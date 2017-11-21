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Великие Сущности Океанов и Морей Киты и Дельфины – Хранители Древней Мудрости

09:41. 21 ноября 2017 Просмотров - 192 Нет комментариев Опубликовал:

16 ноября 2017 г. в 20:00 МСК на Народном Славянском радио состоялся эфир на тему: “Великие Сущности Океанов и Морей (Киты и Дельфины)–Хранители Древней Мудрости”.

Сказители Юрий и Ольга Шевченко.

«Кто такие вы, дельфины – люди моря, Уважают вас любые корабли. И, наверное, в дельфиньем разговоре, Люди выглядят дельфинами земли»
Е. Евтушенко.

В передаче речь шла о Сознании Китовых. О том, что нам, людям Земли, необходимо установить сознательный контакт с Китами и Дельфинами, чтобы перейти на новую ступень Эволюции нашего Сознания. Это ключи для дальнейшей Эволюции Человечества, так как на Земле есть две биосферы для проживания: земная и водная. И эти две биосферы должны объединиться в один нерушимый Поток Жизни.

Дополнительный материал к эфиру: фильм “Симфония Океана” – https://youtu.be/w_Sg5HEISV4

Сайт Юрия и Ольги Шевченко – http://www.agnitour.com/

Эти и другие важные вопросы были озвучены в передаче 16 ноября 2017 в 20 часов по Москве.

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Источник: www.youtube.com

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