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Сводки от ополчения Новороссии 21 ноября 2017

09:57. 21 ноября 2017 Просмотров - 583 Один комментарий Опубликовал:

Преступления ВСУ в Донбассе (клип на песню Павла Юсова)

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Карта обстрелов территории ЛНР за текущие сутки

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Ситуация в Желобке репортаж с передового рубежа обороны ЛНР

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Военная обстановка в районе Коминтерново

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Обстрел Спартака со стороны ВСУ сгорел дом по ул Центральной

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«На Войне, как на Войне». Документальный проект NewsFront «Донбасс На линии огня» Фильм 7 й 18+

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Плач поселка Донецкого: Остановите войну

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Автоматчики ОРБ «Спарта» на тактических занятиях Кадры Максима Фадеева

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Спартанцы. Пулемётчик Паша. Документальный проект News Front Максима Фадеева

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Ни воды, ни света, ни газа и каждый вечер обстреливают – жительница Спартака

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Обстрел Спартака со стороны ВСУ: сгорел дом по ул. Центральной

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Один комментарий»

  • 22260 7758
    Люся 21 ноября 2017 в 12:12 Ссылка Пометить
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    “Бойня в Идлибе: Сотни боевиков убиты и ранены …”,американцы направляют их остатки в Афганистан,они вечно белые и пушистые и ни при чём.Хорошо бы боевиков АТО вот также направить,но в страны ЕС!Справедливо ведь,кто раскручивал,тот пусть и получает своё воинство.

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