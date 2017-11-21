Зачем олигархам нужен “уренгойский мальчик”. Юрий Жуков
19:04. 21 ноября 2017 Просмотров - 371 4 коммент. Опубликовал: brahman
Почему русских хотят заставить каяться?
Доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории РАН Юрий Николаевич Жуков комментирует высказывание школьника из Нового Уренгоя, который покаялся за «невинно погибших» во время Великой Отечественной войны солдат вермахта во время Центрального траурного митинга.
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Концептуал ТВ
Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai
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Этот мальчик – символ нашего будущего!
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Сколько таких “мальчиков” те германцы перевешали и девок что рядом с ним выступали, перенасиловали.
А вообще, извиниться можно. Отстреляться по Берлину сотней требующих проверки комплексов, и вслед за тем – ИЗВИНИТЬСЯ. Почему нет?
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Да, я понял, историю “с мальчиков” поймут только те,кто мыслит глобально – а пока толпа мыслит через призму навязанных стереотипов – то будут играть на идеи иудаизма. Но ведь никто не поднимет вопрос – почему из Уренгоя? И почему он закончил своё выступление – словами призывающими к миру? Неужели люди хотят жить под указку жида и верить ему,что раз когда-то он два близких по духу народа столкнул лбами,то теперь нам нужно пожизненно считать друг друга врагами. Никто не задаётся вопросом – а простые люди хотели воевать? И кому это было прежде всего выгодно?
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Кремль уже давно продался пидосам.