Семь богатырей против семи гномов

Александр Сергеевич Пушкин справедливо считается одной из вершин нашей культуры, ее символом и эталоном. Среди его произведений найдутся шедевры для читателей всех возрастов – начиная от его замечательных сказок, которые родители читают детям-дошкольникам, и заканчивая романами, повестями и поэмами, изучаемыми в старших классах. Как раз именно о сказках мне и хотелось бы поговорить. Всем известно, что Пушкин сочинил их, основываясь на рассказах своей няни Арины Родионовны, облачив ее сказания в стихотворную форму, необыкновенно точно выдержав при этом стиль русской народной сказки. У меня всегда была любимой «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях».

Данное произведение традиционно вызывает немало споров, поскольку практически в точности копирует сюжет немецкой сказки братьев Гримм «Белоснежка и семь гномов». Оттого великого поэта часто обвиняли и в отсутствии воображения, и даже в плагиате. Действительно, сказка Гримм была написана в 1812 г., а пушкинская «Царевна» появилась двадцатью годами позже – в 1833-м. Но, познакомившись уже позднее с оригинальной версией германских писателей, а потом и с популярным диснеевским фильмом, я поняла, что при всей «внешней» похожести у этих сказок абсолютно различный «ментальный код», ярко выявляющий особенности нравственных традиций обеих культур. Давайте оставим в стороне чисто литературные достоинства обеих сказок и проанализируем только их сюжет.

Итак, начинается все почти одинаково. У царицы (или королевы) рождается ребенок – маленькая девочка поразительной красоты. Вскоре после этого мать девочки скоропостижно умирает, и отец женится снова. Завязка, вполне типичная для очень многих сказок и легенд. Хотя уже на этом этапе можно заметить некие важные мелочи. Так, например, внешность Белоснежки описана у братьев Гримм довольно подробно, мать перед ее рождением даже вслух «проговаривает» те черты внешности, которые она хотела бы видеть в будущем ребенке: «Ах, если бы у меня родился ребеночек белый, как снег, румяный, как кровь, и черноволосый, как черное дерево!»

А вот наружность Царевны Пушкиным нарисована довольно скупо:

Белолица, черноброва,

Нраву кроткого такого

Это все. Зато ее «антипод» – царица-мачеха − напротив, наделяется всем набором «прелестей», необходимых для того, чтобы вызывать восхищение окружающих:

Правду молвить, молодица

Уж и впрямь была царица:

Высока, стройна, бела,

И умом и всем взяла

Понятно, что поэт хочет заставить своих читателей оценить прежде всего внутреннюю красоту, чистоту и доброе сердце своей героини, а не ее внешность. Однако если у царевны упор делается именно на «кроткий нрав», то и описание характера мачехи подчеркивает противоречие между ее внешней красотой и серьезными душевными изъянами:

Но зато горда, ломлива,

Своенравна и ревнива.

То есть если у королевы из «Белоснежки» причиной ее падения служит непомерное тщеславие, то пороки царицы намного серьезней. Гордыня, как известно, в религиозной традиции всегда считалась одним из самых страшных грехов. Слово «ломлива» происходит от малоизвестного сейчас глагола «ломаться» и означает притворство, рисовку, манерничанье, то есть неискренность, а следовательно – ложь. Своенравие – это грубая манера обращения с людьми. Ну а ревность к той любви, которую муж и все окружающие испытывают в отношении ее юной падчерицы, постепенно превращается в зависть и доводит до преступления. Поступки царицы, как можно видеть, являются прямым следствием дурных страстей, склоняющих человека ко злу. И у Пушкина это показано очень точно.

Что же дальше? Волшебное говорящее зеркало, восхваляющее красоту своей владелицы, действует и там и там. Не будем сейчас останавливаться на его значении и рассуждать о том, что именно оно символизирует. Достаточно самого факта его наличия и того, что оно всегда говорит правду, из-за чего его слова пробуждают зависть в душе мачехи и заставляют ее воспылать к невинной девушке смертельной ненавистью. Тут нужно отметить, что у Пушкина царица слышит от зеркальца роковые слова, «собираясь на девичник» по случаю обручения царевны. А королевич Елисей – спаситель и суженый героини – является ее нареченным женихом и связан с ней клятвами верности и любви с самого начала. Это важный момент, который будет подробно разбираться ниже…

Что же делает злодейка, убедившись в превосходстве своей подопечной? В обеих сказках она начинает изыскивать способ ее убить. Но вот способ осуществления этого замысла… И там и там женщина избирает себе сообщника: у Пушкина это чернавка, у братьев Гримм – псарь или егерь, которому отдает приказание отвести девушку в лес, где и избавиться от нее. Однако меня всегда коробил жуткий эпизод в «Белоснежке», где королева велит принести ей вырезанные легкие и печень принцессы (в другой версии – сердце) в доказательство, что ее желание выполнено. Столь садистский «натурализм» сильно отдает людоедством. И так ли уж он нужен в детской сказке? Сильнее переживать за героиню ребенка это едва ли заставит, а вот испугать его очень даже может. Не хочу показаться ханжой, но, на мой взгляд, вариант Пушкина нисколько не страдает от отсутствия таких кровавых подробностей.

