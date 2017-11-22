Гипнотизирующий процесс производства в гифках

Мы привыкли видеть продукцию уже в готовом виде, но мало кто задумывается, как это ее так изготовили. В современном мире всё больше машин заменяют рабочие руки на фабриках и заводах, большинство процессов на производстве делаются машинами. Предлагаем вам понаблюдать за удивительным процессом производства тех или иных вещей, который вы нигде не увидите.







Пироги



Проволочная сетка



Тестирование маркеров



Заточка карандашей



Вилка



Паста



Цепи



Игральные карты



Пружина



Пули



Презервативы



Камуфляжный шлем



Ножницы



Крендели



Спички



Куриные наггетсы



Чипсы Pringles



Воздушные шары



Мороженое



Перемещение барьера на шоссе для движения в час пик

Источник: nashaplaneta.su