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Зачем олигархам нужен “уренгойский мальчик”. Юрий Жуков

19:04. 21 ноября 2017 Просмотров - 371 4 коммент. Опубликовал:

Почему русских хотят заставить каяться?

Доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории РАН Юрий Николаевич Жуков комментирует высказывание школьника из Нового Уренгоя, который покаялся за «невинно погибших» во время Великой Отечественной войны солдат вермахта во время Центрального траурного митинга.

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Концептуал ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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4 коммент.»

  • 1280 462
    ФЕДОР ЗИМИН 21 ноября 2017 в 19:27 Ссылка Пометить
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    Этот мальчик – символ нашего будущего!

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  • 108 52
    Иван 21 ноября 2017 в 20:02 Ссылка Пометить
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    Сколько таких “мальчиков” те германцы перевешали и девок что рядом с ним выступали, перенасиловали.

    А вообще, извиниться можно. Отстреляться по Берлину сотней требующих проверки комплексов, и вслед за тем – ИЗВИНИТЬСЯ. Почему нет?

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  • 1458 872
    Oblichitel 21 ноября 2017 в 20:20 Ссылка Пометить
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    Да, я понял, историю “с мальчиков” поймут только те,кто мыслит глобально – а пока толпа мыслит через призму навязанных стереотипов – то будут играть на идеи иудаизма. Но ведь никто не поднимет вопрос – почему из Уренгоя? И почему он закончил своё выступление – словами призывающими к миру? Неужели люди хотят жить под указку жида и верить ему,что раз когда-то он два близких по духу народа столкнул лбами,то теперь нам нужно пожизненно считать друг друга врагами. Никто не задаётся вопросом – а простые люди хотели воевать? И кому это было прежде всего выгодно?

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  • 2894 2508
    александр 21 ноября 2017 в 21:33 Ссылка Пометить
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    Кремль уже давно продался пидосам.

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