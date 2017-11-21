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В Госдуму внесен проект о запрете распространения криминальной субкультуры в соцсетях и СМИ

10:05. 21 ноября 2017 Просмотров - 353 5 коммент. Опубликовал:

В Госдуму внесен проект о запрете распространения криминальной субкультуры в соцсетях и СМИ

Сенатор Антон Беляков отметил, что популяризация преступного образа жизни не менее опасна, чем пропаганда суицида, наркотиков и экстремизма.

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Законопроект, запрещающий пропаганду криминальной субкультуры в интернете и средствах массовой информации, внесен в Госдуму.
«Запрещается в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях пропаганда криминальной субкультуры, которая выражается в распространении информации о социокультурных ценностях преступного мира, направленной на формирование привлекательности криминального образа поведения», следует из текста законопроекта, имеющегося в распоряжении ТАСС.
Соответствующие поправки предлагается внести в законы «О средствах массовой информации» и «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
В федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» предлагается внести изменения, дающие право Роскомнадзору во внесудебном порядке блокировать сайты, контент которых формирует представление о привлекательности криминального образа жизни.
«В России на законодательном уровне не допускается пропаганда суицида, наркотиков, экстремизма как негативных и общественно опасных явлений. Вместе с тем формально до настоящего времени отсутствует запрет на пропаганду криминальной субкультуры, хотя популяризация преступного образа жизни имеет отнюдь не меньшую степень общественной опасности, а сама криминальная субкультура напрямую связана с экстремизмом, рэкетом и другими нарушениями законности и правопорядка», — отмечает автор законопроекта сенатор Антон Беляков.

В Госдуму внесен проект о запрете распространения криминальной субкультуры в соцсетях и СМИ

Он сообщил, что в России активно функционирует неформальное молодежное сообщество, члены которого пропагандируют среди несовершеннолетних воровские и тюремные понятия, требуют соблюдения «воровского кодекса», собирают деньги на так называемый общак и устанавливают параллельную структуру власти по аналогии со взрослым преступным миром. Сенатор убежден, что необходимо предотвратить дальнейшее распространение этого опасного явления.

В Госдуму внесен проект о запрете распространения криминальной субкультуры в соцсетях и СМИ

Можно поздравить наших законотворцев. Понадобилось всего лишь 27 лет для того, что бы очнуться. Неужели дошло?…

Источник: nnm.me

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5 коммент.»

  • 1274 954
    klim 21 ноября 2017 в 12:04 Ссылка Пометить
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    Видимо кому то из власть предержащих досталось по тыкве в подъезде, вот и глазки открылись на беспредел в стране.

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  • 47 33
    Радомир 21 ноября 2017 в 12:31 Ссылка Пометить
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    Расцвела буйным цветом малина,
    Разухабилсь разная тварь.

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  • 6186 4776
    Павел 21 ноября 2017 в 14:14 Ссылка Пометить
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    Давно пора!

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  • 176 103
    Ъ 21 ноября 2017 в 14:44 Ссылка Пометить
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    Инициатива правильная…Мне старшие дети рассказывают о том,как заставляют выполнять приказания в интернете других детей…не выполнишь-узнают все…суицид-конечная цель.Страшная увлекательная игра для 12-13 летних,приносящее бабло тварине.АУЕ…непонятная по специфике затуманивания мозга “тепличных” детей” манипуляция..Мой вердикт-папы нет.Вернее есть физиологически,авторитета-0.Это же даже не на города направлено…А на ПГТ,крупные станицы и села.Вы полагаете люди это что-то новое…С 90-ых так обирают молодежь.”Помогать общаку”…Это еще до интернета было…Сейчас…-дошла проблема до долб…в в правительстве,всего 20 лет прошло.

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