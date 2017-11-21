16 ноября 2017 г. в 20:00 МСК на Народном Славянском радио состоялся эфир на тему: “Великие Сущности Океанов и Морей (Киты и Дельфины)–Хранители Древней Мудрости”.



Сказители Юрий и Ольга Шевченко.



«Кто такие вы, дельфины – люди моря, Уважают вас любые корабли. И, наверное, в дельфиньем разговоре, Люди выглядят дельфинами земли»

Е. Евтушенко.



В передаче речь шла о Сознании Китовых. О том, что нам, людям Земли, необходимо установить сознательный контакт с Китами и Дельфинами, чтобы перейти на новую ступень Эволюции нашего Сознания. Это ключи для дальнейшей Эволюции Человечества, так как на Земле есть две биосферы для проживания: земная и водная. И эти две биосферы должны объединиться в один нерушимый Поток Жизни.



Дополнительный материал к эфиру: фильм “Симфония Океана” – https://youtu.be/w_Sg5HEISV4



Сайт Юрия и Ольги Шевченко – http://www.agnitour.com/



Эти и другие важные вопросы были озвучены в передаче 16 ноября 2017 в 20 часов по Москве.



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Источник: www.youtube.com