вернулись в Россию. Но пермской либералке на это плевать…

Впрочем, даже на простой вопрос об оккупации Украины она не смогла ответить внятно.

И с такими людьми Навальный пытается получить власть в стране? Такую команду собирает под свою руку? Глупцов и предателей, которых из политики пинками гнать нужно. Но он не гонит… Почему? Ответ простой: подобное притягивает подобное, рыба гниет с головы и пр. Закон слияния, который трудно игнорировать. И кому нужна «будущая Россия Навального», где страной начнут управлять фрики, ее продающие?