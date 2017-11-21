Сводки от ополчения Новороссии 21 ноября 2017
09:57. 21 ноября 2017 Просмотров - 583 Один комментарий Опубликовал: admin
- 14:26 Преступления ВСУ в Донбассе (клип на песню Павла Юсова).
- 14:00 Карта обстрелов территории ЛНР за текущие сутки.
- 09:54 Ситуация в Желобке репортаж с передового рубежа обороны ЛНР.
- 09:54 Военная обстановка в районе Коминтерново.
- 09:54 Обстрел Спартака со стороны ВСУ сгорел дом по ул Центральной.
- 09:48 «На Войне, как на Войне». Документальный проект NewsFront «Донбасс На линии огня» Фильм 7 й 18+.
- 00:26 Плач поселка Донецкого: Остановите войну.
- Вчера 23:09 Автоматчики ОРБ «Спарта» на тактических занятиях Кадры Максима Фадеева.
- Вчера 23:07 Спартанцы. Пулемётчик Паша. Документальный проект News Front Максима Фадеева.
- Вчера 20:53 Ни воды, ни света, ни газа и каждый вечер обстреливают – жительница Спартака.
- Вчера 20:07 Обстрел Спартака со стороны ВСУ: сгорел дом по ул. Центральной.
Преступления ВСУ в Донбассе (клип на песню Павла Юсова)
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Карта обстрелов территории ЛНР за текущие сутки
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Ситуация в Желобке репортаж с передового рубежа обороны ЛНР
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Военная обстановка в районе Коминтерново
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Обстрел Спартака со стороны ВСУ сгорел дом по ул Центральной
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
«На Войне, как на Войне». Документальный проект NewsFront «Донбасс На линии огня» Фильм 7 й 18+
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Плач поселка Донецкого: Остановите войну
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Автоматчики ОРБ «Спарта» на тактических занятиях Кадры Максима Фадеева
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Спартанцы. Пулемётчик Паша. Документальный проект News Front Максима Фадеева
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Ни воды, ни света, ни газа и каждый вечер обстреливают – жительница Спартака
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Обстрел Спартака со стороны ВСУ: сгорел дом по ул. Центральной
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
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“Бойня в Идлибе: Сотни боевиков убиты и ранены …”,американцы направляют их остатки в Афганистан,они вечно белые и пушистые и ни при чём.Хорошо бы боевиков АТО вот также направить,но в страны ЕС!Справедливо ведь,кто раскручивал,тот пусть и получает своё воинство.