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Ручное управление

10:20. 21 ноября 2017 Просмотров - 552 2 коммент. Опубликовал:

Прошли те времена, когда все самые интересные события в колониях начинались после получения инструкций в американском посольстве… Если раньше перспективный оппозиционный политик после встречи с американским послом включал металлические нотки в голосе и немедленно начинал Майдан, то теперь все больше действуют по схеме — поговорили и разошлись решать собственные текущие проблемы. То ли, настоящих буйных мало, и приходится их возить из страны в страну, то ли магические американские печеньки утратили свою силу, но Госдеп «предал дело революции», а все больше возлагает надежды на введение все новых и новых санкций.

Свято место пусто не бывает. Госдеп отошел с политической сцены и его место уверенно (или пока еще неуверенно) занимают другие силы.

Теперь в итальянском посольстве секретно приехали и заседают чрезвычайные послы от Ватикана, смущая неокрепшие души наших чиновников приглашениями на тайные встречи.

Формальным поводом визита послужил день рождения Патриарха Кирилла, но его вчера сам Путин поздравлял… Как в анекдоте. Увидев лозунги «верим в Путина!», Патриарх немного растерялся…

Соблазняют ватиканцы понятно чем, приводят в пример Игоря Ивановича, который, на глазах у изумленной публики доверил макаронникам самое дорогое —   половину собственного капитала. Уж не знаю, предупредили они его о собственных долгах и грозящем Ватикану банкротстве, или «забыли» сказать, что из самой влиятельной организации они могут превратиться в музей забытого религиозного культа. Думаю, не предупредили.

Они и сами себе не признаются, что все хорошее — в прошлом. Кого может привлекать «крыша» от организации, если даже ее собственные члены предпочитают решать финансовые проблемы самостоятельно? Пример тому – события в Каталонии, которую сейчас отстраивают, как альтернативу Ватикану прямо у него под носом. Каталония уведет 20% налогов у Испанской короны, а значит — из карманов Ватикана…

И вот они прибыли в Москву обещать «корону» и все блага земные и небесные тому, кто восстановит Российскую Империю, простит их долги СССР, чем и спасет их от грядущего банкротства. Но подается все это как «крыша» от американских санкций… Три ха-ха.

Сами бы сначала с британской короной свои проблемы утрясли…

Вчера Елизавета IIи принц Филипп отметили платиновую свадьбу… Торжество выглядело как ответ на вопрос о здоровье бабушки, – «не дождетесь».

Как бы они не размахивали короной, – предложить им нечего. Во-первых, как минимум одна из трех корон продана, о чем я писала; во-вторых, Ватикан организация на грани банкротства и еще не известно, что скорее произойдет — американцы и британцы конфискуют деньги олигархов, или лопнет банк Ватикана; В-третьих, уже который раз пишу про дурилку картонную с острова Гуам, даже Ким не боится. Так что, предложить, кроме пустых обещаний им нашим новоиспеченным «монархистам» романовского толка попросту нечего.

Нет печенек для наших предателей ни в американском, ни в итальянском посольстве. Как в таких условиях революцию делать?

И еще одна деталь: система внешнего управления проржавела насквозь и сломалась, и из нее постепенно выпадают винтики.

Раньше они к себе «на ковер» вызывали, кого им надо, а теперь сами суетятся, с визитами бегают. Это со стороны выглядит, если перевести на американские реалии, как если бы Рекс Тиллерсон приехал в Москву с помощниками, засел в посольстве США и зазывал наших политиков на встречи, а те бы уклонялись под разными благовидными предлогами…

«Рычаги влияния» сломались, «крыши» потекли, не хватает только ребенка, который вслух скажет, что король-то голый, но это всегда происходит неожиданно…

Источник: pravosudija.net

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2 коммент.»

  • 1834 1498
    Pol Roger 21 ноября 2017 в 12:40 Ссылка Пометить
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    Очень оптимистично.Кого вырастили в России соросовские “учебнички” видели,слышали?? Это поколение пепси,им не только ватиканские послы ,выросшие на книгах макиавелли и учившие риторику Аристотеля,им папуасы пендостанские такого навешают!! Огооо!! Для послов ватикана,эти мальчики-непомнющиеродства,на один укус.Так,что не зря они приехали!Почва есть.

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  • 9 9
    Круторуков 21 ноября 2017 в 13:10 Ссылка Пометить
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    Скорее всего мы будем наблюдать совсем другой вектор происходящих событий, возможно что то связанное с религийным сектором. Также я склоняюсь к тому, что будут сейчас обрабатывать банковський сектор. Банкротить (ликвидировать) все банки и оставлять цб и может быть еще нескольких крупных банков. Отсюда непонятная повышенная активность скупки цб золота, некоторые видят в этих собитиях позитывные нотки для РФ. Но нужно учесть, что ЦБ сейчас независимое юридическое лицо, которое с РФ имеет только юридические отношения.
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