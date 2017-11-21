Зачем олигархам нужен “уренгойский мальчик”. Юрий Жуков

Концептуал СМИ Почему русских хотят заставить каяться?

Доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории РАН Юрий Николаевич Жуков комментирует высказывание школьника из Нового Уренгоя, который покаялся за «невинно погибших» во время Великой Отечественной войны солдат вермахта во время Центрального траурного митинга.



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