Великие Сущности Океанов и Морей Киты и Дельфины – Хранители Древней Мудрости
16 ноября 2017 г. в 20:00 МСК на Народном Славянском радио состоялся эфир на тему: “Великие Сущности Океанов и Морей (Киты и Дельфины)–Хранители Древней Мудрости”.
Сказители Юрий и Ольга Шевченко.
«Кто такие вы, дельфины – люди моря, Уважают вас любые корабли. И, наверное, в дельфиньем разговоре, Люди выглядят дельфинами земли»
Е. Евтушенко.
В передаче речь шла о Сознании Китовых. О том, что нам, людям Земли, необходимо установить сознательный контакт с Китами и Дельфинами, чтобы перейти на новую ступень Эволюции нашего Сознания. Это ключи для дальнейшей Эволюции Человечества, так как на Земле есть две биосферы для проживания: земная и водная. И эти две биосферы должны объединиться в один нерушимый Поток Жизни.
Дополнительный материал к эфиру: фильм “Симфония Океана” – https://youtu.be/w_Sg5HEISV4
Сайт Юрия и Ольги Шевченко – http://www.agnitour.com/
Эти и другие важные вопросы были озвучены в передаче 16 ноября 2017 в 20 часов по Москве.
Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!
Быть ДОБРУ!
—————————————-
Вы можете оказывать помощь “радио”:
Сбербанк VISA Electron
4276880193235417
Яндекс кошелек
41001780600797
Webmoney
R399095957515
U226147563760
B351044125411
Z118668641974
E367071008606
Visa QIWI Wallet
+79210796843
—————————————-
Источник: www.youtube.com