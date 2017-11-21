Главная » Невероятное в мире

Стало известно о выбросе радиации на Урале (ОБНОВЛЕНО)

10:42. 21 ноября 2017 Просмотров - 190 Нет комментариев Опубликовал:
Новость обновляется
Стало известно о выбросе радиации на Урале (ОБНОВЛЕНО) | Русская весна

Экстремально высокое загрязнение окружающей среды радиоактивным изотопом рутения Ru-106 было зафиксировано в Челябинской области в сентябре—октябре 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Росгидромета.

«С 25 сентября до 1 октября превышение суммарной бета-активности в пробах радиоактивных аэрозолей и выпадений фиксировали все посты, расположенные на Южном Урале. В пробах радиоактивных аэрозолей из пунктов наблюдения Аргаяш и Новогорный обнаружен радиоизотоп Ru-106», — говорится в сообщении.

Так, в районе населённого пункта Аргаяш фон оказался превышен в 986 раз по сравнению с предыдущим месяцем, а в соседнем Новогорном — в 440 раз.

В метеорологической службе добавили, что в результате антициклонов в южной части Западной Сибири, на Южном Урале, в Прикаспийской низменности и Предкавказье возникли условия для переноса загрязняющих веществ в район Средиземноморья и затем на север Европы.

Уточняется, что с 29 сентября по 3 октября Ru-106 был обнаружен в незначительных количествах на территории стран Евросоюза. В начале октября в Германии заявили, что источник повышения уровня радиации в ЕС находился на Урале.

Читайте также: Порошенко чуть не лишили глаза в Днепропетровске (ВИДЕО)

ОБНОВЛЕНО. Глава Росгидромета Максим Яковенко в беседе с журналистами подчеркнул, что зафиксированный выброс в воздухе рутения-106 не превышает предельно допустимых концентраций.

«Факт был, но концентрации, что отловились, были в сотни-тысячи раз ниже предельно допустимых концентраций (ПДК). То есть, никакой опасности нет», – сообщил Яковенко.

«По поводу источника (выброса — прим. ред.) — мы не ищем его по одной простой причине: чего его искать, когда нет опасности», — добавил он.

Яковенко добавил, что концентрации в Румынии в указанный период были в 1,5-2 раза выше, чем концентрации в России, концентрации в Польше и на Украине были такими же, как в России.

«Поэтому определить, из какой страны пошел выброс и что это такое было, мы такой задачи не ставили», — пояснил глава Росгидромета.

Со своей стороны «Росатом» сообщил, что никаких инцидентов и аварий на его объектах не происходило.

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Против молчания и лжи о фукусимской катастрофе
...до грунтовых вод, начнётся чудовищный выброс радиации. Это же самое я повторил... России (эффект Чернобыля, который стал результатом сионисткой мести за террор... которой так глубоко насыщен печально известный фильм «Земляне». Обстоятельная публикация ...
Ядерные удары недавнего прошлого
...всех Чернобыльская авария вовсе не выбросом радиации, а угрозой взрыва критической массы... канала Печора-Кама. Результатом стало появление среди лесного массива ядерного...не делает их автоматически карстовыми. Известно, что под землёй существует развитая...
Чернобыльская авария это теракт
...положено на бумагу и конечно стало известно заинтересованным лицам в СССР и...взрыв части активной зоны реактора выбросил до самой стратосферы много ...периодом полураспада. Скорость падения уровней радиации известен всем выпускникам средней общеобразовательной...
Статья для юристов и офицеров спецслужб: Чернобыльская авария это теракт
...положено на бумагу и конечно стало известно заинтересованным лицам в СССР и...взрыв части активной зоны реактора выбросил до самой стратосферы много ...периодом полураспада. Скорость падения уровней радиации известен всем выпускникам средней общеобразовательной...
ТЕХНОГЕННАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ ДЕЛАЕТ ШАГ В ПРОПАСТЬ?
...стран региона. При этом выбросы радиации будут продолжаться на протяжении... (таблетки метамфетамина, сегодня известные как метамфетамин в кристаллах,... Или духовное преображение, или известный конец; выбор за нами.... И, как недавно стало известно, все 37 лет эта...
Роберт С. Мендельсон. "Исповедь Еретика От Медицины".
.... Другие исследования выявили связь радиации с раком, болезнями крови,..., мой друг тут же выбросил направление. Через несколько дней ...упаковку детского питания, просто выбросьте ее в первый же ... закрыты! Некоторое время назад стало известно, что у пас просто ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>