Но история продолжается… Выбранный мачехой исполнитель жалеет жертву и отпускает ее с миром. Правда, надо отметить, что в «Белоснежке» егерь открывает принцессе, что мачеха приказала ему ее убить. А у Пушкина чернавка попросту оставляет царевну одну в лесу. Бедняжка некоторое время скитается, пока не находит наконец себе приют. Вот здесь перед нами встает главный вопрос: зачем Пушкин, переосмысливая произведение братьев Гримм, заменил гномов на богатырей? Прежде всего, конечно же, потому, что он писал именно для русской аудитории и поэтому не желал использовать элементы чужого фольклора, тем более что гномы сами по себе были не слишком популярны и понятны для наших читателей. К тому же гном (или карлик) – маленький человечек с длинной седой бородой – традиционно являлся на Руси одним из образов злого духа, что доказано обликом Черномора в поэме «Руслан и Людмила». Так что, естественно, пушкинскую царевну никак не могли спасать подобные персонажи. Да и чисто с внешней стороны сильные, могучие «румяные усачи» богатыри воспринимаются в качестве положительных героев намного легче. А вот теперь самое время немного поморализаторствовать… Оказавшись в пустом домике гномов в отсутствие хозяев, Белоснежка действует следующим образом:

«Посреди хижины стоял столик с семью маленькими тарелочками, и на каждой тарелочке по ложечке, а затем семь ножичков и вилочек, и при каждом приборе по чарочке. Около стола стояли рядком семь кроваток, прикрытых белоснежным постельным бельем. Белоснежка, которой очень и есть, и пить хотелось, отведала с каждой тарелочки овощей и хлеба и из каждой чарочки выпила по капельке вина, потому что она не хотела все отнять у одного. Затем, утомленная ходьбой, она пыталась прилечь на одну из кроваток; но ни одна не пришлась ей в меру; одна была слишком длинна, другая – слишком коротка, и только седьмая пришлась ей как раз впору. В ней она и улеглась, перекрестилась и заснула».

Я понимаю, что голодный и усталый гость может и позабыть на некоторое время о правилах этикета, не позволяющих брать что-либо в чужом доме без разрешения. Но мне опять-таки больше импонирует то, как ведет себя пушкинская гостья, ее стремление с порога «отплатить за приют», оказав живущим в доме людям услугу:

Дом царевна обошла,

Все порядком убрала,

Засветила Богу свечку,

Затопила жарко печку,

На полати взобралась

И тихонько улеглась.

Таким образом, возвратившиеся домой хозяева узнают о присутствии постороннего в доме не по съеденному или выпитому с их стола, а по тому, что кто-то навел порядок, прибрался в доме, то есть сделал для них нечто хорошее. Лишь потом, после знакомства, богатыри подносят царевне еду и питье, а затем провожают в светлицу для сна. Согласитесь, такой пример для детей гораздо предпочтительнее.

И Белоснежка, и царевна остаются жить под новым кровом и ведут хозяйство приютивших их людей. Усердие и удовольствие, с которым они обе это делают, показывает наличие у обеих девушек такой важной добродетели, как трудолюбие. Несмотря на то, что они воспитаны в богатстве, они не считают традиционную роль хранительницы очага унизительной для себя. И вот тут мы подходим к теме, которая является центральной и у Пушкина и у Гримм – теме преодоления соблазна.

В трактовке Пушкина значимое место занимает искушение новым браком, которого нет у Гримм. Это проявляется в сцене, когда богатыри все вместе сватаются к царевне. В немецком варианте это исключено: гномы не питают к Белоснежке никаких чувств, кроме приятельских. У нас же иначе. Наличие такого количества весьма завидных поклонников и их соперничество из-за нее лестно для любой женщины. И мало кто в такой ситуации откажется воспользоваться случаем если не для романа, то хотя бы для того, чтобы «поиграть» на чувствах влюбленных молодых людей, заставляя их добиваться ее благосклонности.

