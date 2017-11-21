В Госдуму внесен проект о запрете распространения криминальной субкультуры в соцсетях и СМИ

Сенатор Антон Беляков отметил, что популяризация преступного образа жизни не менее опасна, чем пропаганда суицида, наркотиков и экстремизма.

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Законопроект, запрещающий пропаганду криминальной субкультуры в интернете и средствах массовой информации, внесен в Госдуму.

«Запрещается в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях пропаганда криминальной субкультуры, которая выражается в распространении информации о социокультурных ценностях преступного мира, направленной на формирование привлекательности криминального образа поведения», следует из текста законопроекта, имеющегося в распоряжении ТАСС.

Соответствующие поправки предлагается внести в законы «О средствах массовой информации» и «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

В федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» предлагается внести изменения, дающие право Роскомнадзору во внесудебном порядке блокировать сайты, контент которых формирует представление о привлекательности криминального образа жизни.

«В России на законодательном уровне не допускается пропаганда суицида, наркотиков, экстремизма как негативных и общественно опасных явлений. Вместе с тем формально до настоящего времени отсутствует запрет на пропаганду криминальной субкультуры, хотя популяризация преступного образа жизни имеет отнюдь не меньшую степень общественной опасности, а сама криминальная субкультура напрямую связана с экстремизмом, рэкетом и другими нарушениями законности и правопорядка», — отмечает автор законопроекта сенатор Антон Беляков.

Он сообщил, что в России активно функционирует неформальное молодежное сообщество, члены которого пропагандируют среди несовершеннолетних воровские и тюремные понятия, требуют соблюдения «воровского кодекса», собирают деньги на так называемый общак и устанавливают параллельную структуру власти по аналогии со взрослым преступным миром. Сенатор убежден, что необходимо предотвратить дальнейшее распространение этого опасного явления.

Можно поздравить наших законотворцев. Понадобилось всего лишь 27 лет для того, что бы очнуться. Неужели дошло?…

Источник: nnm.me