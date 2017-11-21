Опубликованы трогательные фотографии, на которых собака совершает грудное вскармливание четырех тигрят.



Все новорожденные тигрята — редкие. Двое из них — окраса «золотой табби», еще один относится к белым тиграм, и, наконец, четвертый — к белоснежным. Обо всех заботится мама-собака, которая также кормит двух своих щенков, передает Daily Mail.



Собака в Китае усыновила четырёх тигрят:







Тигрята появились на свет в одном из заповедников китайской провинции Шаньдун у двух бенгальских тигриц. Однако обе они отказались от своего потомства.



На счастье, местная собака ощенилась в это же время. Малышей-тигров передали ей на грудное вскармливание. Собака приняла будущих огромных котов как своих собственных детей.



Сообщается, что все тигрята уже открыли глаза.



Источник: nashaplaneta.su