9 доказательств “огромности” России

«Сильнее и удивительнее всего сила воли проявляется в громадном срединном царстве, где Европа как бы возвращается в Азию – России». Фридрих Ницше

Мы настолько привыкли к тому, что Россия монополизировала правый верхний угол карты мира, что уже утратили ощущение реальных размеров страны. А тем временем государство, которое формировалось более 1000 лет, заслуживает самого пристального внимания.

Ниже мы приводим 9 удивительных фактов, которые покажут размеры самой большой страны на планете с самых интересных ракурсов:

Факт № 1. Крайние точки страны

Здесь мы рассмотрим континентальные крайние точки страны, две из которых являются крайними и для Евразии (север и восток):

Север – мыс Челюскин на Таймыре; южная – гора Базардюзю на Кавказе; запад – песчаная коса Гданьского залива возле Калининграда; восток – мыс Дежнева на Чукотке.

Между крайней западной и восточной точками 10.000 км, а это 25% длины экватора. Расстояние между южной и северной точками меньше и составляет «всего» 4.000 км – как от Парижа до Северного полюса.

Факт № 2. «Независимые» субъекты федерации

В составе Российской Федерации находятся 3 крупнейших субъекта, территория каждого из которых могла бы войти в 20-ку самых больших стран мира. Первый и самый большой административный субъект не только России, но и на планете – Республика Саха (Якутия). Этот регион вошел бы в 10-ку крупнейших стран мира, став абсолютно независимым.

Площадь Якутии составляет более 3,1 млн км², что составляет 17 % от площади страны. Это больше, чем площадь Аргентины, и это при том, что Аргентина — восьмое по размерам государство в мире.

Размеры Якутии лишь немного уступают размерам 7-го по площади государства в мире — Индии, площадь которой — 3,28 млн км². Удивительно и то, что население Индии на занимаемой площади уверенно движется к первому месту на планете — 1,32 млрд. человек (данные на 2016 год; в Китае — свыше 1,38 млрд. человек). В то время как население Якутии — меньше одного миллиона человек. Плотность населения республики Якутии является одной из самых низких по России.

Второй субъект — Красноярский край — занял бы 11 место, уступив Алжиру, а третий — Тюменская область — 19-е. При этом, площадь России без названных трех субъектов по-прежнему была бы крупнейшей в мире.

Факт № 3. Бесконечные реки

Подсчитано, что на территории России около 2,5 млн. рек. 9 из 10 имеют длину до 100 км. Общая длина водотоков составляет 8 (!) млн. км. – иначе говоря, российские реки могут «обнять» планету по экватору 200 раз.

Колоссальная длина и повсеместное размещение рек делают страну обладательницей одного из величайших запасов пресной воды в мире. 57 рек тянутся более чем на 1.000 км. Гидрографическая сеть покрывает все климатические зоны и активно внедрены в хозяйственную деятельность.

Факт № 4. Границы, «обнимающие» Землю

18 стран-соседей. 60.932 км. границ, из которых почти 38 тысяч проходят по морю. Граница России равна 1,5 экватора. Именно так – по некоторым критериям страна может быть сопоставлена только с планетой.

Самая протяженная граница России – это рубеж с Казахстаном. 7.500 км. – как расстояние между Москвой и Нью-Йорком.

Факт № 5. Самое большое болото в мире

Не так много стран в мире, которые могут сравнивать площадь физико-географических объектов с размерами других государств. Для России такие сравнения норма.

Грандиозное «Васюганье» — величайшее болото на планете. Площадь Васюганских болот — 53.000 км² (для сравнения: площадь Швейцарии — 41 тыс. км²; площадь Словакии — 48 845 км².)

75% площади сформировалось в последние 500 лет. Удивительно и то, что площадь ежегодно продолжает расти.

Болото служит главным источником пресной воды в регионе. Здесь находится 800 тысяч малых водоемов и сотни рек.

Здесь одни из самых крупных запасов залежей торфа (более 1 млрд тонн). Максимальная мощность слоя торфа равна 10 метрам. Торф активно вступает во взаимодействие с углекислым газом и болото служит естественным очищающих механизмом, сдерживающим парниковый эффект.

Факт № 6. Города за горизонтом

Расстояние между некоторыми городами просто колоссально. И это даже не Москва и Владивосток (9.000 км.), которые постоянно фигурируют в учебниках географии. Рассмотрим что-нибудь «по-экзотичнее».

Сыктывкар и Воркута находятся в одной республике – Коми. Расстояние между ними 901 км., что сопоставимо с расстоянием между Мадридом и Лондоном. Из-за кривизны планеты увидеть 2 этих города Республики Коми одновременно можно только с высоты 70 км. – примерная граница атмосферы.

Среди городов одного субъекта «рекордсменами» по расстоянию можно считать Якутск и Тикси (Саха-Якутия) — 1614 км. Единственным связующим каналом между ними служит одна из самых длинных рекпланеты — великая сибирская река Лена.

Факт № 7. «Железные» артерии

Главный транспорт в России это железнодорожный. Именно с развитием данного направления стало возможно развитие самых отдаленных регионов страны. Длина путей — чуть более 121 тыс. км. Будем честны – это «всего лишь» 3 место в мире после США и КНР. Но есть одна особенность: у лидеров рейтинга дороги густой сеткой покрывают всю территорию страны – в России же только европейская часть имеет развитую сеть путей сообщения. Сибирь же практически «белое пятно» за одним исключением – величественный Транссиб, прорезающий южную часть азиатской части страны.

Транссиб — самая длинная железнодорожная ветвь в мире, протяженностью около 9300 км. и возрастом более 120 лет. Проехав по нему, понимаешь, на что ушли полтора миллиарда золотом, 34 года борьбы с вечной мерзлотой, непроходимыми горами и лесами, и что это такое — 9 тысяч километров до Тихого океана.

Этот жизненноважный путь соединяет Москву и Хабаровск. Каждый россиянин должен хотя бы раз проехать этим путем, чтобы на себе ощутить бесконечность страны и дорог.

Факт № 8. Полуострова-гиганты

В состав России входит множество полуостровов, но среди них есть настоящие титаны. Прежде всего, это Таймыр – крупнейший полуостров России, замыкающий десятку крупнейших в мире. 400.000 км², что чуть больше Японии. Камчатка, в свою очередь больше Великобритании и занимает 270.000 км². Чукотка и Кольский полуострова еще меньше, хотя на карте Европы имели бы серьезный вес.

Факт № 9. Острова России

И напоследок то, о чем часто забывают: в состав России входит множество островов, которые разбросаны вдоль всего побережья. Площадь первой 10-ки по величине равна площади Румынии, а самый крупный остров Сахалин, площадь которого 76.000 км², чуть меньше Чехии.

Острова мало заселены и в основном находятся в Северном ледовитом океане. Общее количество изолированных участков суши, находящихся в юрисдикции РФ, сложно назвать. Многие крайне малы и необитаемы. Но стоит понимать, что многие острова России сопоставимы с размерами крупной европейской страны.

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https://zen.yandex.ru/media/id/59eebc107ddde8c43d0151f0/9-dokazatelstv-gromadnosti-rossii-5a099c02fd96b1f448c95d09?