Царевна же не выказывает ни возмущения, ни ложного страха. Честно и спокойно она объявляет своим благодетелям, что помолвлена с другим и может относиться к ним только как к братьям, поскольку ее любовь и верность принадлежат жениху. С которым, заметим, она даже не знает, удастся ли ей еще когда-либо увидеться вновь. А что же богатыри? Они так же спокойно принимают этот ответ, хотя вряд ли их чувства от ее слов могли измениться. Но уважение к обязательствам и к нравственным нормам сильнее страсти. Юноши дают клятву больше никогда не возвращаться к этому. Соблазн преодолен обеими сторонами. А вот у Белоснежки в борьбе с соблазнами успехи значительно скромнее. Начать с того, что, в отличие от царевны, она знает, что мачеха желает ей смерти. Знают об этом и гномы, которые специально предупреждают ее, чтобы она никому из посторонних не открывала дверь. Тем временем королева узнает посредством своего зеркала, что падчерица жива, и где та находится. У братьев Гримм злодейка трижды является к девушке под видом бродячей торговки, продающей свои товары, и та покупает у нее сначала пояс, затем гребень, а уж потом и то самое яблоко. Начнем с того, что трижды «наступать на одни и те же грабли», делая именно то, чего тебе для твоего же блага строго наказали не делать, – уже непохвальное легкомыслие. Да еще и побуждает Белоснежку нарушить запрет суетная падкость на красивые безделушки. Царевна же попадается в ловушку мачехи по кардинально иной причине: из-за своего сострадания к бедным, щедрости и благочестия. Она подает милостыню старой монахине, каковая в благодарность и дарит ей отравленное яблоко. Снова героиня Пушкина выглядит более достойно…

После отравления все опять очень похоже: горе друзей, хрустальный гроб, долгожданные заверения от зеркала. И вот тут мы подходим к образу героя-возлюбленного. В немецкой сказке принц просто проезжает мимо и, увидев Белоснежку в гробу, просит гномов отдать ему ее, а затем, когда слуги несут ее на плечах, один по случайности спотыкается, и отравленный кусок яблока вылетает у красавицы изо рта, после чего та оживает – а дальше свадьба. Другими словами, возлюбленный героини не сделал практически ничего, чтобы ее завоевать – ему просто помог случай. Образ Елисея несравненно полнее. Королевич отправляется искать невесту сразу же, как только узнает о ее пропаже, он долго скитается, безрезультатно расспрашивая о ней всех подряд:

И кого ни спросит он,

Всем вопрос его мудрен;

Кто в глаза ему смеется,

Кто скорее отвернется

Но, несмотря на бесплодность своих попыток, он не прекращает своих поисков. Витязь обращается сначала к солнцу, затем к месяцу и ветру, пока последний не рассказывает ему о судьбе возлюбленной. И хотя уж тут, казалось бы, конец: раз любимая умерла, он ничего уже не в силах сделать и мог бы возвратиться домой, – королевич принимает решение отыскать свою нареченную хотя бы для того, чтобы с ней попрощаться, чем доказывает свою отвагу, любовь и верность. Так что, когда он наконец добирается до заветной пещеры, царевна просыпается у него на глазах. Как и положено, герой получает награду за мужество и стойкость в испытаниях. Символично, кстати, что в нашем замечательном фильме «Осенние колокола» по мотивам пушкинской сказки Елисею вдобавок приходится выдержать поединок с воинами − приспешниками злой мачехи, в котором ему на помощь приходят семь богатырей – приходят по соображениям чести и дружеской преданности. Соединенными усилиями всех положительных персонажей зло удается победить. Засим следует возвращение домой, свадьба и эпизод со смертью мачехи. Тут опять невольно упрекаешь немецких авторов в излишней жестокости и вспоминаешь Пушкина, у которого ее гибель занимает две строчки и воспринимается как справедливое воздаяние свыше, в отличие от пытки раскаленными башмаками…

Александр Сергеевич не просто переработал немецкую сказку − он сделал ее русской по духу.

Подытожив сказанное, можно понять, что Александр Сергеевич не просто переработал «под нас» немецкую сказку. Он сделал ее такой, какой она только и может быть для нас, какой она должна быть на нашей земле и в нашем сознании. Он сделал ее русской по духу. Мы читаем ее, чтобы рассказать будущим поколениям о нашей правде и доблести, нашей смелости и нашей любви. И будем читать из поколения в поколение…

Источник: http://www.pravoslavie.ru/95488.html

Источник: whatisgood.ru