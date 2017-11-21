Стало известно о выбросе радиации на Урале (ОБНОВЛЕНО)

Экстремально высокое загрязнение окружающей среды радиоактивным изотопом рутения Ru-106 было зафиксировано в Челябинской области в сентябре—октябре 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Росгидромета.

«С 25 сентября до 1 октября превышение суммарной бета-активности в пробах радиоактивных аэрозолей и выпадений фиксировали все посты, расположенные на Южном Урале. В пробах радиоактивных аэрозолей из пунктов наблюдения Аргаяш и Новогорный обнаружен радиоизотоп Ru-106», — говорится в сообщении.

Так, в районе населённого пункта Аргаяш фон оказался превышен в 986 раз по сравнению с предыдущим месяцем, а в соседнем Новогорном — в 440 раз.

В метеорологической службе добавили, что в результате антициклонов в южной части Западной Сибири, на Южном Урале, в Прикаспийской низменности и Предкавказье возникли условия для переноса загрязняющих веществ в район Средиземноморья и затем на север Европы.

Уточняется, что с 29 сентября по 3 октября Ru-106 был обнаружен в незначительных количествах на территории стран Евросоюза. В начале октября в Германии заявили, что источник повышения уровня радиации в ЕС находился на Урале.

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ОБНОВЛЕНО. Глава Росгидромета Максим Яковенко в беседе с журналистами подчеркнул, что зафиксированный выброс в воздухе рутения-106 не превышает предельно допустимых концентраций.

«Факт был, но концентрации, что отловились, были в сотни-тысячи раз ниже предельно допустимых концентраций (ПДК). То есть, никакой опасности нет», – сообщил Яковенко.

«По поводу источника (выброса — прим. ред.) — мы не ищем его по одной простой причине: чего его искать, когда нет опасности», — добавил он.

Яковенко добавил, что концентрации в Румынии в указанный период были в 1,5-2 раза выше, чем концентрации в России, концентрации в Польше и на Украине были такими же, как в России.

«Поэтому определить, из какой страны пошел выброс и что это такое было, мы такой задачи не ставили», — пояснил глава Росгидромета.