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Собака в Китае усыновила четырёх тигрят.

10:11. 21 ноября 2017 Просмотров - 291 Нет комментариев Опубликовал:

 

Опубликованы трогательные фотографии, на которых собака совершает грудное вскармливание четырех тигрят.

Все новорожденные тигрята — редкие. Двое из них — окраса «золотой табби», еще один относится к белым тиграм, и, наконец, четвертый — к белоснежным. Обо всех заботится мама-собака, которая также кормит двух своих щенков, передает Daily Mail.

Собака в Китае усыновила четырёх тигрят:



Тигрята появились на свет в одном из заповедников китайской провинции Шаньдун у двух бенгальских тигриц. Однако обе они отказались от своего потомства.

На счастье, местная собака ощенилась в это же время. Малышей-тигров передали ей на грудное вскармливание. Собака приняла будущих огромных котов как своих собственных детей.

Сообщается, что все тигрята уже открыли глаза.
 

Источник: nashaplaneta.su

Метки: животные и растения
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